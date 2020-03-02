Владимир Путин прокомментировал фейковые новости о коронавирусе

Провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, ничего критического на самом деле не происходит. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

"Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда", - сказал Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула о фейках, касающихся распространения коронавируса в РФ.

По мнению Путина, "цель таких вбросов понятна - посеять панику среди населения", а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны. "Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить", - поручил президент.

На совещании Голикова сообщила, в частности, что в последнее время в соцсетях появляется фейковая информация о якобы достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что власти скрывают эти данные. Вице-премьер подчеркнула, что это не соответствует действительности. По словам Голиковой, с момента организации в стране работы по предотвращению коронавируса на территории России было выявлено три случая заболевания, еще трое больных были эвакуированы с круизного лайнера в Японии.

ИА ТАСС