Что посеешь…

- В прошлом году покупала для посадки на своем участке семена огурцов, свеклы, огурцов, но ничего не взошло. В этом году опять планирую что-то вырастить. Посоветуйте, что делать, чтобы опять не попасть впросак, - обратилась в редакцию наша читательница.

За консультацией мы обратились в лабораторию «Башкирского референтного центра Россельхознадзора». На наши садоводческие вопросы ответил руководитель испытательного центра кандидат биологических наук Константин Китаев.

- На чем акцентировать внимание при покупке семян?

- Начну с нашего эксперимента. Мы выборочно купили в супермаркете несколько пакетиков разных сортов семян моркови и петуний и провели анализ их всхожести. Она оказалась довольно низкой - только 50 процентов оказались жизнеспособными.

- Но в природе так тоже бывает.

- Естественно, и вообще есть культуры с низкой всхожестью. Но предполагается, что производитель семян проводит предварительную их обработку, чтобы увеличить показатель. У них специальные технологии, к тому же должны соблюдаться условия хранения и транспортировки. И поэтому когда покупатель приобретает такой товар, он вправе рассчитывать на хороший результат.

- Однако можно получить и полный ноль?

- Как видим, да. Но не все так пессимистично.

- На что же нужно обратить внимание?

- У продавца семян должен быть сертификат на продукт, в документе указан производитель, что дает определенные гарантии на качество.

- Во время своего эксперимента вы сертификат видели?

- Да, но обычно его у продавцов не бывает, и на просьбу предъявить звучат различные отговорки. Это происходит даже во время официальных проверок, когда мы предупреждаем за три дня. И это серьезное нарушение.

- Откуда везут к нам пакетики с призрачной надеждой?

- В Башкортостане нет своих производителей семян декоративных и плодоовощных культур. Товар поступает к нам из Московской, Свердловской, Краснодарской, Воронежской, Ростовской и других областей. Но, заметим, производитель - не тот, кто вырастил, а тот, кто обработал и расфасовал в яркую упаковку. А на сертификате мы должны увидеть цепочку продвижения товара: где культура выросла, где семена пакетировались, хранились и т. д. Заметим, что они весьма чувствительны к температурном режиму, влажности, что особенно касается цветов.

- Ваша лаборатория теперь может проверить качество семян?

- Мы прошли аккредитацию на этот вид услуг и имеем соответствующее оборудование. Но заметим честно, проверять в частном порядке у нас очень не выгодно. Процедура длительная и дорогая. Для проверки на всхожесть нужен не один пакетик, а скажем, десять. Поэтому к нам обращаются только крупные организации, плодоовощные базы или сельхозпредприятия, которые имеют тепличные хозяйства, выращивают овощи или цветы и закупают семена большими партиями. Для них такой анализ не лишний. Но у нас нет задачи кого-то привлечь, мы работаем планово по госзаказам. А частным садоводам можно посоветовать быть бдительнее и обращать внимание на наличие сертификата на товар, спрашивать его у продавца, и если семена не будут соответствовать заявленному качеству, то можно будет предъявлять претензии производителю. Еще совет - покупать не в одной торговой точке, а в разных местах и несколько видов сорта.

- Многие вообще рассчитывают только на себя и заготавливают семена сами.

- Очень правильно. Семена «влетают» в копеечку, учитывая их низкую всхожесть, хотя садоводов- любителей сей факт не останавливает, но все же свои выгоднее, и радости принесут больше от конечного продукта.

- Еще один вопрос, который волнует садоводов, – покупной почвогрунт.

- Мы проверили и этот популярный у садоводов товар. Проанализировали содержание на наличие основных полезных элементов. Взяли упаковку, где черным по белому написано, что данный почвогрунт содержит по полпроцента азота, фосфора, калия. Провели анализ и получили неприятный сюрприз. В реальности не было того количества заявленных необходимых элементов. Либо добавил и их в какой-то другой, неводорастворимой форме. Заметим, что растение всасывает полезные элементы только с водой. Есть, конечно, и другая форма обогащения почвы - добавление микрофлоры, когда микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности расщепляют выделяемой ими кислотой полезные для растения элементы из почвы. Но эта форма подходит только долгорастущим растениям, но никак не рассаде. Будущие огурчики, помидорчики недополучают своих витаминов из почвы, и их нужно удобрять дополнительно.

- То есть производитель вводит покупателя в заблуждение?

- Скажу больше, мы встретили упаковку, в которой написано, что почвогрунт сертифицирован по ГОСТУ и по ТУ. А его не производят по ГОСТу, а только по ТУ. Беспорядочно указана и мера измерения содержания элементов – где-то производитель определяет их в миллиграммах на литр, где-то в процентах. Хотя, скажем для примера, если есть один или два процента фосфора в таком продукте, это уже не почвогрунт, а удобрение. Рядовому же потребителю нюансы не понятны, а специалистам видно, что это либо безграмотность производителя, который пишет на упаковке все подряд, либо уловка.

- Что посоветуете?

- Знать это и внимательно читать содержание этикеток.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.