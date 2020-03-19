Офицерский вальс

Николая Надолько учили на снайпера осенью 1943 года. Прервалась его учеба в техникуме, куда он поступил как раз перед самой войной, сразу после семилетки. Так что на фронт попал совсем юным, но был метким стрелком и воевал на Первом Украинском фронте в районе Сандомирского плацдарма на реке Висле. Тогда началось и широко распространилось движение снайперов. Шло смертельное «соревнование» с гитлеровскими стрелками, которые по опыту и мастерству нередко и превосходили молодых выпускников снайперских курсов. «Порой целый день пролежишь не шелохнувшись, чтобы не демаскировать себя, а фрицев выследить», - вспоминал Николай Дмитриевич через 50 лет после победного мая 1945-го.

Но сначала в составе 585-го стрелкового полка 213-й Новоукраинской дивизии его маршевая рота по железной дороге двигалась из тыла, где шло обучение, до Ровно, затем пешком до Польши. А потом уже долгие недели в траншеях на переднем крае. Обе стороны – в обороне. В нескольких местах удалось форсировать Вислу, откуда и готовилось дальнейшее наступление. Обстановка тяжелая: кругом немцы. Вражеские снайперы охотились за офицерами, за пулеметчиками, старались отыскать и «снять» снайперов, а наши меткие стрелки выслеживали не только офицеров рангом повыше, но уничтожали и солдат, сея панику и выполняя девиз: советская пуля найдет из-под земли.

Я познакомилась с Николаем Дмитриевичем Надолько в Москве, где он возглавлял штаб войскового соединения Вооруженных сил РФ. Он тогда озвучил несколько цифр из своей воинской биографии: «В сентябре 1987 года – 44 года в армии и 40 лет, как являюсь кадровым офицером. В 1985-м присвоено звание генерал-майора». Он оказался уроженцем Башкортостана. Родился в Альшеевском районе, в деревне с интересным названием – Сеятель, в 5-6 километрах от станции Раевка. До Уфы было недалеко, вот и поступил в медицинский техникум. Но война относительно его призвания распорядилась иначе: отвоевав, стал курсантом Одесского пехотного училища. Первый выпуск лейтенантов в 1947 году – молодых послали учиться прямо с фронта, в январе 1945-го, думали об их офицерской мирной службе.

- После 9 мая жизнь ощущалась по-особому, - вспоминал Надолько свою курсантскую молодость. – Устали от войны, вдыхали мирный воздух. Портупея, пистолет, вид бравый. Каждый свободный вечер на танцы. «Риорита», «Офицерский вальс», голоса Утесова, Шульженко… Молодой, нет еще 22 лет…»

Тогда жену себе присмотрел. Катя, Екатерина Лукьяновна, оказалась воистину офицерской женой в лучшем смысле этого «звания»: всей семьей переезжали по местам службы – Горьковская область, Красноярск, Ангарск, Новосибирск, Москва. Первую благоустроенную квартиру получили лишь в 1960 году, когда Николай Дмитриевич был уже заместителем командира полка. Дети восприняли жизнь родителей по-разному: сын окончил мирный вуз, свою работу связал с Новосибирском, зато дочь вышла замуж за военного – вроде как по материнским стопам.

Понимая, что следующее поколение – уже другие люди, со своими характерами и устремлениями, Николай Дмитриевич, привыкший служить добросовестно и повышения в званиях принимать как заслугу за опыт и честность, не терпел в своих подчиненных иждивенчество и карьеризм. Никогда не приводил положительных примеров из собственной биографии, как это любят в общении с молодежью некоторые ветераны, которые не учитывают изменения во времени и техническом прогрессе. Его любимое в таких случаях резюме: «Каждое поколение должно непременно делать шаг вперед, причем не только в материальном отношении».

Между тем его собственная биография полна непоказного героизма не только из фронтовых лет. Судьба словно вторично проверяла его в единоборстве со смертью – четыре десятилетия спустя в Чернобыле, куда генерал-майор Надолько был на месяц командирован в состав оперативной группы. Люди в ней менялись, но существовала она постоянно, решая самые насущные вопросы после аварии на АЭС. Николай Дмитриевич занимался координацией действий группы войск с другими ведомствами, руководил охраной «мест отчуждения», поскольку в тот период, с 4 ноября по 3 декабря 1986 года, как раз завершалась консервация блока. Рабочее время – по 14-16 часов в сутки, из них большая часть в респираторах, отдых – отъезд за 50-60 км от Чернобыля. При этом строгий питьевой режим – ни молока, ни попавшейся по пути воды. Невидимая смерть страшнее той, что не таится, а эта зазывала румяными боками осеннего урожая яблок, выливала на только что выпавший снег молочные реки. Надолько с гордостью за свою профессию «Родину защищать» отмечал, что солдатская форма была для людей в определенном смысле щитом надежности. Молодые парни сами это ощущали и, хоть по сравнению с трагической весной на их долю выпало более спокойное время, старались проявлять тепло и сочувствие, а службу несли дисциплинированно, хотя вроде что в ней было такого уж выдающегося – охраняли объекты и поддерживали установленный на станции режим…

С молодежью Николай Дмитриевич всегда общался с чувством ответственности. Его не раз как фронтовика приглашали в учебные аудитории. Он тогда надевал награды – ордена Отечественной войны II степени, «За службу в Вооруженных силах», Трудового Красного Знамени, более десятка медалей. Наглаженный генеральский китель сидел на нем особенно строго. Был сосредоточен, боясь расплескать что-то наиболее важное, сложившееся в преддверии такой встречи. Наверняка вспоминал своего товарища из Уфы Владимира Чумакова, которого ранили в боях на Висле. И, конечно, отца, пережившего тяготы войны, вернувшегося израненным и искалеченным, но все равно много и трудно работавшего и погибшего из-за трагической случайности в 1964-м. И мыслями уходил в свое детство. Он всегда по возможности старался бывать в Башкортостане, навещать маму Марию Семеновну, которая жила в Давлеканове. И когда мы виделись с ним в Москве, расспрашивал об Уфе с особым волнением.

Я поинтересовалась, какие он сам отметил бы свои лучшие качества. Он удивился: «Почему только лучшие? Я же не идеальный». Но потом сдался:

- Ладно, скажу. У меня есть выдержка. Жена шутит, что мои нервы дубовые. Но это просто воспитанное умение терпеть и, когда надо, подчиняться, иначе в армии нельзя: ты начальник, но и над тобой начальники. Второе: всегда учиться, много читать, размышлять над прочитанным. Военный вуз окончил в свое время с золотой медалью. Но жизнь идет вперед, и надо за ней успевать, то есть продолжать учиться.

Помолчал, задумался и продолжил:

- А еще – уважаю людей, не завидую и не таю зла. Когда меня наградили орденом Трудового Красного Знамени в 1967 году, я был командиром полка. И знаете, тут уж не ошибешься, я увидел, я убедился, что мои подчиненные восприняли награду как нашу общую заслугу. Такое не забывается. Для меня нет выше радости, чем чувствовать уважение тех людей, с которыми вместе делаешь одно важное дело.

Алла ДОКУЧАЕВА.