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В Кремле прокомментировали слова Владимира Путина о среднем классе

Автор: cmanager от 19-03-2020, 11:19

В Кремле прокомментировали слова Владимира Путина о среднем классеСуществуют абсолютно разные методики определения среднего класса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
"Президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) <...> говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всем мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие", — ответил Песков на вопрос, почему президент, говоря, что 70 процентов россиян являются средним классом, не упомянул, как люди тратят свои доходы.
РИА Новости

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Категория: Четверг

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