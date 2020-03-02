Это вам не кино

Март подходит к концу, но коронавирус шагает по стране решительнее, чем весна. Это вынуждает уфимцев отнестись к сохранности здоровья с особой тщательностью. О том, как город и его жители переносят напряженное время – в репортаже нашего корреспондента.

Конец фильма?

В понедельник региональные власти сообщили о приостановке работы кинотеатров и бассейнов. Соблюдаются ли предписания?

- Извините, посмотреть фильм не получится. Мы закрыты, о сроках возобновления работы точной информации нет, – ответила женщина в колл-центре «Родины».

Кафетерий и залы старейшего уфимского дома кино закрыты, за почти 70 лет его истории это впервые. В базирующийся в торговых центрах «Аквамарин» и «Меркурий» кинотеатр «Синема-5» пришлось звонить дважды. Сначала участливая девушка объяснила, что изменений нет, но на следующий день в Интернете появилось объявление об обратном. Его подтвердили: с 25 марта карантин введен в обоих залах. Также обстоит дело на Бакалинской, где расположен «Ультра-синема».

- Никакой информации предоставить вам не могу! Услышьте меня, пожалуйста! – отчеканил в трубку раздраженный мужской голос.

Судя по реакции, отвечать на такие вопросы менеджеру пришлось не один десяток раз. Но уже к обеду следующего дня на странице комплекса появилось извещение о временной приостановке работы.

В «Галерее – АРТ» сообщили, что до 20 апреля кинозал работать точно не будет. Впрочем, как и «мягкий кинотеатр» в «Иремеле». Сайт кинокомплекса «Искра» даже привел содержательную выписку из законодательного акта, в соответствии с которым временно «опустил штору».

Многие из кинозалов находятся в крупных торговых центрах. Отразилась ли эпидемиологическая обстановка на работе ТРК?

Удар по кошельку

Внешне особых перемен в работе торговых центров пока не заметно. Но продавец фруктов Лариса Иволгина выразила серьезное беспокойство: покупателей почти нет, а виноград, бананы, апельсины имеют небольшой срок годности.

- Раньше в это время года цитрусовые раскупались очень быстро, как профилактика от болезней. А сейчас из-за этой «вирусной паники» рынок полупустой, продажи упали, - говорит она.

На часах – середина дня. Быть может, к вечеру людей станет больше? Но продавцы настроены скептически, такая ситуация длится уже несколько дней. Похоже, придется под нее подстраиваться… Проходя мимо бутиков, считаем людей в масках. Но на входе в мясной отдел смысл в этом пропадает: лица закрыты у каждого из десятков работников. Не желая называть имен, продавцы уверяют: мясо, конечно, проходит санитарный контроль...

Примерно так же обстоят дела и в фирме «Мир». Пол торгового центра едва ли не блестит, отмываемый чистящими машинами. За «рулем» одной из них – мастер чистоты Асия Габдуллина.

- В большой бак заливается теплая вода. А в тот, что поменьше, обычно засыпаем моющее средство. В последние дни еще добавляем дезинфицирующий состав, в соотношении один к трем с порошком, - рассказывает она.

На разовую уборку нижнего яруса женщине требуется около часа. Как только она добирается до крайней точки, в начало маршрута выходит ее сменщица. Особенно серьезно к чистоте относятся на так называемом фудкорте: там поверхности моет еще и персонал многочисленных кафе. Привлеченные запахом горячего шоколада, мы зашли в одно из них.

- Да, людей сегодня немного. У нас целевая аудитория – сотрудники офисов по проспекту Октября, в том числе и тех, что в самом торговом комплексе. В обед и вторую половину дня столики пустовали крайне редко. А ныне приходится корректировать заказы в цех готовки: посетителей мало, а продавать вчерашнюю выпечку – дурной тон, - рассказывает бариста Андрей Бочкин.

Однако, побывав в популярных строительных магазинах, мы увидели, что никакой коронавирус не способен нашего человека отвлечь от ремонта. Хотя количество покупателей изрядно поредело, но отчаянные смельчаки продолжают закупать отделочные материалы. В торговом центре на Рубежной практически пустая парковка. Хотя народ еще пытается сохранить видимость прежней жизни, но яркие витрины не могут скрасить всеобщего уныния.

Лицо без маски

На что покупательский спрос не упал – так на защитные маски. Выпуск этих и других аптечных изделий пришлось увеличить, но в аптеках товара по-прежнему нет. Дополнительное производство повязок уже более недели ведется в «БХО» «Агидель». Заявленная мощность составляет три тысячи штук в сутки.

- У нас заказов на четыре недели вперед – сообщил менеджер коммерческого отдела. – Клиенты - учреждения культуры, образования. Они заказывают партиями.

В «Госаптеке» на улице Цюрупы фармацевт сочувственно развела руками. По словам женщины, маски завозят каждый день, но… их раскупают буквально за минуты. Во вторник наши сотрудники отправились туда, чтобы купить. В очереди перед ними стояли человек пятнадцать. «Не ждите. На вас масок уже нет», - сказали им.

При этом на прилавках представлен широкий ряд антибиотиков и «борцов» с ОРВИ. На прощание медработница советует зайти через пару часов, при этом уточнив: пакет из трех многоразовых обойдется в семьдесят рублей. Одноразовые, к примеру, обходились по шесть рублей за штуку. Но они уже давно не поступают.

Риторический вопрос: на сайте Министерства промышленности и энергетики РБ указано 29 предприятий легкой промышленности. Так где же маски?

В аптеках на углу улиц Цюрупы и 50-летия Октября покупатели вместо масок приобретают марлевые бинты. Упаковка длиной в 14 метров и шириной в 7 сантиметров стоит недорого, до 50 рублей. При желании можно найти маленькую пачку, она дешевле. В условии отсутствия альтернативы метод эффективен и прост. Бинт нужно сложить в восемь слоев - и основная часть самодельной повязки готова. Ее можно пропитать любым доступным антисептиком, и использовать неоднократно.

А еще фармацевты отмечают высокий спрос на парацетамол. В основном его используют для понижения температуры при гриппе или простуде, что и обуславливает быструю раскупаемость весной. Обычно данное лекарство стоит копейки, и ныне упаковка обошлась в двадцать рублей. Правда она была в наличии только в одной точке из трех. Приятно порадовало и то, что в большинстве аптек фармакологи идут покупателям навстречу, отвечая на вопросы и давая советы. Но не обошлось и без попытки «сыграть на ситуации». Так, в одной из аптек ближе к Аграрному университету предложили недешевый антибиотик, смело заявив: он побеждает коронавирус.

Строго говоря, коронавирусами ученые называют целую группу микроорганизмов, многие давно известны и довольно успешно лечатся. Однако самым эффективным средством против COVID-19 на сегодня является старая добрая профилактика. Это понимают все, кто соблюдает карантинные предписания: избегать общественных мест и строго соблюдать как личную гигиену, так и нормы чистоты - дома, на работе и на улице.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.