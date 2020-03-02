Воспитание чувств

Александр Алексеевич Фёдоров, учитель литературы уфимской школы №64, с которым я познакомилась в 1977 году, принадлежал к поколению тех мальчишек, что уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Он стал пулемётчиком сразу после выпускного экзамена в 1942-м, и самый тяжелый для Великой Отечественной войны год провел на передовой. Под Харьковом его тяжело ранило – в позвоночник, ногу и руку. Из госпиталя выписался инвалидом II группы, на костылях.

Родителей лишился давно, рос в детском доме, а потому возвращаться было не к кому. Но как это часто случалось во время войны, находились люди, которые сердцем чувствовали чужую беду и приходили на помощь. О судьбе молодого парня узнала пожилая женщина, потерявшая на фронте двух сыновей. Екатерина Андрияновна Козлова позвала его к себе, как приемного сына. Выживали нелегко: он едва передвигался, она зарабатывала стиркой, но, согревая друг друга душевным теплом, они выстояли вместе со всем народом, дождались Победы и того значимого для обоих дня, когда Александр костыли поменял на палку, поступил в педагогический институт и одновременно преподавал.

Когда начала общаться с ним и с его учениками, это был уже зрелый, опытный педагог, которого ребята уважали и за фронтовое прошлое, и за интересные уроки, и за школьный музей «Молодой гвардии», что подружил их с городом Краснодоном, с родными погибших юных героев и давал возможность прямо тут, за стеной своего класса, увидеть им принадлежавшие вещи. Собственно, музей, который к тому времени действовал уже 4 года, включая предварительную переписку и подготовку экспонатов, и подвигнул меня посетить 64-ю школу.

Небольшая комната, где со стен смотрели участники подпольной организации - Олег Кошевой и Люба Шевцова, Ульяна Громова и Сергей Тюленин, заставляла на миг замереть перед строками одного из стендов: «Мы почтили их память минутой молчания, одной минутой, которая вберет в себя три прошедших десятилетия и тысячи, миллионы судеб – мертвых и живых». Экскурсоводы из старших классов рассказывали о молодогвардейцах так просто, как будто это были их сегодняшние сверстники. И Александр Алексеевич впечатление подтвердил, сказав, что идея о создании музея пришла ему, поскольку сам был в возрасте молодогвардейцев, когда началась война, и также, как они, ненавидел фашистов, а потом они навсегда оставались одним возрастом с его учениками.

Федоров возил своих ребят на родину молодогвардейцев. В музее остались фотографии, сделанные в Краснодоне Сережей Шумахером, записи о первой поездке Саши Голубева, который позже стал студентом мединститута. «Чем больше мы узнаем о молодогвардейцах, - написала десятиклассница Галя Сорокина, - тем ближе они нам становятся. Это здорово, что музей рассказывает ученикам с самых первых классов о подвиге военных лет».

Не раз приходилось встречаться с учителем Федоровым. Помнится, приглашала его в 47-ю школу, в 9-й класс, где учился мой сын. Он рассказывал о Радике Юркине, чудом спасшемся от зверской расправы. О том, как этот тяжелобольной человек со слабым сердцем ежедневно ходил в Краснодонский музей, как на работу, выступал перед школьниками, надписывал книги, дополняя живыми впечатлениями вещи и дневники Ивана Земнухова, Ивана Туркенича, Анатолия Попова – он и умер в музее, давая интервью корреспонденту Всесоюзного радио… После этой беседы, когда ребята слушали с таким вниманием, как не на одном уроке, мы разговорились с Александром Алексеевичем о его предмете – литературе. Он тогда горячо доказывал, что каждому легко объяснить необходимость изучения физики, химии, математики, иностранного языка, и как они пригодятся в дальнейшем, а зачем с этой точки зрения нужна в школе литература – чтобы знать фамилии великих писателей, чтобы блеснуть в разговоре названиями известных книг, чтобы отшлифовать свою речь, быть грамотным? Конечно, и это не лишнее. Но главное, что должны дать юному человеку уроки литературы – знание жизни, чувство родины, понимание характеров и человеческих взаимоотношений. Формирование личности происходит, когда они узнают героев Пушкина и Достоевского, Толстого и Тургенева, Горького и Шолохова, Симонова и Фадеева.

