Певчая птица Ильгиз

15 марта исполнится год, как этот мир покинул Ильгиз Мустафович Каримов – литератор, переводчик, сын народного поэта Мустая Карима.

Я имела счастье быть знакомой с этим невероятно деликатным, умным человеком. Он был прекрасно образован и эрудирован, к нему тянулись журналисты и писатели, он состоял в дружеских отношениях со многими интеллектуалами Москвы, где проживал со студенческих лет, но сам избегал светских тусовок, никогда не демонстрировал влиятельных связей (да и не пользовался ими), а в последние годы вообще вел затворнический образ жизни, стараясь работать, насколько ему позволяла наступающая болезнь.

И даже в молодые годы, когда к нему с предложениями о переводах обращались писатели тогда еще союзных республик и национальных областей, он брался далеко не за все заказы, отказываясь от заманчивых гонораров, которые наверняка были бы не лишними для семьи, где росли дочь и сын. Но, как заметил Мустай Карим, и он сам, и его дети – птицы певчие, а не ловчие. Ильгиз Мустафович честно служил слову всю жизнь, не размениваясь на ремесленничество. Он работал в нескольких московских редакциях, особо любима из которых была им «Литературная Россия», но ровно до того момента, когда в литературу вдруг вторгалась политика и конъюнктура.

Ильгиз Мустафович с упоением переводил прозу отца, часто они спорили, подбирая точные слова, переводы к народным поговоркам, устоявшимся фразеологизмам, стараясь при этом сохранить вкус, аромат, подлинность родного башкирского языка. Супруга Назифа Харисовна вспоминает, как она битый час не могла вернуться в квартиру (захлопнув по неосторожности дверь, пока мусор выносила), а отец и сын тем временем с азартом работали над «Долгим-долгим детством» и не обращали внимания на звонки и стуки в дверь…

Ильгиз Каримов переводил и драматургию отца, а также готовил по некоторым пьесам инсценировки для спектаклей. Кстати, дочь Ильгиза и Назифы родилась в день успешной премьеры пьесы «Страна Айгуль» в Киеве. И к радости картатая, его первую внучку молодые родители назвали Айгуль…

А в первую годовщину ухода Мустая Карима осенью 2006 на сцене Русского академического театра состоялась блестящая премьера – «Луна и листопад» по повести «Помилование», автором инсценировки которой выступил Ильгиз Каримов. Жаль, что этот спектакль не увидел сам Мустай, но наверняка он остался бы доволен работой сына и режиссера Михаила Рабиновича.

Кстати, с Михаилом Рабиновичем Ильгиз Каримов дружил с юности: они жили практически в соседних кварталах. Хотя Ильгиз Мустафович и родился 10 января 1942 года в родном каримовском селе Кляшево, с момента возвращения Мустая Карима с фронта семья жила на съемной квартире в Уфе, и детство его прошло, как он сам говорил, в «жиганском» дворе на Свердлова, 49. Он полюбил Москву, где учился, женился, где родились его дети, но Уфа всегда оставалась родной, приезжая сюда, он непременно встречался с однокашниками, друзьями юности и был счастлив.

После ухода отца Ильгиз взялся за обработку его архивов и дневников, готовил материал для энциклопедического десятитомника. Но болезнь стремительно наступала и не позволила ему осуществить до конца все задуманное. Последнюю книгу Мустая Карима «Мгновения жизни» тоже перевел Ильгиз Каримов. И очень жаль, что его собственные мгновения оборвались, как недопетая песня. Мы вас любим и помним, Ильгиз Мустафович. Уверена, что к певчим птицам Небеса благосклонны…

Галина Ишмухаметова.