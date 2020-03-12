Долг превыше всего

В ординаторскую Демской подстанции скорой медицинской помощи мы явились после обеда, договорившись отправитьсяна дежурство вместе с одной из бригад. В просторной комнате нас встретили приветливо, хотя мы явно побеспокоили фельдшеров, отдыхавших после ночной смены.

Пути в медицину неисповедимы

– В это время у нас спокойно, днем обычно вызовов меньше, основной пик приходится на вечерние и ночные часы, – встречает нас заведующая подстанцией Елена Шпак.

На этой должности она уже более десяти лет, а о том, как пришла в медицину, поведала за чашкой чая.

Как-то прогуливаясь с друзьями после школы, обсуждали, кто кем станет в будущем. Тут мимо проехала машина «скорой помощи», и кто-то из подруг спросил: «Лен, а ты могла бы работать врачом? Не испугалась бы?». В ответ на ее уверенное «нисколечко» девушку, заканчивающую училище по классу фортепиано, друзья стали дразнить, дескать, куда уж ей со своей тонкой музыкальной натурой. Ей же, уверенной в себе и привыкшей добиваться поставленной цели, не понравилось такое недоверие, и она решила доказать им, что они ошибаются. И даже папа, видевший в дочери успешного юриста, не смог ее уговорить. И вот после восьмого класса она, отличница, без экзаменов поступила в медицинское училище.

– Так на спор и оказалась в медицине. Сейчас уже не представляю своей жизни без нее, без скорой помощи, несмотря на то, что каждый день не похож на предыдущий и иногда один вызов стоит суточной нагрузки. Но, наверно, в этом и заключается весь драйв нашей профессии, – говорит она.

В подстанции созданы все условия для комфорта сотрудников. На кухне – необходимая бытовая техника, в комнате отдыха в короткие промежутки между вызовами медики могут немного вздремнуть. Правда, часто бывает, что некогда. Например, Ольга Черкасова, с которой я собираюсь на ближайший вызов, заступила на смену вчера, в 20.00 и будет работать до сегодняшнего вечера. За 18 часов она впервые поела.

– Сейчас самое время подкрепиться, потому что вечером добавляются вызовы по неотложной помощи и мы перемещаемся практически с адреса на адрес, даже не заезжая на подстанцию, – говорит женщина.

В течение дня, с восьми утра до восьми вечера, на вызовы неотложной помощи выезжают специалисты поликлиники №47, обслуживающей Демский район, а скорая помощь только на экстренные: подозрения на инсульт, инфаркт, роды, ожоги, травмы и так далее. Но после восьми вечера сюда добавляются и высокое давление, температура, обострения хронических болезней, нервные срывы и прочие жалобы.

Пациент с ушибом

Не успевает фельдшер убрать тарелку, как планшет, на который поступают вызовы из диспетчерской, засигналил.

– Все, ребята, собираемся! Едем в Александровку! – командует она, на бегу накидывая куртку. И вот уже мы отправляемся по указанному адресу. С момента поступления вызова на планшет у бригады есть 4 минуты на то, чтобы выехать. Мы же успели за три. Все передвижения автомобиля отслеживаются геолокацией.

– Мальчик, 6 лет. Упал, ударился о металлический каркас спортивного снаряжения. Открытых травм нет, есть отек, который с каждой минутой увеличивается, – в пути фельдшер зачитывает анамнез. Несмотря на то, что Александровка находится в другой части Демы, добраться до пункта назначения необходимо за 20 минут.

Такая работа подходит не для каждого. Надо на ходу психологически настраиваться на новый вызов, на общение с незнакомыми и такими разными людьми. Но для Ольги она стала образом жизни – в свои выходные она не любит сидеть дома и старается выезжать с мужем и двумя сыновьями на природу или в город. Она мечтает, чтобы в будущем дети продолжили династию и тоже стали медиками.

Мы на месте. Пройдя в комнату, Ольга осматривает ребенка и ставит предварительный диагноз – отек и ушиб мягких тканей.