Вспоминая тот наш разговор, думаю, как же неумно за последние полтора десятилетия чиновники от образования выхолостили душу из преподавания литературы, заменив чувства и мысли ребячьих размышлений в их сочинениях на безликие тесты ЕГЭ, на сложные грамматические разборы, необходимые в будущем разве что специалистам-языковедам. Твердим о патриотизме, устраивая даже специальные «часы воспитания патриотизма», а любовь к отчизне, уважение к подвигу рождаются из каждодневных конкретных событий. Когда дети сами участвуют в создании школьного музея или предметного кабинета, когда отправляются в путешествия или походы, да мало ли что может придумать по-настоящему творческий учитель, если его не загружают написанием нелепых программ и справок, а уважают и достойной зарплатой, и свободным временем на общение с учениками.

Диспуты, которые проводил с десятиклассниками Александр Алексеевич, - пример такого отношения к книге, когда прочитанное невольно проецируется на сегодняшний день и на его индивидуальное восприятие. Какие произведения обсуждались? Опять же об испытаниях военных лет: «Дни и ночи», «Живые и мертвые» Симонова, «А зори здесь тихие»… Васильева, говорили и о фильмах – «Восхождение», «Чистое небо». Учитель «подкидывал» вопросы, которые требовали взгляда внутрь себя: «Есть ли разница между понятиями «долг» и «подвиг»? Всегда ли подвиг связан с риском?» и читал отрывок из стихотворения Новеллы Матвеевой о человеке, которому «хотелось ночью красно-розовой кого-нибудь из пламени спасти», но пожаров в этом крае не было, а «между тем горело очень многое, но этого никто не замечал»… Как понять высказывание?...

В школе у Федорова была «боевая бригада», на которую опирался в музее – восемь бывших фронтовиков, они не только сами выступали с воинскими воспоминаниями, но помогали «команде юных следопытов» разыскивать материал о выпускниках и учителях школы – участниках Великой Отечественной войны. Потому что обговаривалось решение о территориальном «приросте» музея «Молодая гвардия» для размещения местных экспонатов военных лет.

Перед очередным днем Победы в 64-й школе проходил конкурс сочинений. Многие ребята написали о бывшем фронтовике Александре Алексеевиче Федорове. Некоторые строки хочется вспомнить накануне 75-летней даты.

«Александр Алексеевич дает нам гораздо больше, чем положено учителю, даже самому хорошему. В перемену всегда среди детей, сам заметит, что с тобой что-то происходит, расспросит, посочувствует, посоветует. А если что-то случилось в классе, всегда отреагирует: «Ребята, хочу поговорить с вами откровенно»…

«Для меня уроки литературы проходят чересчур быстро, даже испытываю разочарование, что уже звонок».

«Мы любим его за то, что он сделал для нас, - и защитил нашу жизнь от фашизма, и за интересный музей, который важен не только для школы, но и для посторонних посетителей, и за его добрую требовательность, и за то, что с ним всегда можно поделиться, и он тебя не выдаст».

«Одна учительница нам сказала, что рада работать именно в этой школе, так как здесь есть великий методист, заслуженный учитель РСФСР Федоров, у которого многому можно поучиться».

«Некоторые говорят ему: «Зачем так выкладываться? У вас же фронтовые раны, думайте чуть-чуть о своем здоровье». А он просто не может жить иначе. И нам, выпускникам 1976 года, хочется быть похожими на любимого учителя Федорова Александра Алексеевича, нести с собой во взрослую жизнь его идеи, дотягиваться до его человеческих качеств – справедливости, требовательности, доброты, достоинства фронтовика, преданного отчизне патриота».

Алла Докучаева.

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