«Цифровое» поколение

Пригодятся ли в будущем нашим детям элементарные жизненные навыки или за них все будут делать роботы? К чему может привести цифровизация образования, в чем особенности развития нынешнего поколения – эти и другие вопросы были в центре внимания круглого стола «Психическое здоровье современных детей», состоявшегося в рамках второго республиканского форума школьного образования «Взлетай!».

Результаты комплексного обследования учащихся показали, что у каждого второго ребенка патология нервной системы, а 77 процентов детей испытывают головные и мигренеподобные боли, синдром вегетативной дисфункции (обмороки, головокружения).

В работе дискуссионной площадки принял участие президент Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор МГУ имени М. Ломоносова Юрий Зинченко.

- Мы сталкиваемся с деформацией традиционных форм социализации детей и подростков, - сказал он. – Необходима профилактика конфликтов и их цивилизованное разрешение, предупреждение буллинга и других негативных проявлений.

С одной стороны, цифровые технологии – мощный мотивирующий фактор в образовании. С другой - это дополнительные риски, которые мы будем на себе испытывать. В результате возникают отклонения в физическом развитии - избыточный вес, нарушения сна, эмоциональное состояние, киберзависимость, суицидально-агрессивное поведение детей и подростков. Поэтому стоит задача найти пути их преодоления и минимизации последствий.

Как формируются риски?

Если раньше ребенок до трех лет осваивал мир, исследуя предметы на ощупь: какой они формы, сколько весят и т.п., то сегодня он делает это при помощи гаджетов. Когда мамы, бабушки рассказывали нам сказки, мы воспринимали их на слух. Это был инструмент познания родного языка, знакомства с эмоциями. А что сегодня? В руки ребенка попадает гаджет, и в приоритете уже не слово, а именно «картинка». Процессы стимуляции головного мозга у современных детей сильно изменились. К примеру, «цифровой» малыш уже сам может выбирать визуальные стимулы, переключать те же комиксы или мультики на «Ютубе». Сегодня есть развивающие приложения, которые учат различать геометрические фигуры, цвета, животных… Только ткни пальчиком в экран — и выбирай правильный ответ.

По словам Зинченко, в возрасте 4-7 лет идет формирование детско-родительских отношений, естественной зависимости ребенка от взрослого. Если этого не происходит, то наблюдаются расстройства аутистического и эмоционального спектров. В подростковом возрасте цифровые технологии подменяют обратную связь между учеником и учителем. В итоге цифровизация способствует задержке взросления. По мнению Юрия Петровича, детство отодвигается до 21 года или еще позже. Это связано с развитием когнитивной сферы. Зачем запоминать, если можно привлечь к этому Гугл или Алису? Можно ли решить проблему, если запретить в школе пользоваться гаджетами? Во Франции, например, детям запрещают пользоваться телефонами. Но любое ограничение, как известно, ведет к сверхценности предмета, поэтому надо быть в этом осторожными.

Чтобы гаджеты не навредили

Что касается цифрового образования, необходимо «не просто оцифровать учебники в жесткой обложке», а говорить об образовательных ресурсах конкретно. Максимально использовать среду, в которой дети сейчас находятся, - Интернет, гаджеты. Если три четверти свободного времени ребенок проводит там, надо наполнять эту среду развивающим контентом. Сейчас он в основном строится исходя из коммерческих соображений, часто не несет развивающих функций, а вреден для здоровья и развития детей, считает Зинченко. Поэтому вопрос не в том, сколько минут можно сидеть за компьютером. Смотреть нужно гораздо шире: как организовать работу, чтобы любые гаджеты помогали ребенку в учебе, а не вредили.

Не секрет, что дети общаются в соцсетях и мессенджерах короткими сообщениями, с помощью мемов и перепостов. Такие способы коммуникации приводят к тому, что они вряд ли могут удерживать внимание в течение 40 минут урока. Модели сетевого общения переносятся в обычную жизнь, поэтому учитель должен организовывать процесс модулями по 10-15 минут, затем переключаясь на другую деятельность.

Перед психологами, педагогами и родителями стоит задача узнать, какой он, цифровой ребенок, и как его развивать, обучать и воспитывать. Сегодня РАО проводит масштабное исследование «Растем в России», в котором принимает участие и наша республика. Таких системных научных работ в стране не проводилось примерно полвека. Цель — изучить развитие детей от первых лет жизни до старшей школы. Понять, как цифровая среда воздействует на психику и поведение. Какие новые способы получения знаний наиболее эффективны и что особенно влияет на успех, как развивается память, внимание, мышление. Есть ли региональные особенности. Влияет ли, скажем, то, что ребенок одновременно учит русский и национальный языки. Первые итоги должны быть озвучены к 2022 году.

Сегодня идет работа по выработке рекомендаций по использованию гаджетов. Так как психологов в школах не хватает (сейчас один специалист на три учебных заведения), то необходимо прививать психологическую культуру педагогам и родителям, выстраивать воспитательную, образовательную деятельность с современным ребенком. И ждать результатов исследования, памятуя о том, что технический прогресс не стоит на месте.

Саша БЕЛОВА.