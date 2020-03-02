Айдентика на фоне ковра, или В круге амфитеатра

Одно их знаковых мест Уфы - этнопарк «Ватан» - ожидает преобразование. Более 100 заявок из разных городов России поступило на участие в архитектурно-градостроительном конкурсе на разработку проекта его благоустройства.

Сейчас парк представляет собой природный амфитеатр, его территория площадью 8000 квадратных метров покрыта плиткой с башкирским орнаментом и окружена зелеными склонами. В XVII веке на его месте был Черкалихинский овраг внутри непроходимого леса.

Похищение атаманской дочери

Над загадкой имени Черкала историки бьются до сих пор. Еще в 1868 году краевед Руф Игнатьев писал, что на вершине горы раньше находился один из самых больших курганов, и из этого оврага можно было попасть в пещеру, где якобы в просторных сводах разбойники прятали награбленное добро.

«Река Белая как змея обвивается близ самого Черкалихиного утеса. За ней видно пространство с лишком на двадцать верст, покрытое лесами, хлебными полями с сенокосными долинами, по которым вьются две желтые полосы. Это две почтовые дороги: одна в Оренбург, другая в Казань», - указывал в XIX веке историк Василий Зефиров. По его версии среди гарнизонных начальников Уфимской крепости начала XVII века числился казачий атаман Черкалов. Была у него дочь, которую похитили разбойники и спрятали ее примерно там, где сейчас памятник Салавату Юлаеву. Разбойники хотели то ли выкуп получить, то ли в обмен на заложницу выручить попавшего в беду товарища. На свое счастье девушке удалось чудом спастись. Другая легенда гласит, что овраг назвали в честь слепого Черкалихи, который был единственным выжившим при крушении лодки с пассажирами.

Исследователь русского фольклора М.В. Колесников в 1880-е годы услышал в Архиерейской слободе легенду, «что в Черкалихином овраге имеется пещера, среди которой есть озеро. В ночь Ивана Купалы там можно видеть на лодке, нагруженной драгоценностями, татарку, которая предлагает сокровища каждому, но на слишком тяжелых условиях, почему и до сего времени этими сокровищами никто еще не воспользовался».

От слободы до Конгресс-холла

Судя по «Справочной книге города Уфы за 1908 год», в то время были и Черкалихина улица, и Черкалихина слобода, располагавшиеся в районе современного Телецентра на территории Ленинского и Кировского районов, граничившие с востока с Архиерейкой.

Овраг использовался как стихийная свалка, в 1902 году городская Дума даже рассматривала вопрос том, что вблизи жилых построек он завален толстым слоем навоза и отбросов. При Советской власти овраг был вычищен, но для хозяйственной и градостроительной деятельности не использовался.

В геологическом плане он интересен тем, что обнажает все породы, на которых стоит Уфа: серо-белый слой ангидритов, доломитов и гипсов, выше — мергели, красноцветные песчаники и глины.

Почти до начала 2000-х годов овраг оставался заросшей низиной, пока не началось строительство Конгресс-холла. Заросли были выкорчеваны, овраг засыпали черноземом, благодаря чему склоны его стали более отвесными, а дно – пологим. В 2015 году, когда шла подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, место получило новую жизнь, став одним из самых популярных и любимых горожанами общественных пространств Уфы. Для того чтобы познакомить гостей-делегатов с историей и культурой Башкортостана, а также продемонстрировать современные национальные достижения, здесь открыли экспозицию «Этнодеревня».

Из поколения в поколение

- Одним из самых популярных видов декоративного искусства в мировой истории является народный орнамент, и ковры всегда были украшением среды обитания человека, особенно в восточных культурах, - рассказывает автор проекта, заслуженный художник РБ Ильдар Нуртдинов. – Выполненный из тротуарной плитки гигантский ковер обретает фактуру, тактильность и натуральность. В южной части размещался комплекс из семи юрт, в котором расходящиеся навигационные ковровые дорожки воссоздают структуру цветка курая, символизирующего семь родов, положивших начало консолидации народов Башкортостана на его территории. А центральная часть в виде арки служила зоной встречи гостей.

Он признался, что на проект, который он безвозмездно подарил городу, его вдохновил… ковер бабушки, первого башкирского женщины-архитектора Мастюры Сахаутдиновой, создателя Госкомитета БАССР по строительству и архитектуре, всю жизнь кропотливо собиравшей архетипы башкирского орнамента.

