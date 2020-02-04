«Солдат - невидимка», или вопрос без ответа

…1942 год, конец мая. Писатель Адель Кутуй уходит на фронт добровольцем. Все страна живет сводками «Совинформбюро». Солдаты куют Победу на полях сражений, рабочие помогают им на производстве. А что может сделать юный школьник, горящий желанием помочь? О его приключениях – фантастическая повесть Аделя Кутуя «Приключения Рустема». А также поставленный по ее мотивам спустя десятки лет спектакль Башкирского драматического театра имени Мажита Гафури.

Его название сразу же создает соответствующую атмосферу - «Солдат-невидимка». Постановка получилась знаковой, и дело не только в грядущем юбилее Победы, но и в режиссере и актерах, сумевших актуально подать историю отважного юноши из 1940-х. Авансценой становится комната главного героя, мальчишки Рустама. Бумажный самолет на окне, армия игрушечных пехотинцев на полу. На мирный город за стеклом легла тень войны, и каждый живет девизом «Все для фронта, все для победы!».

С первых минут история поражает игрой света и тени. Это заслуга художника по свету Евгения Ганзбурга, а также главного художника театра Альберта Нестерова. Благодаря им мир юного Рустама оживает реалистично и ярко. Хотя вместе с тем это своего рода игра, проходящая в сознании мальчика. Утро и день его занимает школа, а вечером, перед сном, бабушка рассказывает внуку старинные татарские сказки. И мысль, скользящая красной нитью: как помочь своему народу в битве с врагом?

Ведь мальчику далеко до совершеннолетия. Эх, стать бы былинным богатырем, обладающим небывалой силой! И тогда - сразу на фронт. Серьезное стремление обрамлено в яркие краски детской мечты. Шансы, что она сбудется, малы, как мала вероятность увидеть легендарное цветение папоротника в ночь на Ивана Купалу. По словам бабушки, рассказывающей эту старинную сказку, тот, кто найдет яркий цветок, обретает чудесную силу. Однако нэнэйка и не подозревает, что это случится с ее внуком. В результате стечения мистических обстоятельств он обретет способность быть невидимым.

Зная историю Великой Отечественной, можно увидеть кое-какие аллегории. Страну, на фронт которой ушел Адель Кутуй, действительно могло спасти лишь чудо. Не фантастическое, а чудо беспримерной веры и преданности каждого ее гражданина. Летом сорок второго фашисты рвались к Волге - реке, святой не только для сталинградцев… Сбежав на фронт, невидимый юноша попадает в гущу событий. Лишенная наивной мягкости, война сразу знакомит его со смертью. Символично, что хрупкой немецкой девочке Марте почти столько же лет, как и Рустему. Они - антиподы, сыгранные одной актрисой Зилией Халиловой. В этом видится еще одна горькая усмешка судьбы, ведь война - не место для мальчишек и девчонок. Другое дело, что она не щадит даже детей. Едва ли не больше, чем режиссеру, об этом пришлось думать драматургу Светлане Баженовой. Интересно, что родилась она в Омске, театральное становление прошла в Сибири и на Урале. Первая публикация в журнале «Современная драматургия» датируется 2013-м годом. Тем не менее мысль, начатую Аделем Кутуем 75 лет назад, она подхватила очень уверенно.

Отсюда - и колоритная, по-домашнему уютная бабушка-сказочница. И герой Иван, чей гротескный образ легко узнаваем. Если он имеет сходство с реальностью, то немец Фогель скорее похож на живую карикатуру. Что, кстати, тоже понятно: Адель Кутуй служил не только пехотинцем, но и корреспондентом фронтовой газеты. А значит, с иронией в адрес врага был знаком. Сцена превращается в передний край обороны. Главный герой Рустам невидим ни для своих, ни для чужих. Лишь только его авантюрные выходки заставляют трястись от страха суеверных немцев, а советских бойцов – улыбаться. Оторванный от дома, юноша попадает в горнило боев, проходя вместе с солдатами все круги ада. Лишь зеленый цвет гимнастерок и маскхалатов, должно быть, напоминает ему о национальных традициях родной стороны.

Но здесь все по-другому. Оказывается, трусость знакома и воину. Да что там, место страху есть и внутри тебя самого... Такова жизнь на стыке добра и зла, и передовая в этой битве проходит через сердце внезапно повзрослевшего парня. Хотя свои эмоции и переживания видит лишь сам Рустем. А вот молодому солдату в исполнении Юнира Куланбаева повезло меньше: малодушие скрыть не удается. Отчасти похож на красноармейца его немецкий визави, сыгранный Уралом Аминовым. Игра актеров столь проникновенна, что невольно начинаешь переживать происходящее вместе с ними. Погружение получается полным, свет и звук не оставляют шансов думать о чем-то еще. А еще это получается благодаря техническим средствам. Над созданием бутафории работали не только художники, но другие участники труппы.

- Да, мы готовили военный антураж. Нужно понять, что спектакль довольно сложен, в том числе и технически. То, что происходит на сцене, можно назвать верхушкой айсберга: огромный объем работы достался монтировщикам, гримерам и другим театральным рабочим, - отметили актеры.

В итоге сложившаяся картина воспринимается на одном дыхании. Глядя на беснующегося в зеленых отблесках «Гитлера», обращаюсь мыслью к его историческому прототипу. И параллельно отмечаю, как изменилась атмосфера в зрительном зале… Еще бы: глазами советского юноши мы смотрим на попавшего в плен красноармейца. Белая рубаха его благодаря световому эффекту, кажется сияющей. Еще минута - и на ней расцветут кроваво-красные цветы… Таков апофеоз, накал всей имеющейся в спектакле героики.

Однако смысл спектакля - далеко не только в героике. Это подчеркнул режиссер спектакля (кстати, выпускник суворовского училища) Радион Букаев:

- Зайдите в современный магазин игрушек - и вы увидите танки, самолеты, пластиковых солдат разных армий. Но о том, что такое война на самом деле, дети сегодня не знают. Присутствует некая романтизация войны, а война - это не игрушки. Наш спектакль построен так, что прийти на него может вся семья. И во время действа, и по его окончании у ребят должны возникать вопросы о происходящем, а родители - отвечать на них.

Стоит сказать, что для уфимцев эта история не является «родной» в полном смысле этого слова. Но герой Рустема архетипичен и близок, наверное, каждому башкирскому подростку тех лет, да и не только башкирскому. Вернулся ли юноша с войны? Обрадовал ли потерявших его родителей? Прямого ответа режиссер не дает. А вот судьба Аделя Кутуя известна и по-своему драматична. Уже будучи состоявшимся писателем, он прошел Сталинград, был награжден медалью «За отвагу». Затем был Брянский фронт: с тяжелыми боями армия шла на запад, отвоевывая свою землю. С 1944 года младший лейтенант Кутуев - корреспондент фронтовой газеты. Зимой последнего года войны он вспоминал Волгу, форсируя вместе с танкистами Вислу и Одер. Морозы и лишения подорвали здоровье, о Победе Адель Кутуй узнал в госпитале польского городка Згеж. Там, на больничной койке, и родились первые строки его фантастической повести «Приключения Рустема». Но закончить историю писатель уже не успел…

В этом смысле премьера на сцене Башкирского драматического театра - эстафета культуры и памяти. Получилось так, что детская книжка, написанная на больничной койке, выросла в масштабное полотно, затрагивающее самые что ни на есть взрослые вопросы. Собственно, режиссер Радион Букаев так и сказал: спектакль должен заставить думать. И, на мой взгляд, это получилось.

Иван БЕГМА.

Фото с сайта bashdram.ru