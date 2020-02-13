Встань пораньше…

Отправляясь утром после снегопада на работу, уфимцы привычно ругают дворников: опять вовремя не почистили. А знаете ли вы, что в столице катастрофически не хватает дворников: вместо 3200 человек их штат укомплектован всего на четверть. Между тем в Уфе более пяти тысяч многоквартирных домов.

О сложившейся ситуации рассказал заместитель директора специализированного производственного предприятия по работе с населением УЖХ Советского района Ульфат Ямалетдинов. Здесь ситуация аналогичная – 595 придомовых территорий 765 МКД обслуживают 162 дворника, хотя по штатному расписанию их должно быть 452.

Безусловно, работа тяжелая. Смена начинается с шести утра с приведения в порядок «красной линии»: в первую очередь нужно расчистить выходы к основным магистралям и остановочным пунктам, тротуары. Затем откопать входы к подъездам, посыпать песком тротуары. Летом – постричь кустарники, осенью – убрать упавшую листву. Причем собирать мусор приходится не только на закрепленных участках, но и на территориях нежилых помещений, поскольку не все арендаторы своевременно освобождают переполненные урны. Что только не входит в их обязанности? Даже смывать выведенную вандалами на фасадах нецензурщину и подбирать с дороги упавшую водосточную трубу.

– Желающих устроиться на такую работу мало. Ведь чтобы заработать 15-25 тысяч рублей, им приходится осиливать полторы-две ставки. На одну – 2950 квадратных метров обслуживаемой площади в 5 этажках и 3358 квадратных метров в 9-этажках, – поясняет Ульфат Гайсович.

Заработная плата напрямую зависит от того, что жители платят по статье «содержание жилья». А она остается неизменной около трех десятков лет в районе 15 рублей за квадратный метр. Если за повышением тарифов ресурсоснабжающих организаций следит Госкомитет, то плату на содержание регулируют собственники жилых помещений.

– Решение о повышении принимается на общих собраниях МКД. Для этого необходимо согласие 51 процента собственников. С конца февраля у нас прошло несколько собраний, на которых вынесли 10 положительных протоколов. Жильцы готовы поднять плату на 1,5 – 2 рубля. Эти данные мы учитываем при планировании и с 1 июля сможем рассмотреть, как можно будет поднять тарифную ставку дворника первого разряда, – пояснил директор ЖЭУ-51 Рифат Шарафетдинов.

К примеру, в ведении ЖЭУ находится 91 жилой дом. Большая часть из них старые пяти- и двухэтажки. На их содержание по штатному расписанию положено 47 дворников, а работают всего 20. Мало кто способен выдержать проверку временем.

Для Любови Щепачевой ЖЭУ-51 стало вторым домом, трудится здесь 25 лет. В 16 лет переехала в Уфу с родителями из Рязанской области и осталась.

– Когда я в первый раз сошла на перрон, меня окружили аромат шиповника и золотые шары. Я влюбилась в этот город, – вспоминает она.

Карьеру начала с технолога в пошивочном цеху, куда поступила после окончания швейного училища №10, затем по разным обстоятельствам несколько раз меняла профессию. Была оператором на почте, диспетчером в такси. А встретив свою вторую половину, уехала с ним в Оренбургскую область и устроилась дояркой-телятницей. Но, поскольку времена были тяжелые и денег не хватало, пришлось вернуться в Уфу.

– Единственное место, где платили стабильно, была жилищная сфера. Первая зарплата меня поразила. В деревне 120 тысяч стоил теленок. Чтобы выручить эти деньги, требовалось целый год его откармливать, а здесь первая зарплата составила эту же сумму. Я накупила на эти деньги детям самую красивую одежду, сладости, – рассказывает Любовь Альбертовна.

А теперь, чтобы получить среднюю зарплату, приходится осиливать двойную нагрузку. От усталости спасают благодарные слова и улыбки жителей.

На своем участке Любовь знает практически всех. Для одних она надежный собеседник, которому можно рассказать даже о самом сокровенном, а другие выросли на глазах.

– Когда начинала работать, они были малышами, а теперь уже своих детей в школу провожают.

Любовь Альбертовна признается, что сложнее всего рано встать, особенно если вечером была в рейде с народными дружинниками. С тем, что в дворники идут только те, кто не имеет образования, не согласна. Профессия очень ответственная и требует различных знаний, даже умения оказать помощь.

– Мы первые помогаем врачам «скорой» и полиции. Как-то весенним утром, посыпая тропинку снегом, услышала крики. Обернувшись, увидела на противоположной стороне улицы висящего над подоконником десятого этажа мужчину. Я вызвала службу «112» и до прибытия спасателей отвлекала его разговорами. Мне было страшно, но я не могла его оставить, кроме того, на нем была спецодежда, – вспоминает она.

У Любови – много талантов. Она – победитель конкурса «Достояние столицы», обладатель второго места в конкурсе «Лучший по профессии», медали «К 100-летию Башкортостана». Поет, пишет стихи. С особым удовольствием зачитывает «Гимн жилищников Советского района» собственного сочинения.

Разные, но похожие судьбы

Судьба Гульсины Гайнуллиной не из легких. Она 11-й год приводит в порядок дворы Орджоникидзевского района.

В 2008 году она вышла замуж за парня из Буздякского района и приехала вместе с ним в Уфу, где они оба устроились в ЖЭУ. Он – сантехником, она – дворником. Поскольку своего жилья не было, сняли комнату в общежитии. Там же Гульсина продолжает ютиться с тремя детьми до сих пор.

– Как не стало мужа, приходится одной и детей растить, и за аренду жилья платить. Тружусь в две смены. А вообще работу люблю за возможность бывать на свежем воздухе и за хороший коллектив, – делится она.

Сотрудница ЖЭУ №93 Светлана Габдрахманова тоже родилась не в Уфе. В столицу республики ее пригласила в 2009 году свекровь, потому что в деревне не было работы.

Когда приехала, ничего не умела, но постепенно всему научили, и теперь Светлана – одна из лучших в профессии. Следит за порядком во дворах домов № 8, 12, 14, 16 по улице 50 лет СССР, № 49, 49/1, 49/2, 53 по проспекту Октября. Ее ставят в пример, за ней закрепляют новеньких. Одна растит четверых детей: трех дочерей и сына и мечтает о собственной квартире.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.