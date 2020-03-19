ПДД - в массы!

Стартует второй этап общегородской акции «Безопасный путь. Весна 2.0».

- Предыдущая проходила с 18 ноября 2019 года по 14 января 2020-го. За это время удалось снизить количество ДТП с участием детей на 31 %. В связи со сложившейся обстановкой по коронавирусу открытие профилактической акции пройдет отдельно в каждом классе, масштабного запуска мероприятия не будет, - отметила вице-мэр Алина Сулейманова.

Городская администрация совместно с ОГИБДД Управления МВД России запускает проект с 19 марта по 24 апреля. Вблизи школ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Центра общественной безопасности состоятся рейды, в которых примут участие и юные инспектора.

Правила дорожного движения напомнят на конкурсе театрализованных постановок, слете юных инспекторов движения, конкурсе рэп-хитов и поделок. Педагоги смогут поделиться опытом на семинаре «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации проектной деятельности» и в конкурсе методических разработок «Дорога безопасности».

Организаторы акции приглашают водителей, пешеходов и пассажиров принять участие в конкурсе видеороликов и фотографий «Родители, мы вам верим!», «За безопасность!», «Не спеши, на дороге малыши!». Согласно условиям, в социальных сетях следует рассказать о соблюдении правил безопасности, снабдив контент хэштегами #БезопасныйпутьВесна2.0, #УфабезопасныйпутьВесна.

Авторы хитов, набравшие наибольшее количество лайков и просмотров 22 апреля примут участие в закрытии районных этапов, а 24-го - в торжественной церемонии награждения.

Иван ЗАРОКОВ.