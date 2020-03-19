«Продуктовая паника»: брать или не брать?

- Слышала, что скоро будет резкое повышение цен на продукты! И все – из-за этого самого вируса! Потому сейчас нужно как следует пополнить запасы! - говорит пенсионерка Антонина Грибова, с которой мы повстречались в супермаркете «Сабантуй», что на улице Сагита Агиша.

Вместе с сыном женщина нагружала продуктовую тележку мешками сахара. Что-то похожее происходило за соседними стеллажами: с полок сметались макароны, крупы, соль, мука и предметы первой необходимости. Около каждой из касс образовались очереди (правда, небольшие), на парковке перед магазином почти не осталось места.

Такую картину сотрудники супермаркета не видели никогда: всего за пару дней раскупаемость бакалеи увеличилась в десять раз. Разузнать о нюансах такого положения удалось чуть позже, когда наплыв покупателей спал.

- Могу сказать, что «взрыв ажиотажа» сами торговые сети не провоцировали. Скорее, наоборот: нашим сотрудникам приходится отвечать на множество вопросов по этому поводу. Кто-то обеспокоен новостями из телевизора, кто-то – из Интернета. В результате, подскочили не цены, а покупательский спрос, - рассказывает директор магазина Жанна Оздоева.

Резко вырос спрос на муку, сахар и сливочное масло, фрукты-овощи тоже стали брать чаще. По словам кассиров, буквально за час до нашего появления один уфимец закупил продуктов на 12000 рублей. Но дефицита товаров нет: магазины многократно увеличивают заявки на привоз. Тем не менее вопрос остается актуальным: ожидать ли повышения цен? За свою торговую сеть «сабантуйцы» отвечают так: большого скачка не случится. Если перемены и будут, то незначительные и по небольшому числу позиций.

Однако обострение вирусной ситуации все же заставило внести коррективы. Так, на стенде перед вдохом в торговый зал теперь висит «антивирусная памятка». В ней перечислены простые правила гигиены, но в магазине они обретают новый смысл. Руки должны быть чистыми, ибо основной передатчик микробов – деньги. Кашлять, не прикрыв рот, всегда считалось плохим тоном, особенно в общественных местах, а теперь тем более. Как и не брать больничный при первых симптомах заболевания.

Ответственнее в этом плане стали и сами кассиры, и администраторы. Так, девушка за кассовым аппаратом на наших глазах поменяла перчатки. А уборщица (должность называется «мастер чистоты») обработала движущуюся ленту и поручни противомикробным составом.

- Используем французский препарат «Жавель». Таблетки растворяются в простой воде, консистенция строго выдержана. Потому людям такая дезинфекция не причинит вреда, при всей ее эффективности, - говорят женщины.

Мытье полов и протирание поверхностей делается раз в два часа, таковы рекомендации надзорных органов. Обобщая, можно сказать: торговый комплекс работает в обычном режиме. Хотя проверки того же Роспотребнадзора имели место. Чистота прилавков, температура работы холодильников, условия хранения продуктов по их совместимости – инспекторы изучили каждый из этих аспектов. Отдельное внимание уделили состоянию санузлов и бытовых помещений. А сотрудники «Сабантуя» получили рекомендации внимательнее следить за собственным здоровьем.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.