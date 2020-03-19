От Конгресс-холла до Сиреневой аллеи

Кировский район по праву можно назвать лицом столицы республики, так как на его территории расположены важнейшие социальные и исторические здания, проводятся мероприятия республиканского и всероссийского масштабов. О том, как он преображается, рассказал на итоговом совещании глава районной администрации Илвир Нурдавлятов.

- Какие важные реконструкции объектов проводятся и планируются на территории района?

- В этом году планируется начать работу по транспортной развязке на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди для повышения пропускной способности. Продолжается строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, возведение которого начато в июле прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На стадии завершения работы по благоустройству набережной. Построен новый причал, четырехкилометровая прогулочная зона, амфитеатр на берегу, который я уверен, обязательно станет точкой притяжения всех жителей и гостей города.

Завершился капитальный ремонт подземного пешеходного перехода под проспектом Салавата Юлаева. Официальное открытие набережной и подземного перехода планируется до начала проведения Всемирной фольклориады.

Продолжается строительство подземного перехода у Монумента Дружбы, начатое летом 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию светофоры у Монумента Дружбы будут демонтированы.

Но благоустройство - не только дороги, дворы, но и озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Так, к 100-летию образования республики в июне прошлого года на площади перед Телецентром был открыт памятник поэту и видному общественному деятелю Шайхзаде Бабичу.

- Возросло ли строительство жилья? Где появилисья новые дома?

- В 2019 году введено 155 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 22 % от ввода жилья по городу в целом. В сравнении с 2018-м показатель вырос на 50 %.

В итоговом городском рейтинге ввода жилья район занимает второе место.

Основной строительной площадкой является территория за гипермаркетом «Лента» в микрорайоне «Кузнецовский Затон» (застройщик Фонд развития жилищного строительства РБ). Только за прошлый год здесь введено 90 тысяч кв.м.

Не уступает по объемам застройки и «Цветы Башкирии», расположенный за гипермаркетом МЕГА. Всего в этом комплексе планируется построить и сдать более 400 тыс. кв. м, а в 2020-м ввести в эксплуатацию около 160 000.

К сожалению, есть и обратная сторона «медали»: на сегодняшний день на территории района имеется ряд объектов, в силу разных причин строительство которых остановлено.

- В какой стадии они сейчас?

- Так, в 2019 году возобновлено строительство жилого дома литер 7 в квартале, находящемся между улицами Степана Кувыкина, Бакалинской и Менделеева. Застройщик «Служба заказчика и технического надзора» приступает к возведению дома литер 5 секции «Д». Готовится к вводу в эксплуатацию дом литер 6 на территории квартала, ограниченного улицами Айской, Брестской, Сун-Ят-Сена и продолжением улицы Бакалинской (застройщик «Оникс»). В настоящее время заключены договора с подрядными организациями на завершение строительства домов литер 17 и 8 в 533 квартале улиц Пушкина, Новомостовой, Октябрьской Революции и Воровского («СК Трест №21»)

Работа в отношении других застройщиков продолжится и в текущем году.

- Новые жилые комплексы нуждаются в социальных объектах, в особенности школах и детсадах.

- Фонд развития жилищного строительства завершил проектирование детского сада в микрорайоне Кузнецовский Затон на 260 мест, строительство которого планируется начать в этом году. Здесь же намерены возвести школу на 1225 мест по ул. Просвещения.

В 2019 году по заказу Управления капитального строительства администрации города ООО «РАИР» приступил к проектированию детского сада на 240 мест по ул. Онежской, 1, а также реконструкции лицея № 21 с увеличением проектной мощности на 209 мест и гимназии № 11 на 1000 мест.

Силами застройщика «Архстройинвестиции» в жилом комплексе «Цветы Башкирии» разработан проект детского сада на 200 мест.

Да, имеются проблемы, связанные с превышением фактической численности обучающихся над проектной мощностью: в среднем по школам на 64 %, по детским садам – на 72 %. Для их решения мы используем все возможные варианты по увеличению проектных мощностей в действующих образовательных учреждениях района. В 2019 году были организованы дополнительные 50 мест в школе № 9 и Аксаковской гимназии № 11. В системе дошкольного образования создано 124 дополнительных места для детей раннего возраста, и открыт филиал детского сада № 150 по адресу ул. Испытателей, 21.

Вместе с тем остается острая потребность в строительстве новых пяти дошкольных учреждений в микрорайонах Кузнецовский Затон, Колгуевский, Южный, улиц Бакалинской и Сунн-Ят-Сена, а также четырех школ - в центральной части района, в Кузнецовском Затоне, Юрюзани, Уфимском Кремле.

В ходе подготовки к новому учебному году капитальный ремонт по разным видам работ выполнен в 11-ти школах и 4-х детских садах.

К следующему учебному году, планируется выполнить капитальный ремонт в 6-ти школах и 7-ми детских садах.

- Будут ли строяться поликлиники?

