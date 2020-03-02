Берем пример с Пушкина

За время пребывания в карантине в Болдино Пушкин успел написать столько произведений, сколько не создал за всю жизнь: эпидемия холеры сыграла свою роль

Вполне возможно, что и коронавирус даст толчок появлению новых гениальных идей и открытий.

Как воспользоваться ситуацией в условиях вынужденных каникул, мы спросили у психолога школы №71 Марины Чураевой.

- Когда родителей отправили на удаленку, а дети дома, самое время задуматься, как провести время с пользой. Школа не осталась в стороне?

- Конечно, в условиях, когда все только и говорят о коронавирусе и его последствиях, многие взрослые находятся в состоянии стресса, и их настроение влияет на детей. Поэтому мы запустили фотофлешмоб «ЗОЖивем весело и круто!». Ребята должны сделать позитивные снимки с этим хэштегом, выложить их на своих страничках в соцсетях. Мы уже начали получать фотографии, на которых наши дети занимаются любимыми видами спорта. Это будет ответом на отношение к проблеме. Также проходит конкурс слоганов по ПДД в рамках акции «Безопасный путь. Весна 2.0». Продолжается подготовка и к славной дате – 75-летию Победы. Школьники должны записать видео, где они читают стихи или исполняют песни на военную тематику. Лучшие ролики разместим на сайте школы.

Кроме того, ребята могут принять участие в мастер-классе по оригами. Также у них есть возможность виртуального посещения музеев, театров, картинных галерей. Классные руководители отправляют ребятам ссылки на сайты.

- Многие семьи сегодня оказались вынужденно изолированными от активной жизни. Как можно разнообразить досуг в этих условиях?

- Очень часто наши родители жалуются, что у них не хватает времени на собственных детей. И карантин – хорошая возможность исправить ситуацию. Для младших школьников, например, сыграть в квест. Придумать задания по математике, русскому языку, которые станут ключом к следующему этапу. Ну и, конечно, подготовить награду на успешное прохождение интеллектуального марафона. Квартира для этого тоже подойдет. Дети – большие выдумщики, следующий квест они придумают сами. Развить ребенка поможет рисование в правополушарной технике, когда он рисует не кисточкой или карандашом, а подручными материалами, в том числе и собственными пальчиками.

- Типичная картина: когда ребенок развлекает себя сам, погрузившись в компьютер, а рядом на диване родитель, который ничего не видит кроме собственного телефона. Все при деле. Можно ли изменить такую ситуацию?

- Когда ко мне приходит мама и просит: помогите мне, не могу справиться с ребенком, то в большинстве случаев причина кроется в семье. Это доказывают беседы с ребятами. Им катастрофически не хватает внимания родителей. Кажется, чего проще спросить у сына или дочери: как день прошел, чем сегодня занимался, предложить вместе посмотреть фильм. Словом, наладить контакт, стать ребенку другом.

- Как правильно организовать день школьника во время вынужденных каникул?

- Надо все четко распланировать. Составьте вместе с детьми план всех занятий и мероприятий, которыми бы они хотели разнообразить свои дни. Придумайте и нарисуйте календарь на каждый день. Назовите их как-нибудь необычно. В этот график вы можете включить не только занятия ребенка, но и его обязанности, например, приготовить завтрак, убрать комнату, вытереть пыль. Также важно предусмотреть физическую активность и часы, которые можно посвятить гаджетам. Не забудьте ограничить время на них. Если превысил его, то лишаешься пользования телефоном на следующий день. Нужно договориться с ребенком, провести четкие границы, чтобы вынужденный отдых его не расслаблял. Но и отдыхать тоже нужно уметь. Заняться тем, до чего раньше руки не доходили: посмотреть фильм, прочитать книгу. И не жалейте времени, делайте все вместе – совместные эмоции сблизят вас. Прописывайте и обсуждайте, тогда и сопротивления будет намного меньше.

- Некоторые подростки предпочитают дома не сидеть, а тусоваться в торговых центрах. В последнее время это стало массовой тенденцией. С чем это связано?

- Детей привлекает глянец: никто не может помешать им окунуться в мир красивых вещей, посидеть в кафе, пообщаться между собой. Подсознательно они примеряют на себя взрослую жизнь. Тем более, если их реальная далека от этой. Создается некая иллюзия успешности, что опасно для неокрепшей психики.

Светлана ЯНОВА.