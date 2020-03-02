Быть актрисой, женщиной, мамой…

Каждый ее день расписан по часам – репетиции, спектакли, а еще встретить внучку из школы, и найти время для себя, чтобы оставаться в форме. Быть актрисой легко только в кино и на сцене, а в повседневной жизни – огромный труд и полная самоотдача. Резида Фахруллина – народная артистка Башкортостана и Татарстана, актриса театра «Нур» сыграла сотню ролей, знает, что такое успех, восторг в глазах зрителей и полный аншлаг в зале. Но вот что говорит она сама: «Без моей семьи, родных я не смогла бы быть по-настоящему счастливой».

Накануне весеннего праздника мы беседуем с ней о том, трудно ли актрисе быть мамой?

- Процитирую Фаину Раневскую, которая однажды сказала: «Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья».

- Я не столь категорична. Для меня важен театр, творчество - моя суть, а семья, родные – святое. Как без них? Всегда с радостью спешу домой, где меня ждут сын Вадим, невестка Айгуль, внучка и внук – девятилетняя Альбина и пятилетний Айбулат. В течение дня всегда созваниваюсь с ними. Сын - занятой человек, но всегда найдет минуту, чтобы поговорить со мной. Быть с родными, общаться с ними, собираться за большим столом, поддерживать в нужную минуту – так естественно, что не представляю, как может быть иначе. Сама я родом из Илишевского района, выросла в деревне, в многодетной семье. У меня две сестры и брат, а я - старший ребенок, поэтому во мне сформировалась ответственность. А еще с детства была весьма мечтательной, грезила о сцене.

- Откуда зародилось такое желание?

- Знаете, в нашей деревне в те годы даже не у всех был телевизор, но мы шли в гости к тем, у кого он имелся, и смотрели фильмы, очень часто показывали телевизионные спектакли. И заболела этим. После школы отправилась в Уфу поступать в училище искусств, а через некоторое время - в институт искусств на театральное отделение. И еще будучи студенткой вышла замуж, родила сына.

- Трудно было совмещать?

- Училась с таким желанием и рвением, что не было даже мысли пропустить год по семейным обстоятельствам. Тем более, что мне помогали родные и, прежде всего, моя мама - удивительная и уникальная женщина, всегда жизнерадостная и сильная духом. Ее хватало на всех, она была стержнем нашего рода. И я так рано потеряла ее! Когда после тяжелой болезни она умерла, у меня из-под ног ушла земля. Это был 1995 год, ей было всего 57. Для меня она остается примером во всем - как относиться к жизни, людям. Стараюсь быть такой, как она. Часто собираю всех своих сестер, братьев, родственников на семейные торжества и праздники, поддерживаю с ними постоянный контакт.

- А вы как справлялись с задачей быть мамой в жизни? Ведь творчество забирает много сил – и душевных, и физических…

- Но оно и дает! Когда занимаешься любимым делом, не может быть по-другому. А Вадим - замечательный сын. Даже когда он был совсем маленьким, понимал меня, рос спокойным, самостоятельным. Все умел с детских лет. Летние каникулы проводил в моих родных местах, так что и дрова колоть научился, и даже коров пасти. Я хотела, чтобы он был разносторонне развитым. Вадим занимался вокалом, ходил в секцию тхэквондо, учился в математической школе, а затем занимался в музыкальной и всегда везде успевал. Никогда не доставлял мне неприятностей. А сейчас у него своя семья. Живем все вместе, очень дружны. Приведу обычный пример. У меня в профессии был такой насыщенный период - и в театре полная загруженность (играла во многих спектаклях), и в то же время преподавала в институте. Иногда приходила домой и валилась с ног. А утром встаю, надеваю все свежее (невестка успевала постирать, погладить и мои блузки), и опять в эту круговерть.

- Любовь и забота возвращаются сторицей…

- Конечно, закон природы. Теперь я немного свободнее и стараюсь это время отдать внуку и внучке, с удовольствием провожу с ними время. Альбина увлекается театром, занимается в арт-студии, а скоро будет заниматься и в нашей детской студии «Нура». Может, пойдет по моим стопам, но не буду загадывать.

- Бывали близкие на ваших спектаклях?

- И не раз. Но самый трогательный момент был, когда я играла в своем юбилейном спектакле. Под занавес они вышли с цветами поздравить меня. В этот момент ничего вокруг не видела кроме них.

- У вас есть мечта?

- Да. Играть и создавать новые образы, А еще хочу, чтобы мы всей семьей отправились отдыхать к морю.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.