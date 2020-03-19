В Кремле прокомментировали слова Владимира Путина о среднем классе

Существуют абсолютно разные методики определения среднего класса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

"Президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) <...> говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всем мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие", — ответил Песков на вопрос, почему президент, говоря, что 70 процентов россиян являются средним классом, не упомянул, как люди тратят свои доходы.

РИА Новости