Новый Генплан Уфы: трамваи, масштабная застройка, агломерация

В последний раз Генеральный план развития Уфы корректировался в 2006 году. С учетом современных тенденций столица республики остро нуждается в новом градостроительном документе на период до 2040 года, разработку которого ведет Институт Генплана Москвы. Перед разработчиками поставлены базовые задачи, которые будут решаться на основе анализа социально-экономического, инфраструктурного и геологического состояния города. Представители института рассказали об основных направлениях своей работы и представили концепцию нового Генплана Уфы.

Одна из важнейших задач – совершенствование транспортного каркаса и определение перспективных районов жилой и деловой застройки. Здесь Уфа имеет особенности, выделяющие ее на фоне других городов. В конце 1930-х годов в десятках километров от границ тогдашней столицы Башкирии появился производственный комплекс из нефтеперерабатывающего и моторостроительного заводов, который стал интенсивно расти в послевоенные годы. Для обеспечения рабочих жильем возник город Черниковск, в 1956 году ставший частью Уфы, резко увеличившейся в размерах. Такая география привела к тому, что на протяжении десятилетий главные усилия строительного комплекса были направлены на освоение территорий между Черниковкой и старой Уфой, к которым затем добавились спальные микрорайоны Сипайлово и Инорс. В результате сегодня в историческом центре сохранились большие районы частного сектора, где люди часто живут в ветхих постройках без воды и канализации. На их месте можно возвести несколько миллионов квадратных метров нового жилья, над чем в последнее время все более активно работают компании-застройщики.

Руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы Александр Котенков сообщил, что новый Генплан должен обеспечить сбалансированную жилую застройку районов столицы, как в центре, так и на периферии, и призван увязать развитие Уфы с активно развивающейся агломерацией, куда входят близлежащие к столице районы республики в радиусе до 100 километров. Что касается общих прогнозов развития города, то согласно расчетам, к 2040 году численность населения в зависимости от сценария увеличится на 7–16% или в цифрах до 1,2–1,3 миллионов человек. Количество мест в детских садах увеличится с 43 до 79 тысяч, в школах - с 92 до 218,2 тысяч. Благодаря активному строительству общая площадь жилфонда должна возрасти примерно в полтора раза - с нынешних 27,3 до 43,3 миллионов квадратных метров. Почти в два раза должна увеличиться площадь культурно-досуговых учреждений и спортивных объектов.

Транспортный вопрос

Особое внимание в новом градостроительном документе уделяется транспортной теме.

Протяженность магистральных автодорог предлагается увеличить с 369 до 620 километров, мостов - с девяти до 18-ти, автомобильных развязок - с 21 до 45.

- В первую очередь надо сформировать связи территории Уфимского полуострова и расположенных по его периметру районов Заречья, - прокомментировал Александр Котенков. - Вторая проблема - уход от транзитных транспортных потоков, которые идут по федеральным трассам, их надо будет пропускать в обход города.

В результате предпринимаемых мер в проекте Генплана предусмотрено сокращение среднего времени поездок горожан на автомобиле с 38–40 до 31 минуты, на общественном транспорте - с 45–50 до 38–40 минут. Разработчики делают ставку именно на последний: доля пользования личным автомобилем с сегодняшних 50-60% должна уменьшиться 35%, при том, что согласно прогнозам к 2040 году уровень автомобилизации возрастет с 290 до 350 машин на 1000 человек.

Для достижения поставленных целей пассажирские перевозки получат приоритет. Так, протяженность выделенных полос для автобусов и троллейбусов через двадцать лет должна увеличиться до 187,8 километров. Основным видом городского транспорта станет трамвай, протяженность линий которого планируется увеличить более чем втрое - с 35 до 120 километров.

- Прорабатывается не только вопрос соединения севера и юга города - это решение обслуживания трамваями Инорса, Сипайлово, Демы, Затона, Максимовки, - отметил начальник Главархитектуры Уфы Олег Байдин. - Есть еще план по городской электричке как скоростному виду транспорта, но все-таки базовым, наиболее востребованным видом транспорта, мы предполагаем, станет трамвай.

В первую очередь движение трамваев планируется возобновить на всем протяжении центральной городской магистрали – по проспекту Октября. Также Олег Байдин отметил, что новый уфимский трамвай будет удобным, современным и иметь мало общего с нынешними «грохочущими», «холодными зимой и жаркими летом».

Гибкость – залог эффективности

В ходе работы над главным градостроительным документом Уфы, завершить которую планируется в конце текущего года, будет максимально учитываться мнение общественности, заверил Александр Котенков. В настоящее время предметом обсуждения являются три концепции пространственного развития Уфы: полицентричный, компактный и рассредоточенный. Ознакомиться с вариантами и выразить свое мнение через Интернет может любой желающий в формате онлайн-анкетирования.

В новом Генплане должен быть учтен и тот факт, что современную городскую среду отличает высокая динамичность развития, внедрение новых инженерных систем и передовых технологий. То, что еще несколько лет назад казалось вершиной прогресса, сегодня входит в число привычных вещей, а вскоре уже может и устареть. Эти процессы естественным образом влияют и на Генплан, многие пункты которого в период до 2040 года могут потребовать коррекции и даже кардинальной переработки с учетом постоянно меняющихся условий. Новому градостроительному документу необходима система, позволяющая выполнять необходимую коррекцию. И она уже обретает реальные черты.

- Генплан должен перестать быть документом архивного хранения и стать документом оперативного управления, - заявил Олег Байдин. - Мы уже разработали и приняли архитектуру системы уровня CIM (City Information Modeling), в рамках которой на основе уже развёрнутого в Уфе учётного блока вводится блок моделирования, позволяющий в режиме реального времени прорабатывать перспективные сценарии развития города и проверять их на соответствие текущим регламентам. А в случае необходимости - обоснованно корректировать как проектные решения, так и действующие регламенты. У нас будет живой, гибкий Генеральный план, изменяемый по необходимости, но всегда остающийся согласованным с другими видами моделей территории.

Алексей Фатыхов.

Фото Риты Ишниязовой.