– Правильно, что приложили холодный компресс, в течение получаса отек должен сойти, но все же советую ехать в травматологию, – обращается фельдшер к маме и помогает собрать ребенка в дорогу.

Вскоре, включив световые элементы и периодически подключая «сигналку», мы едем в Республиканскую детскую клиническую больницу. По пути мальчик успокоился и перестал жаловаться на боль, с любопытством наблюдал за игрой красно-синих огней сквозь окно люка.

– После того как ввели уголовную ответственность за помехи машинам со спецсигналами, сознательность у граждан значительно возросла. А ведь раньше бывало, что мы в больницу могли часами ехать по пробкам, – говорит водитель Дмитрий, предугадывая мой вопрос.

Действительно, с августа прошлого года за это нарушение действует штраф до восьмидесяти тысяч рублей, а в случае летального исхода пациента может грозить лишение свободы до четырех лет.

Доставив мальчика в травматологическое отделение, бригада передает его документы в регистратуру, и мы отправляемся дальше.

Болен и опасен

Тут снова дает о себе знать планшет. Следующий вызов – в микрорайон Серебряный ручей: у мужчины боли в области сердца, кружится голова и приступы тошноты.

– Ох и как тяжело же нам будет проехать туда в час пик… – сетует водитель, сворачивая на улицу Дагестанскую, так не любимую автомобилистами за разбитую дорогу. Остановились во дворе соседнего дома, так как проезд к нужному нам адресу закрыт на шлагбаум. Неудачно припаркованные автомобили, незаконно установленные шлагбаумы – одни из наболевших проблем работников скорой помощи. Порой приходится оставлять машину за несколько сотен метров и бежать к пациенту, подхватив медицинский саквояж.

Интереса ради я вызвалась донести чемодан. Оказывается, небольшой на вид, он весит килограммов семь-восемь! В нем упаковано все, что полагается по стандарту: жгуты, шприцы, антиаритмические препараты, бинты, спазмолитики, йод, перекись водорода, тонометр, системы, шпатель, воздуховод, ингалятор и др. В машине хранятся переносные кислородные и ЭКГ аппараты, дефибриллятор. Когда бригада возвращается с вызова на подстанцию, необходимо восполнить потраченное.

– У нас есть и препараты строгой учетности, например, тот же тромболизис. Он дорогостоящий, и мы получаем его под подпись, а в конце смены отчитываемся, сколько использовали, – говорит Ольга.

В профессии она уже 12 лет. За эти годы повидала всякое: и рождения новых людей и уходы из жизни. Один из последних трагических случаев произошел аккурат перед Новым годом – приехали на вызов с подозрением на повторный инфаркт, кроме бригады скорой вызвали и специализированную бригаду, но спасти пациента не удалось.

– Родственники отреагировали адекватно. Они видели, что мы сделали все, что в наших силах, - говорит Ольга.

– Когда-нибудь хотели уйти из профессии? – поинтересовалась я между делом.

– Признаюсь, что в первые годы работы такие мысли закрадывались. Но со временем приняла все сложности нашей профессии. Осознала, что люблю свою работу, спасать людей – это наше призвание. Я счастлива от того, что благодаря мне удалось спасти хоть одну жизнь.

- А с какими сложностями приходится мириться?

- Думаю, что их немало в любой работе. Я же больше всего боюсь собак, - смеется наша собеседница.

Однако, конечно, не это самое трудное. Порой фельдшеру, приехавшему на вызов, приходится не только спасать, но и спасаться самому. В практике каждого работника службы скорой помощи есть случаи нападения на них. В новогодние каникулы Ольга выехала на вызов по подозрению на инфаркт. В квартире ее недружелюбно встретили пациент и его брат. Изрядно перебравшие с алкоголем, они набросились на женщину с руганью. Ей удалось успокоить их и осмотреть больного. Но случается и так, что приходится выходить за дверь, вызывать полицию и уже в сопровождении стражей порядка возвращаться назад, ведь, несмотря ни на что, фельдшер не имеет права уехать с вызова, не осмотрев пациента. Долг превыше всего…

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.