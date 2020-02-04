Путешествие в подземелье

Никогда не испытывала особого интереса к диггерам, руферам или сталкерам и когда получила задание сходить на экскурсию в городские штольни, меня это немного напугало. Но все же интерес и любопытство взяли верх, и я начала искать тех, кто смог бы проводить меня в уфимские подземелья. Так познакомилась с семьей Алакаевых и туристическим клубом «Авантюра».

Местом «заброса» назначили парковку ВДНХ, так как Дудкинская штольня, в которую мы направлялись, находилась неподалеку. Не ожидала, что нас будет столько – в сторону Белой направились 14 человек, а внизу присоединились еще две семьи. Все они из туристического клуба.

Собравшись внизу, у поворота на небольшую тропинку, для нас провели инструктаж.

– Особо обращаюсь к тем, кто идет впервые – старайтесь не отбиваться от группы. Конечно, поскитавшись пару часов, все равно найдете выход. Но все же забредшие в поисках тепла собаки и проснувшиеся летучие мыши могут напугать, – предупреждают бывалые «диггеры» Артур и Александр, вручая рации и каски.

Это показалось странным – раз штольня в свободном доступе и туда может пройти любой желающий, я ожидала безопасную экскурсию. Но потом узнала, что необходимость соблюдения мер безопасности, все-таки вполне обоснованна.

– Мое знакомство с подземельем произошло еще во времена беспечного детства. В 1997 году мы вместе с классом и учителями спустились в эту штольню. При свете карманных фонариков бродили по пустынным лабиринтам старой каменоломни, пугали летучих мышей, – рассказывает наш экскурсовод Артур Алакаев. – Тогда наши детские умы захватывали таинственные истории уфимских штолен и убежищ. Только сейчас понимаю, как это было опасно и как наши учителя рисковали, пойдя с нами.

Вообще, на склонах уфимских холмов немало карстовых пещер, котлованов, провалов естественного происхождения и штолен, появившихся в результате деятельности человека.

Небольшие пещеры, провалы и котлованы образуются из-за размывания подземными водами известняковых, доломитовых и гипсовых пород. А каменоломни возникали, так как городу нужен был материал для строительства домов и дорог, в середине XIX века началась активная добыча камня. Плитняк обжигали, получая известь и алебастр, а песок и глина шли на производство кирпича.

– Работали промышленным способом: в Сипайловской штольне раньше были и рельсы для локомотивов, но сейчас их нет, видимо, забрали, чтобы сдать в лом, – рассказывает Артур.

После Великой Отечественной войны работы по добыче постепенно свернули. Большинство шахт взорвали и засыпали, а в тех, что остались, входы закрыли. Вход в Дудкинскую штольню тоже закрывали не раз. Три раза ставили решетки, делали кирпичную кладку. Но всякий раз любители острых ощущений взламывали преграды.

Включив фонари, мы по очереди ныряем в небольшие проемы. Хотя посещение штолен считается делом опасным, здесь хватает посетителей. На входе мы встретили группу ребят, разжигающих костер. Но так делать нельзя, в 1986 году здесь погибли несколько студентов, отравившись угарным газом.

В самом начале пути мы видим несколько коридоров.

– Налево пойдешь – фонарь потеряешь, направо пойдешь – себя потеряешь, прямо пойдешь – всю штольни пройдешь, – пошутил кто-то.

Здесь нас ждал лабиринт: коридоры идут то параллельно друг другу, то пересекаются, в некоторых местах из-за завалов представляют собой тупик. На нашем пути встречается небольшой лаз, который когда-то тоже завалило, но проем остался. Сомнений нет – придется пролезть. И хотя кто-то уже позаботился и выбил небольшие ступени для подъема, приходится прикладывать усилия, чтобы карабкаться вверх. Через небольшую щель шириной в полметра с небольшим мы переходим на другую сторону. Спускаясь, не рассчитав высоту, я ударяюсь головой об потолок и понимаю необходимость каски. Спустившись и завернув в очередной коридор, возвращаемся туда, откуда пришли.

«Ну что, Сусанин, веди нас, герой!», «Постойте, ребята, я сам тут впервой», – слышатся шутки.

– Два года уже не был здесь, то ли забыл, то ли этого коридора не было… – рассуждает Артур, но вскоре выводит нас в центральный проход.

Он, как и большинство остальных членов экскурсии, сегодня пришел со своей семьей: супруга Регина и дочь Афина остались ждать у машины, а 13-летний Аскар пошел с нами. Для мальчика – не первый спуск, он уже побывал не только в городских штольнях, но и видел настоящие пещеры – Сухая Атя, Курманаевскую, Аракаевскую и многие другие. Семейство вместе с другими членами клуба «Авантюра» каждые выходные выезжает в походы по республике, организовывает различные конкурсы и фестивали. Наш гид Артур работает начальником службы безопасности на одном из предприятий города, но туризм стал своего рода образом жизни.

– Диггерство хоть и не основное мое хобби, но все же подземные сооружения всегда привлекали неповторимой атмосферой, чувством первооткрывателя, опасностью, необычной обстановкой, – говорит наш провожатый.

– В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зеленая и стройная, к нам в штольню забрела… – слышим Аскара, который идет немного впереди. Заходим в комнату, а там действительно на столе настоящая новогодняя елка и записка с приветом от предыдущих гостей подземки. Культура посетителей, конечно, желает оставлять лучшего – недалеко свалка, покрытая плесенью. Ребята мне рассказали, что одно время тут целая комната была в плесени.

Идем дальше, и вскоре на полу штольни появляется слякоть – мы дошли до подземного озера. Затем проходим дальше и попадаем в искусственно сооруженную комнату. Доподлинно неизвестно, для чего она предназначалась, возможно, в ней жили шахтеры, так как в помещении напротив увидели старый рубильник.

Тут я замечаю, что на моем фонарике садится батарейка и его свет становится заметно тускнее.

– Самое главное в подземелье – надежный фонарь, без света под землей сразу потеряешь ориентацию в пространстве, – делает мне замечание Артур.

Дожидаясь, когда подтянуться остальные мы в целях экономии батареи выключаем свои фонари. И тут же погружаемся в кромешный мрак. Темнота казалась настолько ощутимой, что возникло ощущение, будто она плотно облепила нас. Я стояла, боясь пошевелиться, пока кто-то такой же несмелый как я не включил свет.

– Не нарушили ли мы закон, придя сюда? – интересуюсь у Артура.

– Это не бомбоубежище и не закрытый объект. Но все же не рекомендуется ходить сюда без провожатых. Были случаи, когда ребята терялись здесь, выбирались, конечно, но о безопасности забывать нельзя ни в коем случае, – отвечает он.

В компании «авантюристов» я и не заметила, как мы обошли всю штольню, а ведь ее протяженность более двух с половиной километров. Наше путешествие хоть и продолжалось всего пару часов, оставило массу впечатлений. Ведь до этого я и не предполагала, что экскурсии бывают не только в музеи, но и в уфимское подземелье…

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.