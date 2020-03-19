По долинам и по взгорьям…

Проект «Неизвестная Башкирия» продолжает покорять природные, исторические и архитектурные достопримечательности нашей республики. Появился он в результате слияния туристического проекта «Поехали!», руководителем которого является Евгения Сюткина, и АНО «Планета», возглавляемого известным путешественником Антоном Сазоновым.

В этот раз мы отправились в Миякинский район. Находится он на Юго-западе республики на границе с Оренбургской областью. Восточную его часть занимают северные отроги Общего Сырта, западную — Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Здесь протекают реки Уршак, Дема с притоками Уязы, Мияки, Менеузом.

Как оказалось, в районе много достопримечательностей, но мы успели побывать только в нескольких из них.

Первым пунктом стали гора Нарыстау и святой источник. Она привлекает к себе не любителей покорять вершины (и на деле оказалась совсем невысокой), а верующих мусульман – согласно преданиям в седьмом веке здесь были захоронены двое почитаемых людей — отец и сын, Зубаира ибн Заит и Абдуррахмана ибн Зубаир. Они были первыми сахабами, привезшими в наши края исламскую веру. Кстати, согласно еще одному преданию, на соседней горе покоится не менее значимый для Башкортостана человек — народный герой, батыр по имени Идукай, защищавший своих односельчан от нападений воинов Золотой Орды.

У подножия горы течет источник с целебной водой. Есть купели, в которые можно окунуться. И, несмотря на морозный день, нашлись желающие это сделать. Неподалеку возвели мечеть. На месте захоронения сахабов, на самой горе, установлен черный мемориал с высеченными на нем именами сподвижников пророка Мухаммеда. Он находится внутри белоснежной металлической юрты, выполненной в традиционном исламском стиле, а купол ее венчают три золотых полумесяца. Для нашей республики, в которой большая часть населения проповедует Ислам, это место является священным и очень популярным среди паломников. С горы открывается красивый вид на окрестности деревни Нарыстау. А еще, находясь на ее вершине, можно загадать желание, пройдя небольшой ритуал. Говорят, оно обязательно сбудется.

Спустившись, мы сели в автобус и поехали в село Ильчигулово, на родину легендарного коня по кличке Керчь. Он служил в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, был дважды ранен. Более 20 лошадей ушли на фронт из этого села, вернулся только Керчь. Да еще как! По приказу Семена Буденного был снабжен овсом и отдельным вагоном по пути следования. Много легенд об этом коне, одна из них гласит, что однажды он привез к штабу немецкого «языка». А дело было так: вырвался конь из рук нерадивого денщика и поскакал. Забежал на немецкую территорию и позволил оседлать себя офицеру. Как только наездник комфортно устроился в седле, жеребец помчался прямо к штабу советских солдат. Быть может, это только легенда, а может, и быль. Но сельчане говорят, что жеребец точно был с характером, очень выносливым и бодрым. Прожил 23 года. Ежегодно в День Победы местные жители приносят цветы к мемориальной доске, установленной в честь легендарного Керча на здании Ильчигуловского сельсовета. Думается, такой конь заслуживает памятника.

Далее наш путь следовал в районный центр – село Киргиз-Мияки. Миякинская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина встретила нас чуть ли не всем педагогическим составом. Директор школы и руководитель музея Радик Фаилович Якупов, являющийся также руководителем поискового отряда «Патриотический десант 2017», присоединившегося к федеральному проекту «Память и гордость в сердцах поколений», рассказал нам очень много интересного из жизни этого образовательного учреждения. В 1939 году первые 15 выпускников окончили школу. Пять девушек и десять юношей, половина из которых погибли на полях Великой Отечественной войны. Один из первых выпускников – Азметов Узбек Акрамович – дожил до 75-летнего юбилея школы, летопись которой начинается с самого первого выпуска и продолжается до нынешних дней.

Мы побывали на Аллее славы воинов Великой Отечественной войны. За бюстами трех Героев Советского Союза – Мансура Абдуллина, Ивана Максимчи и Минигали Губайдуллина, стоят обелиски с именами погибших односельчан.

Последним пунктом нашей поездки стала деревня Туксанбаево, здесь в 1831 году родился Мифтахетдин Акмулла. Начальное образование будущий поэт получил в родной деревне, учился в медресе соседних деревень. Впоследствии жил и работал в разных местах. По доносу казахского бая Батуча был осужден за уклонение от службы в царской армии и на четыре года (1867—1871 гг.) заключен в Троицкую тюрьму. Будучи в заточении, создал множество широко известных произведений. Погиб трагически – по дороге из Троицкa в Златоуст недалеко от Миасского завода. Ныне его имя носит уфимский педагогический университет.

Все, кто заинтересовался нашими путешествиями и хочет присоединиться, может найти нас «ВКонтакте» – группа «Поехали!» Уфа.

Инга ЧАЙКИНА.

Фото автора.