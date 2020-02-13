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Рост ВВП обнадеживает

Автор: cmanager от 13-02-2020, 16:11

Рост ВВП обнадеживаетВ среду президент страны Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого обсудил с его участниками итоги 2019 года, текущую ситуацию в социально-экономической сфере и планы по наращиванию экономического развития страны.
«Обращаю внимание: все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием», - сказал Путин, стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
Также во время встречи он сообщил, что темп прироста ВВП РФ в четвертом квартале 2019 года составил 2,3% (в первом квартале 2019 года составил 0,5%, во втором - 0,9%, в третьем - 1,7%).
«Скажу очевидную, но очень важную, принципиальную вещь. Высокий темп экономического роста – это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России», - отметил президент России.

По информации РИА Новости.
Фото из открытых источников.

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