Брось айфон - айда в поход

Мурадымовское ущелье, Идрисовская пещера, сплав по Нугушу и по Белой… В нашей республике столько уникальных мест! Однако, если вы не опытный турист с проверенным комплектом снаряжения, то даже для выезда на выходные лучше всего обратиться к туроператору. Благо сегодня появилось немало новых фирм - а значит, есть конкуренция и разные цены. Но и проблем у туристической отрасли республики по-прежнему много - недаром создан отдельный Госкомитет по туризму.

О том, как раскрыть туристический потенциал республики, мы беседуем с Ириком Сайфуллиным - доцентом кафедры физической географии, картографии и геодезии БашГУ, мастером спорта по спортивному туризму, директором фирмы «Компас-Тур».

- Первая проблема туризма в республике - сезонность, - сразу напоминает он. Отпуск - для выездов к морю, нам остаются поездки на 1-2-3 дня, максимум - на неделю-две. Май - с 1 по 9-е, потом спрос падает: начинается время наибольшей активности клещей, в июне снова начинает подниматься, и лучшее время для комфортных, семейных походов и сплавов – июль; в августе температура ночью может быть меньше +10 градусов - в палатках ночевать уже холодно.

Отдельный вид туризма – весенние сплавы – это экстрим, ради которого к нам приезжают из других регионов. Но тут нужен очень ответственный подход. Каждый год «экстремалы» отправляются в такие походы самостоятельно - и кто-то погибает. У нас есть сводки. В этом году июнь был теплый, а в прошедшие три года - очень холодный: был град, даже снег выпадал. С 5 по 10 июня уже года два наблюдаются ураганные ветра, особенно в Предуралье. Моя группа была в туре, и у нас поломало палатки... а предупреждения МЧС не было. У меня туристы сели в автобусы и уехали домой.

Итак, наш сезон длится три месяца - в самом лучшем случае. В Турции же - с апреля по октябрь, в Таиланде - круглый год, поэтому там себестоимость отдыха - 600-700 рублей в день. А у нас, если построить шикарный отель с бассейном и использовать его 3 месяца в году, затраты не окупятся. Поэтому уже давно понятно, что нужны базы, работающие круглый год: зимой – горные лыжи и конные туры, лето - пляжи, сплавы, горные и конные походы.

Сейчас созданы комфортные условия на горнолыжных базах. Причем в Абзаково предусмотрен и летний отдых. На территории вокруг Нугушского водохранилища много турбаз, мест для пляжного отдыха… На Павловке есть горные лыжи (правда, высота всего 200 метров), это недалеко от Уфы… и там есть коттеджи, аренда которых стоит 23 000 рублей в сутки. Получается, спрос есть, но отдых более элитный, чем за границей.

- Следующий вопрос - откуда наш турист?

- Уфимцы и жители соседних регионов: из Перми, Самары, Казани, Набережных челнов. Даже из Москвы. И они в восторге! Были у меня один раз чехи, один раз - немцы - и им очень понравилось. От нас вообще редко уходят недовольными, но наиболее придирчивыми оказываются именно уфимцы: со своей природой они хоть немного, но знакомы и хотят, чтобы на стоянках были домики и вода в кране. Словом, чтобы была инфраструктура.

- Но главная часть инфраструктуры - это дороги. Например, последняя часть дороги до пещеры Шульган-Таш - по прежнему грунтовая…

- Да, дороги - это подчеркнул глава региона Радий Хабиров - нужны позарез. Если они будут - больше вероятность, что придут новые инвесторы. Что касается подъезда к пещере Шульган-Таш – там нужна дорога от Субхангулово до Мраково. Тогда вся территория сразу начала бы развиваться. Также был начат, но не завершен проект строительства дорог в Абзелиловском районе. А именно там находится озеро Банное (оно же Якты-Куль), также это излюбленный район дельта- и парапланеристов: здесь проводятся чемпионаты республики и России по этим видам спорта.

