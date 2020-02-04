Фестивали «Аттила»: покоритель народов и… наших сердец

На сцене Театра оперы и балета вновь кипели итальянские страсти – самая масштабная, красочная постановка оперы Джузеппи Верди «Аттила», как и год назад, покоряла сердца зрителей. Режиссер спектакля и главный гунн мировой оперы – лучший бас мира, наш земляк Ильдар Абдразаков. Он, как и обещал, в рамках своего фестиваля представил нам мировых оперных звезд и начинающих талантов. А его опера вновь приковала всеобщее внимание.

Нынешний сезон посвящен наследию Джузеппе Верди, и у любителей классики есть возможность насладиться прекрасной музыкой. Открытие фестивального марафона состоялось в Екатеринбурге, завтра известные итальянские мелодии услышат жители Казани, а 26 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт «Верди-гала». В этой череде три ярких фестивальных дня пройдут в Уфе. Два из них – показ постановки Ильдара Абдразакова «Аттила», которая еще в прошлом году сделала сенсацию. И в этот раз не обошлось без приятных сюрпризов. Он пригласил для участия в ней своих друзей. Партию Форесто исполнил гость из Рима Лучано Ганчи, который пел в разных постановках спектакля, в том числе у одного из ведущих итальянских режиссеров – Пьера Луиджи Пицци (считается, что он поставил одну из лучших опер «Аттила»). Одабеллу исполнила одна из самых востребованных оперных певиц не только в России, но и в мире Вероника Джиоева.

- Когда услышал ее на репетиции, понял, что она родилась для этой роли, - говорит Ильдар Абдразаков. Сама певица с восторгом говорит, что исполнилось ее желание:

- Кто же не хочет спеть на одной сцене с Ильдаром Абдразаковым! Там, где он, там радость, музыка, любовь. После того, как меня пригласил исполнить партию Одабеллы, я посмотрела оперу в записи. Эта постановка меня восхитила, а в жизни она еще лучше. Для меня огромное счастье - петь в этой опере. Я рада, что такая роль теперь есть в моем репертуаре.

Лучано Ганчи тоже отозвался о своей роли в спектакле, как о большой удаче. А на вопрос, не трудно ли играть злодея, он ответил:

- Для меня Форесто не злодей, в нем просто перемешалось множество разных эмоций. Он много пережил - предательство, обиду. Да, мне трудно было петь, но не из-за голоса, а потому что все эти эмоции направлены на человека, которого в жизни люблю и уважаю, - говорит известный итальянский тенор.

В опере также дебютировал молодой российский баритон Сергей Кайдалов, исполнивший партию Эцио.

- Для меня это - вполне исполнившаяся мечта! - говорит он. - Я благодарен за то, что имел возможность петь рядом с певцами мирового уровня. Заметим, что фестиваль - крупный проект Фонда поддержки молодых талантов, в его рамках проходят мастер-классы и концерты молодых исполнителей. Как рассказывает Ильдар Амирович, он сам прослушивает всех претендентов, а их число доходит до 300. Отбираются единицы, но это яркие и перспективные певцы. У них была возможность проявить себя в концерте, который прошел в преддверии спектакля. Их звездный час впереди… и им есть за кем идти. Быть может, и их ждет такой же восторг, какой охватил зрительный зал театра, когда на сцене возник воин, предводитель, великий гунн. Опера вновь пленила сердца зрителей. Все в ней великолепно и, главное, музыка. У дирижерского пульта колдовал наш прославленный маэстро заслуженный артист Башкортостана Артем Макаров. Башкирский «Аттила» - наша гордость. Великолепная постановка, осуществленная на грант главы республики Радия Хабирова, вошла в Long List Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Фестиваль продолжается, и мы спешим сообщить, что в Москве постановка Ильдара Абдразакова пройдет на исторической сцене Большого театра. В последний раз башкирский спектакль там показывали в 60-е годы. И вот яркое возвращение! Надеемся, что «Аттила» займет в Большом достойное место.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Вячеслава Стрижевского.