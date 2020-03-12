Зона отчуждения

В УК РФ есть статья 156, которая предусматривает уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Казалось бы живем в цивилизованном обществе, но таких случаев не становится меньше. Наоборот.

Отдых с летальным исходом

Первый случай довольно распространенный. Одинокая мать из города Октябрьского воспитывает двоих пацанов. Кто же спорит: это непростое дело. Мальчишкам нужен положительный пример перед глазами. А отца нет. Некому научить, как забить гвоздь, не с кем отправиться на рыбалку, а потом похвастаться товарищам: «Мы с папой вооот такую щуку поймали!» И что еще хуже – некому следить за ними. Потому что 44-летней матери дела до своих сыновей нет ровно никакого. Она работает в школьной столовой, знает отлично классного руководителя. Но нет у нее времени подойти в перерыве, поговорить по душам, как быть с сыновьями. И в ответ на приглашение на педсовет только отмахивалась: «А вы на что? Вы педагоги – воспитывайте! А я, знаете, одна, кручусь-верчусь, как белка в колесе, чтобы их прокормить!». С матерью велись профилактические беседы, она состояла на учете в КДН, не раз привлекалась к административной ответственности, но безрезультатно.

Ее сыновья-подростки были предоставлены самим себе. А может, и убегали из дома, что не видели в нем заботы. Неубрано, неуютно. А летом, случалось, и не ночевали.

Как-то трое ребят, среди них и ее младший 13-летний Сергей, отправились на озеро Ик-Куль – позагорать, искупнуться и… получить «кайф». Если раньше подростки использовали для этого клей, то теперь перешли на газ. Голова закружилась, ноги подкосились, перед глазами все поплыло. Когда двое подростков пришли в себя, обратили внимание, что Сергей не двигается. Стали тормошить – не отвечает. 13-летний мальчик скончался, отравившись парами.

Это не было случайностью. Вдыхать вредные пары он научился от старшего брата. Тот и состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, и у врача-нарколога с диагнозом «токсикомания». Поставить на учет – поставили, однако мальчишек не контролировали. Как отметили в районной прокуратуре, «работа, направленная на социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведена не была».

Босиком по морозу

В Белорецке 34-летняя женщина тратила все деньги на алкоголь, в то время как ее двухлетняя дочь нуждалась в полноценном питании. Неудивительно, что ребенок заболел. Чтобы снять температуру женщина решила и малышку напоить водкой. В результате кроху госпитализировали в критическом состоянии. Диагноз между тем оказался очень серьезный: «менинго-энцефалит с двусторонней пневмонией».

А в деревне Аургазинского района к исправительным работам привлечена женщина, взявшая на себя опекунство над 12-летней девочкой. Не по доброте душевной взяла ребенка – из-за денег, которые выплачивает государство, для села – немалых. Опекунша плохо с ней обращалась, а в один морозный зимний вечер избила и вышвырнула ее за порог без верхней одежды и обуви. Девочка в одних носках шла шесть километров до соседнего села, к своей тете. В результате чего заболела и долго не могла поправиться.

Все перечисленные родители понесли наказание. Кто-то, помимо того, что лишен родительских прав, еще и предстанет перед судом.

- Стараемся не запустить ситуацию. Попала семья в поле зрения – сразу же проводим комплексные профилактические меры. Ограничиваем родителей в правах, и это действует. Полгода для них достаточно – устроиться на работу, привести квартиру в порядок и заполнить холодильник, а главное – пересмотреть свое отношение к детям, - отмечает старший помощник прокурора Орджоникидзевского района Ольга Хаматова.

Осуждена по ст. 156 и ограничена в родительских правах 53-летняя уфимка, проживающая с двумя сыновьями – уже взрослым, нигде не работающим, и 13-летним подростком. Посетить ее на дому – нужно набраться смелости. Мать захламила квартиру вещами, найденными на помойке, так, что нет прохода. Помещение буквально кишит клопами и тараканами. Чтобы не умереть с голоду, семья питалась едой, подобранной из мусорных контейнеров, в лучшем случае – «Дошираком». Мальчик способный, но школу не посещал из-за болезни. Да и где ему заниматься? Стол завален мусором, а спал он на куче грязного тряпья. Из-за такой жизни у мальчика развились хронические заболевания и дистрофия. Его изъяли у матери и направили в приют. Там с ним работали психологи: он был очень замкнут, не общителен. Сейчас подросток живет в детском доме.

Как отметил председатель Совета по правам человека Владимир Барабаш, чтобы искоренить социальное сиротство, нужно поднимать и проблему кадров. Педагогический коллектив в школах на 85 процентов состоит из женщин, и по этому поводу уже давно бьют тревогу. Учебным заведениям нужны и мужчины, это особенно актуально для ребят, которые воспитываются в неполных семьях. Нужно чувствовать мужское плечо, брать с них пример. Стараться всеми силами привлечь мужчин-педагогов в школы, создавать советы отцов.

- Практически во всем регионе запущена профилактика правонарушений. Если в Уфе еще как-то налажена эта работа, то в небольших городках подростковая преступность растет. Процветает безнадзорность. Совместно с региональным правительством собираемся выходить на федеральный уровень с предложением изменить ряд нормативных актов.

Ирина ШИПУНОВА.