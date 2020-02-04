Между прошлым и будущим

Заседание коллегии Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ прошло в историческом парке «Россия — моя история». Эксперты собрались, чтобы подвести итоги прошлого года и обсудить новые проекты.

Обсуждали не только богатства, скрытые под землей, но и проблему сохранения и реставрации архитектурных памятников. Эксперты сошлись во мнении, что в это необходимо привлекать частных инвесторов. Такой опыт внедряется в Уфе, однако удачных примеров пока немного.

Предполагается, что бизнес должен не только сохранять старинные дома, но и создавать новые точки притяжения.

Немало зданий от сноса спасают общественники и волонтеры. Они привлекают внимание к проблеме и устраивают акции по реставрации, например, как движение «Том Сойер», наводят порядок в наиболее уязвимых памятниках архитектуры.

Среди выступающих на коллегии были и представители общественного движения «Волонтеры культуры». Оно создано недавно, но уже объединило около тысячи активных и неравнодушных людей.

- Мы вместе, чтобы помогать при проведении культурно-массовых мероприятий. Очень много волонтеров у нас сейчас набирается для проведения Всемирной Фольклориады, - говорит региональный координатор движения Лира Волкова. – В этом году планируем расширить спектр своей деятельности и работать на объектах архитектурного и археологического наследия.

А в фойе парка в это время развернулась экспозиция: фрагменты керамики, изделия из кости, пряслица, наконечники стрел, стеклянные бусы, - не просто артефакты, а ценные источники информации о жизни древнего города. Например, обычный на первый взгляд глиняный горшок, а использовался он для производственных целей: в нем нагревали, высушивали, сжигали различные материалы. Широко применялся он в металлургических мастерских. Подобная находка свидетельствует о том, что они были и в древней Уфе.

Еще один сосуд, выполненный на гончарном круге в VII-VIII вв. и имеющий форму амфоры, встречается на местах археологических памятников Терско-Сулакского междуречья, и появление такой посуды на территории башкирской столицы свидетельствует о контактах населения городища и Хазарского каганата.

Здесь же представлена еще одна находка, недавно вернувшаяся с реставрации – фрагмент берестяного короба. Большая часть его пострадала от огня, однако экспертам удалось восстановить форму и объем посуды.

Благодаря макету, созданному Резедой Тагировой на основании археологических изысканий, можно увидеть, как выглядело городище в момент своего расцвета. Раскопки сейчас не проводятся. В повестке дня очень важный вопрос – создание музея под открытым небом, аналогов которому в республике еще не было.

- Мы об этом говорим уже много лет, - говорит директор республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова. – Реализация концепции позволит превратить место раскопок в одно из знаковых туристических мест Уфы и республики. Наша цель - благоустройство всей территории. Пока что мы рассматриваем только 570-й квартал, включающий четную сторону улицы Пушкина, так как реновация нечетной стороны предполагает большое расселение. Проектом предусмотрены дорожки, площадки: - детская и универсальная, подходящая для проведения различных городских и республиканских мероприятий.

Однако дата начала строительства пока неизвестна.

Еще один комплекс под открытым небом может появиться на улице Сагита Агиша. «Атайсал – земля предков» объединит этнографические находки, различные культурные объекты, усадьбы башкирских коневодов, пчеловодов, арт-объекты, связанные с эпосом «Урал-батыр», выставку национальных блюд.

Здесь же будет показано условное деление территории Башкортостана по природным, географическим, функциональным и архитектурным особенностям проживания коренного населения.

На территории этнографического парка задумано строительство археологического депозитария – масштабного фондохранилища находок.

Увидеть проекты будущих комплексов и ознакомиться с коллекцией музея «Древняя Уфа» можно будет до 28 февраля в рамках промышленного форума на ВДНХ – ЭКСПО.

Екатерина МАРКОВА.