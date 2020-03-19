Тонкости сурдоперевода

Для полноценного общения с внешним миром людям необходимы все чувства, но, к сожалению, так бывает не всегда. По данным Росстата в России насчитывается более двухсот тысяч слепых и столько же инвалидов по слуху. А в нашей республике в филиале Всемирного общества глухих состоят более 200 человек.

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– Я не согласна с выражением «люди с ограниченными возможностями здоровья», наоборот, у них безграничные возможности и для общения, и для поддержания здоровья, было бы только желание, – говорит Ирина Ильтунбаева, которая работает переводчиком русского жестового языка в медколледже.

Отделение языка жестов было создано в 2004 году. Этому способствовало многократное обращение родителей глухонемых обучающихся о такой возможности.

– До этого обучиться профессии медработника глухие ребята могли только в Ульяновском фармацевтическом колледже и в Пензе в отделении зубного техника, – говорит заместитель директора по учебной работе Татьяна Гайнуллина.

Заявка на открытие группы была подана в середине года, в правительстве смогли выделить деньги и уже в ноябре первая группа студентов начала обучение.

Самым сложным было найти специалистов, которые могли бы объяснять уроки слабослышащим студентам. Большую помощь в этом оказали родители, приведя знакомых сурдопереводчиков.

– Нас ошибочно называют «сурдо», но правильно будет «переводчик русского жестового языка» – мы являемся посредниками между слабослышащими студентами и педагогами, – говорит Ирина Михайловна.

Уроки ведут обычные преподаватели, программа та же самая, разве что вместо лекций готовят больше наглядных материалов: плакаты, презентации, макеты, а переводчик, который присутствует на лекции, дословно передает то, что рассказывает предметник.

Среди студентов есть ребята из Челябинска, Магнитогорска, Нижневартовска, Сургута и даже из Республики Тыва.

– Хорошо работает сарафанное радио. Когда-то, узнав от родственников, к нам приехали две девочки, отучились и сейчас работают в родном городе. Узнав от них, в прошлом году поступила тувинка Буяна Хиртек. Первое время ей было непривычно – другой климат, чужие люди, мы находили контакт, пока она адаптировалась. А сейчас она – наша любимица, – говорит переводчик.

Надо сказать, группы из слабослышащих гораздо дружнее, сплоченнее остальных. Например, однажды девочка из курса сломала ногу и перенесла серьезную операцию. Ей предлагали взять академический отпуск и продолжить учебу в следующем году, но она не хотела расставаться с подругами. А те в свою очередь каждый день по очереди писали для нее лекции. Так она смогла сдать все экзамены на «отлично».

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Сурдоперевод включает в себя два блока: язык жестов и дактологию. Первый мало связан со словесным языком и помогает переводить общепринятые слова и выражения. В стране с одним языком может быть несколько жестовых. Знаковый из второй группы помогает «по буквам» изобразить имя собственное, географические названия, термины. Ручная азбука позволяет говорить на языке той страны, где живешь.

Как отмечает Ирина, во время разговора используют сокращения и определенные знаки. Например, чтобы каждый раз не проговаривать имя и отчество преподавателя, называют первые буквы, а друг друга – указанием отличительной черты. На третьем курсе сейчас учится Индира, по ассоциации с Ганди девочки «называют» ее указанием точки на лбу.

– Если вы поедете за границу, сможете общаться с носителями местного жестового языка? – интересуюсь я.

– Как в каждой стране есть свой вербальный язык, так же есть и жестовый. И аналогично английскому, существует общепринятая Международная жестовая дисциплина – джестуно. Обычно на нем проводятся международные мероприятия: соревнования, встречи, конгрессы.

Каждый переводчик специализируется в той или иной сфере, работает в учреждениях культуры, политике, медицине, промышленности. Например, в таких крупных компаниях как УМПО или «Гидравлика», где привлечено большое количество слабослышащих, обязательно имеется переводчик, который объясняет работнику обязанности, проводит инструктажи.

Основная задача переводчика – способствовать полноценному участию глухих и слабослышащих в жизни общества. Специалисты сопровождают их во время визитов к врачу, юристу, на собеседовании с работодателем. По российскому законодательству каждому слабослышащему государство ежемесячно оплачивает 40 часов переводчика и этой услугой можно воспользоваться, обратившись в региональный отдел Всероссийского общества глухих.

Ирине приходилось сопровождать клиентов и в соцзащиту, и в больницу, и даже в суды.

– Конечно, ответственность большая, но мы требуем, чтобы в зале велись видео- и звукофиксация, чтобы в случае отказа клиента от своих слов не было обвинений в нашей профнепригодности, – говорит она.

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Ирина воспитывалась в слабослышащей семье – ее родители получили этот диагноз вследствие перенесенной болезни. Познакомились в интернате для глухих и создали семью. Женщина говорит, что общаться на жестовом языке научилась раньше, чем на обычном.

– Несмотря на большое количество знаков, «лексика» глухих довольна скудна. Жестовый словарный запас должен подкрепляется слуховым. Если сравнивать кругозор слабослышащего и глухого, то у первого он гораздо шире, – считает она.

Зачастую переводчиками становятся люди, у которых есть глухие или слабослышащие члены семьи, как и в случае Ирины. Желание помочь близкому человеку, а потом и остальным найти свое место в жизни, нередко вынуждает работать на общественных началах. К тому же иной раз знание жестового языка для представителей этой профессии менее значительно, чем человеческие качества: такие, как доброжелательность, открытость, искренность, терпение и умение быть другом.

– Как-то пришлось мне с женщиной проходить медосмотр. Планировали пройти за два часа, а затянулось на весь день, – рассказывает женщина.

Ирина говорит, что если бы ей пришлось родиться в обычной семье, то ее характер все равно привел бы к этой профессии, больше основанной на альтруизме.

Когда она ждала своего первенца, врач спросил, не боится ли, что ребенок может родиться глухим. Не колеблясь ответила, что нисколечко, потому что знала, что сможет адаптировать его к обществу.

Конечно, порой бывают неприятные моменты, когда на улице или в магазинах прохожие смотрят искоса, но слабослышащие не обращают на это внимания.

– Люди, у которых есть определенные проблемы со здоровьем, часто замкнуты, стеснительны, что порой вызвано жестокостью окружающих. Но это самые искренние и доброжелательные люди и от других они ждут того же, – считает Ирина Ильтунбаева.

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.