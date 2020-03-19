Управляющие компании - между молотом и наковальней

Пожалуй, никто в Уфе не знает столько подводных камней, которые таит в себе «коммуналка», сколько Рим Булатов, шесть лет возглавляющий городской центр общественного контроля в сфере ЖКХ. К нему не зарастает, что называется, народная тропа – люди то и дело обращаются с вопросами. Порой стоит только ему поднять телефонную трубку, чтобы решить проблему, но чаще приходится добиваться правды годами. О самых главных проблемах в сфере ЖКХ, которые наверняка волнуют всех, наша беседа.

- В последнее время сильно лихорадило население из-за начислений за отопление.

- В прошлом году, с началом отопительного сезона, в Уфе произошел переход на новую формулу расчета. Теперь начисляют по фактическому потреблению, а точнее по теплосчетчику. Что внесло много сумятицы, люди не понимали, почему подорожала услуга. Положение усугубили почти одновременный переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и доначисления. Для того чтобы объяснить почему это произошло, Госкомитет по жилищному и строительному надзору РБ совместно с городским центром общественного контроля в сфере ЖКХ и ООО БашРТС организовали проверку 370 домов, жители которых жаловались на завышение начислений по отоплению. В итоге сделано много замечаний управляющим организациям по работе приборов учета: отсутствие пломб и нормального доступа к узлам учета, неработающие счетчики. Но самая удручающая картина – отсутствие в 80% проверенных домов утепления отопительных труб.

Уже четвертую неделю начисления проверяют специалисты Госкомитета по жилищному надзору РБ. И претензии есть также к ресурсникам. Итоги будут опубликованы и приняты соответствующие меры. Выводы комиссии мы доведем до горожан.

- Что должны сделать управляющие компании, чтобы уменьшить счета?

- Для того, чтобы реализовать программу «энергосбережения», да и вообще, чтобы дом качественно обслуживался, есть только одна статья - «Содержание». Именно только за счет нее управляющие компании содержат и обслуживают наши дома. За последние 8 лет, с 2012 года статья «Содержание» в среднем увеличилась всего лишь на 8-10%, в то время как за потребление ресурсов мы стали платить больше чем в два раза. В некоторых домах взносы на содержание составляют всего 6-8 рублей с квадратного метра. Как можно содержать девятиэтажный дом с двумя лифтами на эти деньги? И получается, что эти дома содержатся за счет других, где жители более ответственны. В целом надо сказать, что у нас в Уфе цена статьи «Содержание» одна из самых низких по сравнению с другими городами нашей республики. А если сравнивать с соседними Екатеринбургом или Челябинском, то разница составляет 5-8 рублей.

Чтобы дом не ветшал и сохранялся в хорошем состоянии, необходимо своевременно проводить текущие ремонты, а для проведения энергосберегающих мероприятий необходимы немалые средства. К тому же, сюда же заложено и обслуживание лифтов и систем дымоудаления, тепловых пунктов и инженерных систем дома, санитарной обработки подвалов и еще многое другое.

Из всех средств этой статьи управляющей компании идут только 30%, а остальные 70% - другим обслуживающим организациям. Причем они каждый год пересматривают свои тарифы, оправдывая это инфляцией. А управляющая компания сама не может повысить стоимость по статье «Содержание», что позволено только собственникам МКД. Сейчас мы проводим общие собрания в домах с отрицательным балансом, где статья «Содержание» не позволяет полноценно обслуживать. «Сходки» проходят очень бурно, и жильцы во многом правы, обвиняя управляющие организации в бездействии. Тем не менее, люди все-таки понимают в каком положении находятся управляющие организации, и жители более 60 домов в городе согласились поднять статью «Содержание». При проведении собраний очень многое зависит от совета дома и его председателя. Дома, где они работают во взаимодействии с управляющими организациями, кардинально отличаются от тех, где их попросту нет – и внешним видом, и порядком в подъездах, и квитанциями на оплату. Таких у нас около 2000, но домов, где актив не работает, более 3000. И сейчас одна из основных задач деятельности городского центра – увеличить количество домов с активными председателями.

МКД, где председатели получают за свой труд вознаграждение, 118. В среднем их труд собственники оплачивают в размере 4 тысяч рублей в месяц. Если «скинуться» со всего дома, для них это – копейки, зато какой результат!

- Вернемся к теплосчетчикам. Что делать собственникам, если в их доме он отсутствует?

- Их устанавливают либо ресурсоснабжающие организации, либо управляющие компании, но за счет собственников.

Я считаю, что было бы справедливее, чтобы установку и оплату за обслуживание приборов взяли на себя РСО. Мы же в магазин не приходим со своими весами покупать продукты, а здесь нас заставляют платить за приборы немалые деньги, как и за их поверку.

- Есть какие-то способы сэкономить на тепле?

- Хочу привести классическое выражение: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Многие наши дома добились значительного снижения оплаты за тепло за счет энергоэффективности. Сейчас мы планируем реализовать программу «Умный дом». Возьмем несколько типовых в каждом районе города, где собственники согласятся оплатить установку специальных приборов учета и тепловых узлов, что позволяет сократить потери тепловой энергии на 30-35%. Вложенные деньги окупятся через 2-3 года.

В Городском центре общественного контроля в сфере ЖКХ разработана целая программа, как повысить энергоэффективность жилых домов, причем многие мероприятия требуют малых затрат, но их энергоэффективность высока.

Еще один немаловажный факт – промывка системы отопления от накипи, грязи и ржавчины специальными составами, которая сократит потери тепловой энергии до 10%. У нас более 800 домов имеют индивидуальные тепловые пункты, которые установлены 8 - 10 лет назад. Они требуют чистки теплообменников специальным составом, а не просто водой, как это делается перед опрессовкой. Здесь мы получим до 15% процентов экономии затрат на тепло.

Есть у нас хорошие частные управляющие компании и их немало, очень качественно обслуживающих свои дома. К сожалению, есть и такие, которые довели их до «ручки» и вогнали в долги. Но предмет нашей особой заботы городские управляющие компании, их у нас восемь, а обслуживают они 90% жилого фонда. Именно в их обслуживании находятся аварийные дома, двух и трехэтажные, бывшие общежития, дома, которым более 60 лет.

Хотелось затронуть еще одну важную проблему и вновь она касается статьи «Содержание». Те деньги, которые поступают управляющим компаниям по ней, по решениям судов списываются как долги и поступают на другие счета. Это вопиющая несправедливость. Каким образом управляющим организациям обсуживать дома, если деньги, собранные населением, уходят на счета в РСО? Это при том, что ресурсоснабжающие организации получают деньги за поставляемые населению ресурсы напрямую. Во всех районах города возмущенные председатели МКД, и советы домов обращаются в суды и органы прокуратуры, чтобы остановить этот беспредел. Ждем результатов.



Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.