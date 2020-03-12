Тонкий лед ранней весны

Миновав Бельский мост, мы еще издали увидели стоящие на берегу реки автомобили Уфимского поисково-спасательного отряда. Впрочем, сегодняшний выезд МЧС не был связан с ЧП. Хотя спасать тонущего мужчину все же пришлось: в его роли выступил один из сотрудников ведомства. Вместе с коллегами он отрабатывал технику спасения на воде.

- Видите вот эти электроопоры на берегу? В прежние годы бывало, что весенний паводок подтапливал даже их. Сейчас до разлива рек еще есть время. Но из-за воздействия тепла лед уже не столь прочен, как зимой. Потому сегодня мы не только проведем показательную тренировку, но и проинструктируем рыбаков, - говорит начальник Уфимского поисково-спасательного отряда Александр Цигельников.

А еще спасатели будут отрабатывать технику судовождения. Спустя минуту со стороны реки доносится раскатистый рев двигателя: по льду прямо на нас мчится корабль на воздушной подушке!

Корму небольшого катера венчают два мощных винта, они и нагнетают воздух в резиновую камеру под днищем. В кабину помещается человек семь: водитель, командир отряда, спасатели и журналисты. Сорвавшись с места, судно приближается к водяной кромке...

- Это всего лишь промоина, река еще спит. Широк ли будет разлив Белой? Точный ответ могут дать гидрологи. Но есть мнение, что много высоким уровень воды не будет. В каком-то смысле реку «сдерживают два водохранилища: Павловское и Юмагузинское, - продолжает Цигельников.

Беззвучно соскочив в темную воду, катер поднимает фонтаны брызг. И вот впереди становятся видны фигуры сидящих на льду рыбаков. Заглушив двигатель, корабль останавливается среди них.

Первым в объектив фотокора попадает 63-летний Владимир Зиннуров. На вопрос о безопасности мужчина отвечает просто: «Весна только пришла, бояться нечего». Но спасатели его самоуверенности не разделяют.

- Толщина льда должна быть не меньше десяти сантиметров, это самый минимум. Здесь она оптимальна. В любом случае, для марта характерны дневное тепло и ночные заморозки, из-за чего лед становится пористым и хрупким, – говорят они.

Но у рыбака припасен весомый аргумент - длинная веревка. А его коллега Разиф Сафин пришел на лед с палкой, которой проверяет старые лунки. Случись провал в полынью, и оба этих предмета окажутся необходимы. Тем более что открытая вода совсем рядом, в десятке метров. По словам специалистов, глубина реки здесь может достигать четырех-пяти метров. Пока мы разговариваем с любителями зимнего лова, двое спасателей надевают оранжевые костюмы. Выполненные из специальной ткани, они гидроустойчивы и удерживают тепло.

Экипировавшись, один из мужчин быстрым шагом направляется к промоине. На самом краю он специально поскальзывается и уходит в черную холодную воду…

Течение быстро сносит его на север, уцепиться за кромку льда не получается. Но оставшийся напарник уже бросает «конец Александрова». Так называется специальная веревка, которую используют спасатели и моряки. Обвязавшись еювокруг груди, водолаз уже через пару минут выбирается из воды, перекатываясь по тонкой корке. На ноги, как и полагается, встает в нескольких метрах от опасной зоны.

Впрочем, это лишь первый этап тренировки. Помахав рукой, он вновь погружается в Белую. На этот раз спасать его будут подручными средствами. Отложив удочки, рыбаки с интересом смотрят, как мужчина хватается за край ветки. Ледовый бур, поясной ремень, ветвь прибрежного кустарника – сейчас в дело может пойти почти все. При этом спасающий осторожен и сам, к краю воды он подбирается ползком. Но вот уже оба спасателя подходят к нам. На короткий вопрос «Как водичка?» отвечают с улыбкой: хороша! Осталось только показать, как должен действовать человек, если рядом никого нет.

Вновь окунувшись в реку, мужчина ловко выбрасывает ногу, затем руку. Перекат, короткое усилие – и он опять избежал ледяного плена. Теперь нужно быстро позвонить на номер 112 или же добежать до ближайшего жилья. По словам спасателей, враги человека в такой ситуации – холод и паника. Но их можно победить, если знать, что делать.

- Весна для нас – время особой активности. В марте отрабатываем тактику спасения на льду, но при этом готовимся к вскрытию рек. Через недельку-другую приступим к противозаторным действиям, например, будем чернить лед. Хотя больших проблем ледоход доставить не должен, ведь особо сильных морозов не было, - резюмирует Цигельников.

Мы вновь занимаем места, и судно с ревом уносится к исходной точке. Это только кажется, что управлять катером легко, мол, река вам не автострада. Но вода и воздух обманчивы, потому штурвал нужно держать крепко. Чуть сбросив скорость, водитель дает нам рассмотреть заснеженные берега. Сугробов немного, наверняка и таяние будет в пределах нормы. Но спасатели говорят, что внешнее впечатление обманчиво. «Точное измерение запасов снега будет проводиться в конце марта-начале апреля. В любом случае таяние пройдет в два этапа: сначала оживут поверхностные воды, а уже поздней весной растает снег в горной части республики.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.