Здесь есть еще один нюанс: у нас создано немало особо охраняемых территорий, где по законодательству РФ нельзя даже строить дороги. Здесь стоит оглянуться на опыт других стран: например, в США национальные парки созданы не только для охраны природы, но и для развития туризма. И памятники природы - например, все пещеры - собственность государства. Что не мешает залезать туда «дикарем», и такой туризм уже привел к серьезному нарушению микроклимата одной из наших красивейших пещер - Киндерлинской (она же пещера им. 30-летия Победы). Пещерам недостаточно забот глав района - им тоже нужны свои инвесторы, которые обустроили бы подходы к ним, туалеты, возможно, регулировали численность посещающих.

- Как преодолеть этот запрет?

- Итак, у нас есть три федеральных заповедника: Южноуральский, Башкирский (в Бурзянском районе) и Шульган-Таш. Но есть и региональные охраняемые территории: Мурадымовское ущелье, Иремель, Аслыкуль, Кандрыкуль, хребет Крыкты-Тау. И касательно них стоит внести в закон поправки о строительстве дорог и не только. А для привлечения туристов из России и зарубежья в наших доминантных точках - Шульган-Таш, Иремель -

Инфраструктура должна быть на высоком уровне. К примеру, Казахстан - сегодня тоже заграница. Почему бы не постараться их привлечь?

А мое личное мнение таково: мы должны развивать все это в первую очередь для себя и своих детей. Вот взять, например, сегодняшний горнолыжный центр Абзаково. (Он, кстати, претендовал на проведение чемпионатов мира по горным лыжам, но для этого там недостаточная длина трасс и перепад высот. Они получили чемпионат по сноуборду, а по лыжам - этап Кубка Европы). Какой инвестор все это построил? Магнитогорский металлургический комбинат - чтобы там могли отдыхать и заниматься спортом его сотрудники. Поскольку местность вокруг этого города -сплошная равнина с плохой экологией. Сотрудники комбината получали путевки за полцены, их дети - бесплатно. А уж потом пришли инвесторы и настроили гостиниц от трех до пяти звезд, и турпоток намного увеличился.

- Как вы относитесь к конкуренции?

- Смотря к какой. Например, день пребывания в санатории «Янгантау» сегодня стоит около 5 тысяч рублей. Курсовка - 21 день. А если посчитать, что построили парочку комфортных отелей и проживание там стоит столько же, плюс стоимость конного тура, питания, дороги… За такие деньги большинство наших туристов предпочтут съездить на Бали. Так что конкуренция нужна.

С другой стороны, я вам скажу, почему сегодня появилось немало новых фирм, предлагающих туры по республике. Уехать летом из города, отвлечься от рутины - запрос на это немалый. Но раньше при каждом предприятии были турклубы, заводы имели и базы отдыха. Эти фирмы появились потому, что заводы «скинули» с себя всю социалку.

Впрочем, сегодня есть и группы в социальных сетях: люди договариваются, скидываются и сами организуют себе походы. И сбивают нам цены. Но я - официальный туроператор, состою в реестре туроператоров РФ. У меня все клиенты застрахованы, если что-нибудь случится - человек получает компенсацию. А группа в соцсетях такой ответственности не несет.

Случиться может многое. Например, в пещерах мы на всех одеваем каски: там идут геологические процессы, может произойти камнепад. Можно подвернуть ногу в горном походе. На воде на всех одеваем спасжилеты, все инструкторы у нас проходят обучение в МЧС. Словом, к этому надо относиться серьезно.

Еще хочу заметить, что в век соцсетей и айфонов стало заметно меньше живого общения. И люди стремятся в походы в том числе для того, чтобы

пообщаться, завести новые знакомства. впрочем, так было и раньше. Я был членом турклуба Медуниверситета, пошел в длительный поход - там и познакомился с женой. Всего в нашем турклубе образовалось около 20 пар.

А за время организованных мной туров образовалось уже три пары. И я горжусь этим, а также учениками, которые уже сами организовывают походы и сплавы.

Екатерина Климович.