Качество – на «пять»

В пробах смеси, еженедельно тестируемых в лаборатории, брак с начала сезона не выявлен.

В Уфе стартовали работы по ямочному ремонту дорог с использованием горячего литого асфальта. Перед применением материал проходит проверку физико-механических свойств в дорожно-строительной лаборатории «Службы заказчика и технического надзора по благоустройству Уфы».

Пробы производится непосредственно перед отправкой на объект и транспортируется в жидком виде. Для этого специалисты учреждения каждую неделю выезжают на заводы-изготовители.

– На данный момент отобраны 6 проб, 2 из них находятся в процессе испытания, 4 успешно прошли проверку. В 2019 году брак был обнаружен, но изготовители его вовремя устранили, – рассказала исполняющая обязанности начальника дорожно-строительной лаборатории Ольга Сергейчук.

В лаборатории смесь формуют в образцы в виде куба. Для этого ее разогревают, заливают в формы и в течение суток охлаждают до комнатной температуры. Готовые слитки тестируют на водонасыщение и глубину вдавливания штампов.

– Вода – основной фактор, разрушающий дорожное полотно. Потому что при замерзании она расширяется, что приводит к трещинам и разрушению материала. Допустимые нормы по водонасыщению у литого асфальтобетона до 0,5 % по объему образца, – сообщил инженер I категории дорожно-строительной лаборатории Илья Чистяков.

Затем проверяют глубину вдавливания штампа, то есть может ли асфальт выдержать нагрузку от автомобилей.

– Проба термостатрируется в течение часа при сорока градусах (погружается в ванну с водой), затем для предварительной прокатки к ней прикладывается груз 2,5 кг. По истечении 10 минут – на полчаса нагрузка массой 52,2 кг на пять квадратных сантиметров. Допустимая глубина вдавливания от 1 одного до 6 мм, если замеры показали больше, значит образец пробу не прошел, – пояснил инженер I категории Артур Зиннатуллин.

По словам специалистов, литой асфальт прост в применении и затвердевает за 30 минут. Технология укладки обкатана. Он заливается в яму, осушенную от влаги и очищенную от пыли и грязи, в виде жидкой массы, по краям кромки обрабатываются битумом. Также его можно укладывать при температуре до -10 градусов (при сухой погоде и температуре окружающей среды от + 5 градусов применяется мелкозернистый асфальт). В составе смеси – повышенное содержание битума и минерального порошка. На данный момент в Уфе работают с 2 поставщиками, зарекомендовавшими себя с хорошей стороны. Претензий по качеству к ним нет.

– Поэтому важный фактором, влияющим на срок службы, является соблюдение технологии укладки, и то, чтобы смесь была доставлена до места назначения с соблюдением всех правил. На объект ее привозят в специальных бункерах, где поддерживается необходимая температура и ведется непрерывное размешивание лопастями, – говорит Ольга Сергейчук. – При соблюдении рецептуры, согласованной на заводе, и правил укладки, литая асфальтобетонная смесь может служить долго.

Мария НИКОЛАЕВА.