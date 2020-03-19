Театральные премьеры весны

С 1 марта на сцене Башкирского театра драмы (а точнее, на малой сцене Театра оперы и балета, где временно разместилась Башдрама на время ремонта) – идет спектакль «Шамсутдин и Шамсура» по произведениям писателя-фронтовика Талхи Гиниятуллина.

По сюжету, единственная надежда ослепшего во время боя Шамсутдина - жена и дети, которые ждут его дома. Шамсура, пришедшая к нему по комсомольскому поручению, пишет за него письма его жене. Однако по возвращении домой становится ясно, что его больше никто не ждет. Удастся ли ему снова начать жить?

Следующий показ - 9 апреля.

На май намечено еще одна премьера на тему войны - постановка по пьесе Артура Идельбаева «Дети командира»: война не только убивает – она разлучает семьи, и, наверное, страшнее фронта картины оккупации родной земли. Маленький сын командира Виль ведет дневник и рассказывает обо всем, что ему довелось пережить.

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Две премьеры готовит Национальный молодежный театр. На 11 апреля назначен первый показ спектакля русской труппы «Синяя-синяя речка» по мотивам повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня». Спектакль, посвященный 75-летию Победы, повествует о молодой женщине, ставшей вдовой в первые дни войны. Солдат возносится на небо и оттуда ведет мистический диалог со своей супругой. «Такой правды о войне вы еще не видели»,- отзываются о сюжете критики, посмотревшие спектакль в московских театрах.

А в начале мая будет показан «Ульмасбай» - спектакль по одноименной поэме Мустая Карима, вернее, по нескольким его произведениям. Ульмасбай с товарищем Ташабаем - «Неумирающий» и «Живучий» - находчивые и бесстрашные солдаты, можно сказать, братья Василия Теркина. Писать юмористическую поэму о них Мустай Карим начал в 1942 году, находясь в госпитале после тяжелого ранения.

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В Русском драматическом театре 3 апреля состоится премьера пьесы Ярославы Пулинович «Свой путь» в постановке Михаила Рабиновича. Фабула пьесы на первый взгляд проста: однажды Вера услышала совсем не знакомую песню - и жизнь ее круто изменилась, однажды Петр встретил Веру…

Однако к чему приведут эти встречи в современном мире, меняющемся с головокружительной скоростью, предсказать невозможно. Действие будет идти в сопровождении музыкального трио. Также до конца сезона театр планирует выпустить еще две премьеры, но их названия пока не раскрываются.

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В Татарском театре «Нур» состоялась премьера спектакля «Золотой ключик» по мотивам сказки Алексея Толстого. Он является новым направлением в творчестве театра - инклюзивное искусство детской школы-студии «Нур» совместно с профессиональными артистами. Проект имеет важный социальный аспект – вместе со всеми на сцене выступают и дети с ОВЗ. Следующий показ - 22 марта.

А сейчас в театре идет подготовка к премьере лирической комедии «Озорная молодость» по пьесе Ибрагима Абдуллина, которая состоится 20 и 21 марта. События разворачиваются вокруг Сандугач - молодого агронома и просто красавицы, направленной «поднимать село».

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Ремонт в Театре кукол еще не начался, так что он работает по своему обычному адресу. 26 и 27 марта здесь состоится премьера сказки «Гуси-лебеди», а 11 и 12 апреля – спектакля «Живи!» по пьесе Романа Сванидзе, которая основана на книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Это воспоминания о войне тех, кому в ту пору было от 6 до 12 лет - история о детях, у которых не было детства.

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В программе Театра пантомимы и клоунады De Bufo (теперь она базируется по адресу: Октябрьской революции, 10) 22 марта – спектакль «Хулливуд» (12+, о девушке, которая хочет уехать в Голливуд, встретить Ди Каприо и показать ему настоящую любовь), 27 – спектакль-клоунада «Шорты» (12+), 28 – детский спектакль «Плюхбум» (6+).

Подготовила Екатерина Климович.

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