Интересным решением стало наполнение юрт: одна представляла быт башкир и предметы домашнего обихода, вторая — народные ремесла: войлоковаляние, резьбу по дереву, приготовление кумыса. В третьей посетители знакомились с богатством башкирской природы и ее недр, в других можно было угоститься медом, кумысом и даже примерить национальные костюмы, принять участие в обрядах.

Этнический парк после завершения саммита стал доступен для посещения всем желающим. Но недавно юрты разобрали для проведения общегородских мероприятий, праздников и народных гуляний. «Ватан» остается традиционной площадкой для проведения «Этноночи», международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», кинопоказов под открытым небом. На склонах амфитеатра собираются тысячи горожан и гостей столицы, а «Симфоночь» в 2016 году собрала рекордное количество зрителей – 22 тысячи человек.

В 2018 году «Ватан» вошел в десятку лучших этнопарков России. Рейтинг составлен на основе посещаемости этнографических музейных комплексов по результатам исследований аналитического агентства «ТурСтат». Он расположился на девятой строке, а тройку рейтинга возглавили казачья станица «Атамань» в Краснодарском крае, парк-музей «Этномир» в Калужской области и финно-угорский этнопарк в Коми.

Сохранить и связать

Каким же предстанет обновленный этнопарк? Союз архитекторов РФ считает, что новое решение должно отвечать актуальным требованиям создания современной и комфортной городской среды. В задачу входит сохранение площадки для проведения массовых мероприятий. Исполнители должны увязать архитектурно-конструктивную схему амфитеатра с консолью на южном фасаде Конгресс-холла «Торатау» и разработать схему пешеходных потоков и движения транспорта в увязке с улицей Заки Валиди, улицей Набережной и площадью Салавата Юлаева.

«В проекте благоустройства в первую очередь необходимо учитывать сложившийся контекст: существующую застройку, социальную инфраструктуру, функции, достопримечательности и гармоничное имплементирование проекта в уже сформировавшийся ландшафт города», - отмечают организаторы.

В конкурсе принимают участие молодые специалисты до 35 лет, а также студенты архитектурных вузов. Победители получат дипломы и денежные премии: 100 тысяч рублей - первая премия, 60 тысяч - вторая и 40 тысяч – две третьи премии.

Подведение итогов конкурса и награждение состоятся 27 марта в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов «Перспектива», который пройдет в Уфе.



Экспертное мнение:

Константин Донгузов, профессор кафедры архитектуры АСИ УГНТУ, заслуженный архитектор РБ:

- Первый вариант благоустройства бывшего Черкалихинского оврага, превративший его собственно в парк «Ватан», был создан нашим земляком, замечательным художников Ильдаром Нуртдиновым. Он придумал красивый лиричный образ небольшой башкирской деревушки – аула, затерянного среди зеленых гор на берегу прекрасной Агидели. Получился идеальный по ясности и чистоте PR - символ древней культуры нашего края, который идеально отработал во время саммитов ШОС и БРИКС и очень понравился уфимцам. Но дальше эксплуатировать его было нельзя, так как временные сооружения устаревают физически и морально и должны меняться. Ильдар сам настоял, чтобы юрты убрали. Но он очень креативный человек, у него есть масса новых красивых идей.

Главархитектура инициировала конкурс, и давайте дождемся результатов, а затем вернемся к этому разговору и обсудим. Дело в том, что при внешней простоте место на самом деле очень сложное. И попытка решить его случайным перебором молодежных проектов может просто не сработать. Прицельный поиск более надежен, но чтобы его вести, нужно учитывать не только какую-то одну возрастную группу. Настоящее крупномасштабное комфортное городское пространство имеет несколько целевых групп и сценариев и, соответственно, должно работать с ними со всеми одновременно.

Второй фактор – местная айдентика, мощно запрограммированная памятником Салавату Юлаеву. Архитектура Конгресс-холла попыталась ей ответить, но проект оказался не совсем удачным именно со стороны памятника и парка – заявленный на уличном фасаде орнамент не развернулся к реке. В самом решении орнамента Конгресс-холла есть и другие проблемы, но они скорее для следующего более подробного разговора. Я готов это детально обсуждать, так как для меня направление исследований современного архитектурного языка в республике (региодентика) очень близко и знакомо.

Зиля БАДРИЕВА.