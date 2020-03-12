Покупай свое, родное, хоть и дорогое

Зима и весна - период преобладания в наших магазинах тепличных и, возможно, иностранных овощей. Между тем селекционерами Башкирского государственного аграрного университета недавно получены три новых сорта картофеля - высокоурожайных, адаптированных к условиям нашего региона, устойчивых к болезням: «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык».

Так когда же мы будем сажать и есть только наш - вкусный и полезный картофель? На этот и другие вопросы, волнующие потребителей и садоводов, ответил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и земледелия БГАУ Булат Ахияров.

- Булат Гилимханович, расскажите, как создаются новые сорта.

- К примеру, над новым картофелем профессор Денис Андрианов работает более 25 лет: создает генетические линии, устойчивые к нашему климату, скрещивает и получает сорта. На сегодня у него есть и еще перспективные линии, но названия они получают только тогда, когда пройдены испытания, сорт запатентован и включается в госреестр. Кстати, на создание этих и других сортов университет получил грант правительства РФ на 34 миллиона рублей до 2025 года.

- А как идет внедрение?

- Сорт - определенный объем материала растения. Если это овощ - 100 кг, если пшеница - около 10 тонн, такой объем должен храниться у института-патентообладателя. А чтобы его внедрить, надо заниматься семеноводством: на 1 гектар нужно 250 кг семенного картофеля, а если фермер сеет по 200 гектаров - это будет 50 тонн. Между тем наши фермеры уже привыкли к семенному материалу, который завозят из соседних областей или прямо из Голландии - в нужном количестве, фурами. В Челябинске есть семеноводческое хозяйство, они размножают в основном чужие сорта и конкурируют с нами. Кто-то сделает скидку, кто-то - бесплатную доставку. И желающих сажать наши сорта пока не так много. Что, если мы вырастим 50 тонн, а их никто не купит? Университету так рисковать нельзя: мы в первую очередь - образовательное учреждение. Но зато у Башкирского НИИ сельского хозяйства, где тоже занимаются картофелем, есть свое семеноводческое хозяйство под Бирском, и процесс внедрения - по всем создаваемым культурам - не быстро, но идет. Так, сорта высокоурожайной пшеницы «Салават Юлаев» и «Ватан» занимают около 10% посевных площадей республики, новый картофель - около 3%.

Фермеры держатся за проверенные сорта и методы: сельское хозяйство - высокорисковый бизнес. Поэтому некоторые закупают китайские удобрения - более дешевые, но и более «жесткие»: после их применения в овощах могут оставаться пестициды. Хотя есть наши, более сбалансированные по составу. Просто они немного дороже.

- Развитию башкирской селекции должна способствовать и инновационная лаборатория по созданию новых сортов, недавно открытая в университете…

- Да. Она оснащена высокотехнологичным оборудованием общей стоимостью свыше 8,5 млн рублей и может ускорить селекционные процессы. Здесь наши студенты и аспиранты учатся выделять гены, отвечающие за устойчивость к различным заболеваниям, урожайность, зимостойкость. В принципе еще задолго до ее открытия мы размножали растения безвирусным меристемным способом: от растений отделяется меристема - самая верхушка, куда не могут быстро проникать вирусы, и из нее выращивается новое целое растение. Клубни такого картофеля реализуются. Также проводятся опыты с другими овощами, цветами. Скоро у нас откроется свой садовый центр.

- И тем не менее в супермаркетах немало иностранного продукта - картофеля из Египта, мытой моркови из Турции…

- Да. А скоро на Затонском рынке еще появится продукт из Таджикистана и Узбекистана. И многие даже крупные хозяйства сегодня вообще отказываются от «второго хлеба»: Алексеевка мало посеяла уже в прошлом году, Мелеуз, Салават - вообще не посеяли, Чишминский КФХ «Агли» не отдал под него ни одного гектара, как и ряд других крупных производителей. Потому что египетский раскупается лучше. Что неудивительно: на вид он привлекательней - ровный, меньше глазков. Но вы должны знать: их селекционеры поработали над внешним видом и высокой продуктивностью (плюс очень частая обработка удобрениями), но при чрезвычайно высокой продуктивности содержание полезных веществ неизбежно снижается. А может быть, это и вовсе генно-инженерный, трансгенный картофель.

- Вы считаете, что это плохо? Генно-модифицированные продукты проверяются десятилетиями…

- Я им не доверяю. 10 лет недостаточно для того, чтобы проверить, какое действие на человека и его потомство окажут новые белки, которые генерирует столь нестандартно измененная ДНК. Между тем для промышленного сельского хозяйства ГМ-растения действительно ценны. Ведь теперь очень легко создать, скажем, зимостойкий сорт: берете капусту и внедряете в ее ДНК ген моржа. (Уже есть публикации об этом.) Поэтому там сегодня этим занимается очень много ученых. И вполне возможно, что мы в том или ином виде уже давно потребляем трансгенные растения: например, едим колбасу и сосиски, в них содержится соя - а сырье нередко зарубежное. А за рубежом трансгенная соя очень распространена. Вообще, она входит во множество продуктов.

- Также в сельском хозяйстве, в том числе нашем, сегодня очень распространены гибриды…

- Это объясняется тем, что в первом поколении после скрещивания продуктивность увеличивается на 15-20%. Поэтому, например, сортов кукурузы больше не создают - создаются гибриды. И мы в рамках гранта создали ее новый гибрид - раннеспелый «Шихан». Но надо сказать, что иностранных гибридов у нас пока еще немало - в зависимости от культуры: сахарная свекла - 80% гибридов зарубежные, по подсолнечнику - 50%, по овощам - примерно так же. Наш университет занимается испытанием этих гибридов - и российских, и иностранных: устойчивые или нет, хорошо ли хранятся, раньше или позже сеять - словом, какие лучше для нашей республики.

Конкурировать с зарубежными фирмами по овощеводству сложно. Скрестить два сорта томатов легко, а вот создать несколько линий и проверять их на устойчивость к болезням и вредителям и прочие качества - процесс долгий и затратный. Этим занимаются в основном в московских институтах. Мы же больше работаем по зерновым: тут все несколько проще. Но и в овощеводстве, как видите, делаем новые шаги.

- Есть еще вопрос, который волнует наших читателей-садоводов: стоит ли руководствоваться лунным посевным календарем? Он продается в каждом киоске…

- С точки зрения науки фазы Луны никак не влияют на всхожесть семян и рост рассады. Основные факторы - свет, тепло, элементы питания в почве и соотношение кислорода и CO2 в атмосфере. Календарь, например, рекомендует в марте сеять свеклу. Этого делать нельзя! Чтобы ее сеять, нужно дождаться, когда почва прогреется до 10 градусов. По среднемноголетним значениям до такой температуры она прогревается 10 мая. Рассаду томатов в открытый грунт высаживаем после 5 июня: в среднем именно тогда заканчиваются заморозки.

Екатерина КЛИМОВИЧ.