Снежные баталии

В городе ввели новую меру комплексной уборки снега: на участке дороги выставляются временные знаки, запрещающие парковку. Освобожденное пространство вычищают, после чего запрет снимается. Одним из первых таких участков стала улица Заводская в Советском районе.

Обычно тихая улочка в микрорайоне Молодежном этим вечером наполнилась движением. Несмотря на то, что основной поток спешащих домой горожан уже схлынул, здесь продолжается оживленное перестроение: автомобили покидают «насиженные» места у обочины, оставляя после себя снежные овражки. Низкобрюхая «Мазда» тяжело переваливается через вал, освобождая путь трактору. Владелец будет колесить по району в поиске нового места для ночевки своей «ласточки», но беспокойства эти не напрасны. Завтра на месте снежных «капканов» будет расчищенная обочина, и прижаться к тротуару будет несравненно легче.

- Призываем горожан внимательно следить за дорожной обстановкой, за знаками. Их мы будем устанавливать на проблемных участках улиц по запросам коммунальных служб. Машины, мешающие уборке снега, будут перемещаться. Подобную практику уже применили в Сипайлово по улице Бикбая, - сообщил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Гафур Клызбаев. - Участки, где такое вмешательство необходимо, определяют сами коммунальщики, опираясь на жалобы жителей. Автовладельцев оповещаем заранее всеми возможными способами.

О том, будет ли убираться участок дороги рядом с вашим домом, можно узнать из новостных сайтов, газет, кроме того, объявления о предстоящих работах развешивают на досках у подъездов, а если рядом мало домов, то их расклеивают в соседних магазинах. Нередко «рупором общественности» становятся дворники – они обходят квартиры и просят освободить территорию. К сожалению, это не всегда эффективно, поэтому решение о временных знаках и совместной работе эвакуаторов и ГИБДД признано необходимым.

Знак, запрещающий парковку, установили на перекрестке улиц Заводской и Хадии Давлетшиной еще днем, чтобы заранее оповестить автолюбителей - с 23.00 до 8 утра обочина должна быть свободна. Не все отреагировали на нововведение должным образом: кто-то не увидел, кто-то не обратил внимания, решив переставить машину попозже. Но к девяти вечера сюда уже прибыл эвакуатор и ждал назначенного времени. Демонстрация готовности к «спецоперации» оказалась весьма наглядной - то и дело из снежных «карманов» с ревом выезжают машины. Эвакуация начнется лишь после указанного времени и прибытия сотрудников ГИБДД. Тогда все мешающие уборке автомобили будут переставлены, а в некоторых случаях вывезены на штрафстоянку.

- Бригады работают в круглосуточном режиме. В первую очередь расчищаются центральные улицы и основные магистрали: в Советском районе это проспект Октября, улицы 50-летия Октября, Революционная, потом техника отправляется на второстепенные улицы, во дворы и проезды, - рассказывает начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района Шамиль Гильметдинов.

На стоянке напротив стоматологической поликлиники тишину нарушают грохот трактора и рев КАМаЗов, то и дело сменяющих друг друга. Шустрый экскаватор-погрузчик Terex быстро наполняет объемные кузовы, загребая разом массу снега. Удивительно, как эта махина сноровисто подцепляет сугробы даже в тех местах, которые кажутся недоступными для тяжелой техники.

- Сегодня ночью в Советском районе трудятся 24 единицы техники, а на Заводской задействовано 4 КамАЗа и два погрузчика, - рассказывает мастер участка МБУ Советского района Айдар Исакаев. - Основной акцент при очистке улиц уделяется вечернему и ночному времени суток. Выходим посменно, согласно графику. Конечно, жители близлежащих домов не всегда довольны шумом, зато таким образом можно избежать пробок и заторов.

Юлия ПАХОМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.