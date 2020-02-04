Не прошла равнодушно

Глава республики Радий Хабиров поручил разыскать и представить к награде фельдшера, 24 февраля оказавшуюся на трассе М-5. В этот день здесь произошло десять ДТП, в которых столкнулись тридцать автомобилей. Женщина не проехала равнодушно, а постучалась в каждую пострадавшую машину, поинтересовалась, не нужна ли медицинская помощь. К счастью, обошлось без жертв. Этим неравнодушным человеком оказалась Разида Абдеева. Она живет в поселке Авдон и работает в Республиканской станции скорой медицинской помощи, филиале № 3 Центра медицины катастроф.

В этот день она с бригадой везла из Сергеевки ребенка с высокой температурой в Республиканскую детскую клиническую больницу. Из-за аварий «скорая» попала в пробку. Водитель вышел из машины и, оценив ситуацию, предложил связаться с подстанцией. Там сообщили, что бригада медиков уже выехала на место происшествия, но у них было мало шансов оперативно доехать из-за затора на магистрали. Фельдшер, заручившись согласием матери и маленькой пациентки, которых везли, а также коллег из подстанции, решила проехать ближе к месту аварии, чтобы убедиться, что там нет людей в тяжелом состоянии и стала стучать в окно каждой машины.

– Каждый раз я слышала «Все в порядке» и бежала дальше, радуясь, что нет жертв. Несмотря на большой профессиональный опыт, невозможно привыкнуть к страданиям людей, – говорит она.

А ведь таких случаев в ее практике было немало. Один из них на всю жизнь врезался в память. И каждый раз, когда надо ехать на вызов к ребенку, она с болью в сердце вспоминает пятимесячного младенца, не дожившего до прибытия бригады «скорой помощи». Ехать было недалеко, но к тому моменту, когда она переступила порог дома, он уже не дышал, и ей оставалось лишь зафиксировать летальный исход. Еще долго отходила от произошедшего.

– В фильмах часто фельдшеров показывают грубыми, бессердечными людьми, но они не знают, что на самом деле чувствуем. Ведь мы каждого пациента проводим через свое сердце, каждую боль проносим сквозь себя, особенно, когда дело касается детей, – говорит Разида Шамильевна.

Героиней себя не считает. Говорит, что на ее месте мог оказаться любой другой фельдшер, и каждый, с кем она работает, поступил бы так же.

Она работает на станции Скорой помощи всего 4 года, но в профессии с 1989-го. Ее супруг работает в «Скорой» водителем и в день аварии был с ней. Абдеевы воспитывают двух сыновей – старший учится в речном училище, а младший – школьник, ему 14.

– Дети должны гордиться своими родителями, а мы – быть для них примером. Как я рассказывала бы им о добродетели, о чувстве долга, если бы в тот день просто проехала мимо? – говорит она.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Дины ШАРАФУТДИНОВОЙ.