- В микрорайоне «Колгуевский» по ул. Амантая 7/1 состоялось открытие 6-го филиала детской поликлиники № 2. Однако потребность в строительстве лечебных учреждений не решена. В настоящее время необходимо самостоятельное типовое здание поликлиники № 52 и строительство в Кузнецовском затоне стоматологической поликлиники общего профиля с организацией 2-х отделений: взрослого и детского, а также филиала. Также нуждаются в установке модульных ФАПов поселки Аэропорт, Локотки, Чесноковка.

Медицинскую помощь населению района оказывают 3 поликлиники, обслуживающие взрослое население, 1 детская и 1 стоматологическая. На базе поликлиники №1 организована работа 3 ФАПов в деревнях Атаевка, Искино, Мокроусово. Стационарную помощь жители района получают в Больнице скорой медицинской помощи № 22.

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения обеспеченность кадрами составляет: врачи – 90 %; средний медицинский персонал – 84 %.

- Как будет благоустраиваться район?

- В рамках проведения Года эстетики населенных пунктов основной акцент будет направлен на создание комфортных условий жизни горожан, благоустройства и формирования эстетического облика района.

За счет привлеченных средств в 2019 году возведена лестница на склоне от улицы Амантая до улицы Армавирской, реализуется проект по благоустройству пляжа «Солнечный» с организацией развлекательного комплекса силами ИП Бураканов. Рассматривается заключение соглашения по реконструкции банно-прачечного комбината «Эдельвейс».

В сентябре прошлого года начато строительство первой очереди парка в микрорайоне Южный. В рамках второй очереди планируется установить детские площадки и тренажерный комплекс «воркаут», обустроить зоны отдыха, площадь, амфитеатр, благоустроить территорию вокруг фонтана, строительство кафе, и смотровые площадки.

В 2020 году начнется реконструкция Советской площади, а в следующем – обновление фасадов прилегающих исторических зданий.

- Большую актуальность приобретают занятия спортом. Что делается в районе для привлечения населения к здоровому образу жизни?

- С целью развития футбольного движения при поддержке мэрии, администрация района совместно с руководителем футбольного клуба «Вся Уфа» к началу текущего учебного года реконструировали спортивные площадки на территориях школ №№ 41 и 14, лицея № 5.

Сегодня новые футбольные поля по качеству покрытия не уступают профессиональным стадионам, используются в урочное время для занятий физкультурой, во внеурочное здесь проходят тренировки воспитанников футбольного клуба «Вся Уфа», организуются соревнования. Сегодня численный состав клуба – 318 ребят, из которых 42 ребенка имеют нарушения по зрению и слуху.

Мы планируем продолжить реконструкции спортивных площадок на базах наших учебных заведений, следующее на очереди – футбольное поле школы № 22. Что позволит увеличить число занимающихся футболом детей до 600 человек.

В рамках проекта «Волейбол в каждый двор» на территории района, в том числе в его отдаленных уголках (п. Цветы Башкирии, Мелькомбинат, д. Атаевка) построены 22 площадки с песчаным покрытием.

В рамках проекта «Башкирские дворики» установлены две универсальные современные спортивные площадки по Кирова, 91 и. Мубарякова, 11/1. Появились 9 уличных тренажерных комплексов. В ходе реализации проекта «Реальные дела» на месте старой хоккейной коробки, по адресу Батырская 10/1, появилась современная и воркаут-комплекс на резиновом основании, установлено наружное освещение.

Большая работа ведется по пропаганде здорового образа жизни среди жителей всех возрастов. В 2019 году более 66 тысяч кировчан были вовлечены в спорт, что на 15 % больше чем в 2018 году.

- Как осуществляется обратная связь с горожанами?

- Главной для нас была, остается и будет работа с жителями района. В течение года, как в городе, так и на отдаленных территориях, проводились приемы граждан, выездные встречи с населением, совещания с руководителями учреждений культуры, здравоохранения, учебных заведений, предприятий, общественных и религиозных организаций.

В администрацию района за 2019 год поступило 7590 письменных обращений. Через систему «Инцидент-менеджмент» - 1913 заявок. Но большая часть инцидентов, а это около 7,5 тысяч сообщений и комментариев, были отработаны на первоначальном этапе, так и не попав в систему.

Отлажен механизм общения с жителями и в социальных сетях. Для размещения комментариев все страницы находятся в открытом доступе.

- Из-за коронавируса отменяются многие мероприятия. И все-таки, какие знаменательные даты ждут нас в этом году?

- Во-первых, наступивший год ознаменован большой исторической датой – 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Достойно встретить его - долг и обязанность всех нас. В связи с этим мы планируем продолжить благоустройство «Сиреневой аллеи» по ул. Мубарякова. А основные торжественные мероприятия «Во славу Великой Победы» пройдут 9-го мая на трех площадках: в парке им. Ленина, на «Сиреневой аллее» и в Доме культуры деревни Искино. Церемония возложения венков и цветов к Мемориалу воинской славы пройдет на Сергиевском кладбище.

Для района важная дата - 85-летие со дня его образования. Пользуясь случаем, разрешите объявить юбилейный год Кировского района открытым.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты Ишниязовой.