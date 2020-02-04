С комсомольским задором

- Опять все перекопали, дорогу загородили! – сокрушаются уфимцы.

Что за стройка развернулась по улице Комсомольской и долго ли терпеть неудобства? Мы решили разузнать, что называется, из первых уст.

Строительство развернулось на участке от улицы Галле до Бессонова. Отрезок автодороги здесь из трехполосной превратился в «узкоколейку». Машины в сильный снегопад еле пробираются по одной полосе, буксуя в пробках. Рядом – забор и сетка, за которыми кипит работа: тяжелые гусеничные экскаваторы JCB вгрызаются в мерзлую землю, на подмоге – небольшой юркий колесный. Задействованы 4 экскаватора и 12 самосвалов. Прорыта огромная траншея, глубиной в шесть метров. На дне ее рабочие устанавливают также внушительных размеров пластиковые трубы – диаметром 800 мм. Здесь стоит емкость с жидким герметиком. Нужно закрепить стыки надежно, а после еще и обмотать рулоном: по трубам дождевые воды направятся в Белую. Серьезную работу с последующим расширением дороги взял на себя Генподрядчик ООО «Дортрансстрой».

Конечно, без такой капитальной «ливневки» о качестве покрытия новой дороги не могло быть и речи. Так что начали с главного. Что интересно: ливневой канализации на Комсомольской практически не было, потому и «плавали» машины летом после сильных дождей. Особенно перед торговым центром «Июнь» - на пересечении с улицей 50 лет СССР.

Система ливневой канализации такова: по бокам улицы установят решетки, которые, задерживая мусор, пропустят воду под землю. Там она через специальные приемники устремится в центральную магистраль. Как раз ее и прокладывают. Вообще строительство началось еще в сентябре прошлого года на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Протяженность «ливневки» составит 3,84 км. До зимы успели снять старый асфальт, поскольку технические условия запрещают фрезеровать при отрицательных температурах.

Узнали мы и эксклюзивную новость: при прокладке новой дорожной магистрали будет зарезервировано место и под трамвайные пути. С переходом части общественного транспорта на экологически чистый город «вздохнет полной грудью».

Дорожники обосновались надежно. Для рабочих есть теплые бытовки, где всегда можно передохнуть и погреться, сюда им доставляют обед (все – за счет «заведения»). Зарплата соответствующая нелегкому труду, поэтому текучки здесь нет. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. А руководство стройки расположилось в вагончике №8. На стене – схема прокладки коммуникаций с расписанными до миллиметра параметрами. Мастер и прораб – совсем еще молодые. Марат Юлкутлин, окончил строительный институт при УГНТУ, Сергей Герасев – автодорожный техникум.

- В чем сложность, есть перебои с материалами? – спрашиваем у них.

- Нет, все работает четко, материал поступает своевременно. А трудности заключаются в переносе коммуникаций при прокладке труб. Тут и вода, и газ, и канализация, и видеонаблюдение. Грунтовые воды выкачиваем, плохой грунт под ливневой канализацией заменяем более надежным, - пояснил Марат Юлкутлин.

- Участок реконструируем в два этапа: сначала одна сторона дороги, потом другая, уложенные коммуникации тут же засыпаем. К концу следующего года вы здесь территорию не узнаете: новое освещение, широкие тротуары, - говорит Сергей Герасев. - Дорожное покрытие планируется самое современное, в три слоя по спецтехнологии, которую раньше применяли на скоростных трассах. За раз, если можно так сказать, «убьем нескольких зайцев»: в содружестве с другими организациями поменяем и коммуникации – бытовую канализацию, где-то теплосети, а также проложим кабели связи.

Насколько тяжел «хлеб» дорожных рабочих, мы увидели воочию. Безусловно, основная нагрузка ложится на технику, но, к примеру, как раз по дну траншеи проходит газ. Трубу нужно оставить, а для этого – ювелирно окопать. Рабочий на глубине шести метров под непрерывным мокрым снегопадом высвобождает трубу вручную. И хотя вся спецодежда основательная, все-таки от непогоды не уберечься. Молодым помогают старшие коллеги. Иван Ольденбург за долгие годы работы накопил большой ценный опыт, без которого не обойтись.

Мастер строительно-монтажных работ Илья Савельев отвечает за бесперебойность процесса. 23-летний Дмитрий Герасев быстро освоил азы профессии и – всегда на подхвате. Ну, а начальник участка Алексей Федотов оперативно решит все вопросы, без которых в строительстве не бывает. Работа спорится. А уфимцы, пережив временные неудобства, получат отличный результат – современную транспортную магистраль.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.