Обсудили и поддержали

10 марта, выступая на заседании Госдумы, президент России Владимир Путин поддержал поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков, уточнив, что это возможно только в том случае, если данное положение одобрит Конституционный суд.

Депутаты Госдумы поправку поддержали: проголосовали «за» - 380, «против» - 44.

«В принципе этот вариант [об обнулении президентских сроков] был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить Конституции. Мы же принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки», — сказал Путин.

При этом он высказался против снятия ограничений по числу президентских сроков из Конституции. Также он заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму.

Ранее сообщалось, что внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявлен оплачиваемым выходным.

По материалам ИА «Башинформ».