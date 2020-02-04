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Контроль и защита

Автор: cmanager от Вчера, 09:47

Контроль и защитаПрезидент России Владимир Путин начал формирование нового состава Общественной палаты.
Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав. Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.
Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.
Иван ЗАРОКОВ.

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