Контроль и защита

Президент России Владимир Путин начал формирование нового состава Общественной палаты.

Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав. Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

Иван ЗАРОКОВ.