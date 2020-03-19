Особые меры

Международный аэропорт «Уфа» усилил дезинфекционный режим для предупреждения коронавирусной инфекции.

- Как самочувствие? Есть жалобы? – фельдшер Зиля Вагапова измеряет температуру, пульс и осматривает горло Анастасии Алексеевой. Девушка работает в аэропорту на самой «передовой» – регистрирует пассажиров на рейсы. И только после вердикта медработника: «Все показатели в норме, вы допускаетесь!» она отправляется на свое рабочее место.

Такой осмотр в здравпункте воздушной гавани Уфы теперь перед сменой проходят все сотрудники. Также они в необходимом количестве обеспечиваются медицинскими масками.

- Усилены меры по обработке терминалов, офисных помещений, пассажирских автобусов, телетрапов специальными дезрастворами. В обязательном порядке обрабатываются воздушные суда, которые прилетают из эпидемиологически неблагополучных регионов. Проведено внеплановое ТО вентиляционной системы, заменены фильтры, - сообщила начальник службы по корпоративным и массовым коммуникациям АО «Международный аэропорт «Уфа» Татьяна Ризван.

Стоит отметить, что все меры по противодействию коронавирусу координирует, осуществляет Управление Роспотребнадзора по РБ. С 23 января всех пассажиров международных рейсов проверяют при помощи бесконтактной термометрии. 3 февраля сотрудниками санитарно-карантинного пункта Управления был принят последний рейс, прилетевший в Уфу из Саньи (остров Хайнань). Все 368 пассажиров прошли двойную термометрию. Пассажиров с повышенной температурой на борту не зафиксировали. Совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» проведено лабораторное обследование всех прибывших.

Отдельно проработан сценарий, если поступит информация, что на борту самолета, направляющегося в Уфу, есть пассажир с высокой температурой или плохим самочувствием.

- В случае сигнала о зараженном на воздушном судне, у нас действуют несколько регламентов. По схеме мы сразу оповещаем все службы аэропорта – медицинские, пограничные, таможенные. Надеваем комплекты противочумной одежды и встречаем борт, - отметил заместитель начальника отдела на транспорте санитарной охраны территорий Управления Роспотребнадзора по РБ Шамиль Гильманов. - Если угроза подтверждается, то самолет отбуксируют на запасную санитарную стоянку, пограничные службы организуют оцепление, а контактные будут вывозиться спецтранспортом в гостиницу, которая уже готова. Больного определим в изолятор, для него вызывается спецбригада инфекционной больницы. Потом проводится дезинфекция борта и багажа. Последний раз учения проходили в конце января, все действия отработаны.

- А это наши «золушки», - завхоз терминала 1 Валентина Первушина показывает нам, как работают уборщицы. Всего в четыре смены трудятся более 30 сотрудников. В международном терминале - 23 человека. Частота уборки увеличилась в два раза – проводим обработку каждый час и после пассажиров. Протираем перила лестниц, эскалаторов, стойки регистрации, ручки дверей специальным раствором «Ника-хлор».

В целом пассажиры, с которыми нам удалось пообщаться, сохраняют спокойствие. Эльвира Вахитова с шестилетним сыном гостила в Уфе у родственников и теперь из терминала 1 вылетает в Казань:

- Запаслись мирамистином, медицинские маски приобрела в интернет-магазине, пьем витамины и побольше жидкости, так что соблюдаем меры безопасности.

А вот инженер Ильсур Валеев с напарниками улетает в Когалым на вахту:

- Семья в Стерлибашевском районе, думаю, что вирус до нашей деревни не доберется. Родные не выезжают в город без особой надобности, а дети гуляют в своем дворе. А вот на работе будем проходить тщательный медосмотр, нас уже предупредили.

- На данный момент отменены рейсы в европейские страны, Гоа, Душанбе, Баку, Ташкент, Ереван, на апрель – в Анталию. Турция начнет сезон гораздо позже, - прокомментировала Татьяна Ризван. – Внутренние рейсы пока выполняются в обычном режиме.

Альфия ИБРАГИМОВА.