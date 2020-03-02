Я вернусь, мама…

Каков образ женщины? Для одних она - вдохновительница и муза, для других – верная помощница и соратница, для третьих – объект заботы и защиты. Но есть и еще один образ, настолько сильный, что его принято называть святым. Речь - о матери.

Недаром говорится, что мама живет не одну, а две жизни. Об этом хорошо, как никто другой знают «солдатские матери». Героиня этой статьи – председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Ирина Сергеевна Машковская. Ее сын, рядовой Воздушно-десантных войск, полковой разведчик Андрей Машковский героически погиб в Афганистане в 1985 году. Его последний бой коротко описан в наградном листке. Очередной рейд, дозорная группа движется впереди основных сил. Заметив душманов, пулеметчик Машковский сообщил о них командиру и первым открыл огонь. К моменту подхода подкрепления он уничтожил нескольких боевиков, но и сам получил тяжелое ранение. Ушел из жизни на следующий день, в госпитале. Ему было девятнадцать полных лет….

- Ирина Сергеевна, каким вы запомнили своего сына?

- Андрей был обычным парнем. Мы до сих пор общаемся с его одноклассниками. Они могут рассказать даже то, чего не знала я. Например, однажды их компания спасла тонувшего в реке человека, Андрей был первым, кто бросился на помощь. Вообще, он умел помогать людям. Мои младшие сын и дочь это подтвердят. После окончания школы № 35 устроился работать на машиностроительный завод, поступил на вечернее отделение в авиационный техникум. Вступив в ДОСААФ, научился прыгать с парашютом. Потом был призыв 1984 года, он пошел служить в Воздушно-десантные войска.

- Пережив личное горе, вы не отвернулись от других матерей…

- Думаю, что причина в воспитании. Я родилась в сороковых годах, наше поколение называют «детьми войны». И как-то уже с детства мы знали, что такое потеря. Например, красная звездочка на доме значила, что в этой семье кто-то не вернулся с фронта. Читай: нужно помогать, уделять внимание. Это было понятно всем. Люди тогда не были разобщены, как сейчас, жили одними идеалами.

- Расскажите, как возникла ваша организация.

- Это случилось в 2007 году, в Москве. Одним из инициаторов ее создания стал генерал Борис Громов, тот самый, что командовал 40-й армией и последним покинул Афганистан. Тогда на встречу из Башкортостана приехало несколько человек. Какие были цели? Изначально хотелось как-то представить власти те семьи, где погибли ребята. А еще мы говорили о кладбище в местечке Богородское под Москвой, где хоронили безымянных солдат Чеченской войны, которых никто так и не опознал.

- Вы помогаете и мамам «чеченцев»?

- Да. Помню, как появилась вторая волна семей, потерявших своих детей на войне. Конечно, мы старались поддерживать друг друга. Только представьте, что пережили родители! Все эти бесчисленные поездки по госпиталям, опознания… На это нужны силы и мужество. Кто-то нашел сыновей живыми, кто-то смог их по-человечески похоронить.

- Какая работа ведется на местах?

- Раньше мы сотрудничали с Министерством молодежной политики. Проводили мероприятия, даже выпускали книги, посвященные нашим сыновьям и их сослуживцам. Сейчас посещаем школы, подростковые клубы, проводим уроки мужества. Работаем с депутами городского Совета, благодаря их постановлению на школах, где учились наши дети, теперь есть мемориальные доски.

- Есть ли контакт с военкоматом?

- Вы знаете, в первое время после Чечни с этой стороны чувствовалось внимание. Но потом, видимо, поменялась организационная структура. Сейчас там работают гражданские специалисты, соответственно, к нам отношение другое. Хотя, с другой стороны, могу рассказать о программе, в рамках которой захоронения получают статус воинских. Есть такие могилы и в Уфе. Поясню, о чем речь. Родители воинов-интернационалистов уже не молоды, скоро ухаживать за захоронениями будет некому. Другое дело, если они получат специальный статус. Тогда их станутподдерживать уже военные.

- Какая поддержка оказывается государством?

- Конечно, у всех членов семьи есть надбавка к пенсии. Или же пенсия по потере кормильца. А еще мы, родители, можем выходить на заслуженный отдых раньше, в 50 лет. Если говорить о пособиях, то они касаются в основном детей офицеров.

- В чем сегодня нуждаются матери погибших солдат?

- Нередко они остаются одни, мужчины уходят из жизни раньше. Бывает, что больше родственников нет вовсе, порой некому даже позвонить. Обычная человеческая поддержка, забота, внимание очень важны, да и социальная помощь тоже.

- Чего вы пожелали бы им в день 8 Марта?

- Я изучаю биографии ребят, хоть они и короткие. И знаю, что многие были спортсменами, отличниками, активистами, шли впереди других. На ум приходит фраза из фильма «Офицеры»: есть такая профессия – Родину защищать. Дело нужное, от него никуда не денешься. И мы воспитали достойных сыновей. Хочу пожелать, чтобы это понималось родными и близкими! А самим женщинам – тепла и человеческого внимания, поддержки и добра от тех, кто рядом!

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.