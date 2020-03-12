Площадь и классика

В среду в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы прошли публичные слушания по проекту организации общественного пространства Советской площади и улицы Советской. С основным докладом выступил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Уфы Олег Байдин. Он подробно рассказал о том, как будет выглядеть площадь, сопроводив выступление слайдами с визуализацией. Уфимцы в свою очередь внесли свои предложения.

Сегодня площадь представляет собой большую автопарковку. Согласно проведенному Главархитектурой анализу, 80 процентов автомобилей, оставляемых здесь, занимают место с утра и до позднего вечера. Здания, окружающие Советскую площадь, освещены в вечернее время архитектурно-художественной подсветкой, которая обнажает плохое качество штукатурки и окраски. Неровности видны даже со значительного расстояния.

Генеральным проектировщиком по итогам конкурса стала уфимская компания ООО «Генпроект». Вопросами освещения занималась «Клирлайт Рус», а реставрацией фасадов – «Империя». В столице республики она также выполняла реконструкцию развлекательных комплексов «Мир» и «Аймакс». В центре Советской площади по задумке проектировщиков будет установлен памятник генерал-майору М. Шаймуратову, перед ним - свето- музыкальный «сухой» фонтан, разбиты небольшие скверы. Также планируется замена покрытия площади и существующих опор освещения.

Разработаны два варианта памятника генерал-майору Шаймуратову. Первый высотой 12 метров, из них 6 м - пьедестал, еще на столько же возвышается сама конная статуя. Этот вариант рассматривается как приоритетный. Второй вариант - с конем, вставшим на дыбы.

- Проделана большая работа. В ходе выполнения проекта был создан экспертный совет, в который вошли член-корреспондент Российской академии художеств Павел Шевченко, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, и.о. заместителя председателя по организационному развитию УФИЦ РАН Сергей Емелин, - отметил Олег Байдин.

Улицу Советскую предполагается благоустраивать на участке от Пушкина до Октябрьской Революции. Из улицы местного значения она преобразуется в городскую пешеходную зону. Благоустройством будут охвачены также скверы, примыкающие к ней (сквер перед музыкальной школой №1 и скверы перед БГПУ). С учетом существующего рельефа предлагается организовать подпорные стены в виде обустроенных террас. Покрытием послужит натуральный камень.

Главный вопрос, который волновал уфимцев: где парковать машины. Мониторинг выявил, что автомобили здесь оставляют в основном чиновники. Вместе с тем многие горожане считают недопустимым единственную в Уфе «классическую» площадь превращать в автостоянку. Архитекторы предлагают построить многоуровневую парковку за зданием Госкомитета по строительству и архитектуры РБ.

Площадь в перспективе должна стать еще и концертной. Она закрытая, не продувается и полностью подходит для проведения open-air.

- Такие пространства очень привлекательны. Рядом - училище искусств. Студенты могут выйти на площадь, организовать здесь концерт. Рядом нет жилых домов, а значит, никого не потревожат, - добавил Олег Анатольевич.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.