«Королек…» возвращается

С известным восточным романом мы скоро вновь увидимся, но уже на сцене Молодежного театра имени Мустая Карима. И нас снова ждут чарующая музыка, берега Босфора и романтическая история о сложной судьбе и настоящей любви дочери майора турецкой кавалерии прекрасной Фериде…

Самые интересные страницы известного романа писателя Решата Нури Гюнтекина «Королек - птичка певчая», события которого происходят в начале XX века, воплощает на сцене режиссер Ильдар Гилязев, специально приехавший для этой работы из Москвы. Он уже не раз радовал нас неординарными яркими постановками, и сейчас мы ждем от него такой же. Интрига задана! В постановке много песен, задействованы лучшие артисты, а тема Востока и любви сама по себе очень магнетическая. Репетиции идут полным ходом – для артистов задан напряженный темп, они вживаются в образ, учат песни, примеряют костюмы… Кстати, в постановке участвуют и совсем юные артисты (в спектакле будут сцены, где показано детство главной героини), и перед ними тоже есть своя серьезная творческая задача, в сторону игры и развлечения.

- Мы стараемся сделать постановку классической, - говорит Ильдар Габдуллович, - и достаточно бережно относимся к тексту Гюнтекина.

Напомним, что мы, зрители, еще 1990 году познакомились с экзотической турецкой культурой, посмотрев сериал «Чалыкушу. Королек - птичка певчая». Помню, как наше внимание было буквально приковано к экрану телевизора, и мы все переживали за главную героиню (в ее роли была звезда турецкого кино Айдан Шенер) с ее чарующим восточным взглядом, часто полным слез или, наоборот, сияющим от радости. А кто-то вслед за этим прочел книгу, и говорят, что она интереснее. Изначально же произведение было написано в форме пьесы из 4-х частей и называлось «Девушка из Стамбула», но роман в те годы оказался востребован больше. Ну что ж, все течет, все меняется, и возвращается на круги своя. Была версия книги, сериала, даже балета, а теперь мы будем знакомиться с пьесой… Кстати, интерес к произведению подогревается еще и тем, что есть догадки, что главный персонаж во многом не вымышленный, а прообраз сестры писателя, а место, где происходит действо, - Французский лицей Богоматери в Сионе, в котором училась Фериде, - существует и работает по сей день и находится в квартале Харбийе престижного района Стамбула Шишли. Но вернемся к нашей постановке.

Спектакль будет музыкальным. Композитор Урал Идельбаев написал к нему 12 песен. (Одну из них довелось услышать в момент репетиции, главные герои пели очень проникновенно о неразделенной любви, которая бьет прямо в сердце.) И я заметила композитору:

– Невероятно красивая песня! Она наверняка станет хитом.

- Представить «птичку певчую» без музыки невозможно, - сказал Урал Мирасович. - Если вспомнить сериал (кстати, экранизация не первая, была еще в 70-х), то кажется, что не было музыканта, который бы не смог воспроизвести главную его музыкальную тему. Каждый желающий произвести впечатление в дружеской компании начинал наигрывать ее.

Новые мелодии к спектаклю у меня родились, конечно, не сразу. Но это была вдохновляющая работа… Знаете, композитор тоже действует по плану, он служит театру, и ждать вдохновения не приходится, но здесь творчество шло, словно по наитию). Когда спектакль получается удачным? Когда угол зрения на действо у композитора, режиссера и всей постановочной группы совпадает. У нас так и идет. И постановка обещает быть атмосферной, а музыка – ее серьезная составляющая.

Композитор заметил, что самые известные наши национальные спектакли, такие как «Башмачки», «Голубая шаль» - музыкальные. Обещает что и «Королек - птичка певчая» будет в этом же ряду. Молодежный богат на поющих артистов, и это, безусловно, его преимущество и одно из важных достоинств.

Композитор рассказал, что когда готовился к постановке, ему помогла в этом и поездка в Стамбул (с гастролями спектакля «Нэркэс», тоже в постановке Ильдара Гилязева). В турецкой столице искали настоящих этнических музыкантов, и нашли в одном из ресторанов. Здесь звучали колоритные турецкие ут и канун.

- Наша задача была послушать инструменты, так сказать проникнуться, но в какой-то момент, в перерыве, когда музыканты отдыхали, один из нашей кампании встал и заиграл на курае известную мелодию - Yesterday. Это всем понравилось! Так мы подружились, завязалось общение.

Новые друзья показали нам инструменты. Кстати, тут и канун могут звучать так красиво и самодостаточно, что можно делать только на их основе концерты. А для нас это дало понимание, как должна звучать музыка в нашей новой постановке.

Песни передают траекторию развития образа, по-своему раскрывает темы детства, неразделенной любви, это и радость, и боль, и надежда.

Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что в данном случае очень верно. Заглянув за кулисы и увидев краешком глаза репетицию. замечу, актеры уже «живут» в этих образах. В главных ролях задействованы Лилия Искужина, заслуженный артист РБ Ильнур Лукманов, в дубле Салават Юлдашбаев. Премьера спектакля ожидается 6 и 7 марта.

Лилия ЗИМИНА.«Королек…» возвращается

С известным восточным романом мы скоро вновь увидимся, но уже на сцене Молодежного театра имени Мустая Карима. И нас снова ждут чарующая музыка, берега Босфора и романтическая история о сложной судьбе и настоящей любви дочери майора турецкой кавалерии прекрасной Фериде…

Самые интересные страницы известного романа писателя Решата Нури Гюнтекина «Королек - птичка певчая», события которого происходят в начале XX века, воплощает на сцене режиссер Ильдар Гилязев, специально приехавший для этой работы из Москвы. Он уже не раз радовал нас неординарными яркими постановками, и сейчас мы ждем от него такой же. Интрига задана! В постановке много песен, задействованы лучшие артисты, а тема Востока и любви сама по себе очень магнетическая. Репетиции идут полным ходом – для артистов задан напряженный темп, они вживаются в образ, учат песни, примеряют костюмы… Кстати, в постановке участвуют и совсем юные артисты (в спектакле будут сцены, где показано детство главной героини), и перед ними тоже есть своя серьезная творческая задача, в сторону игры и развлечения.

- Мы стараемся сделать постановку классической, - говорит Ильдар Габдуллович, - и достаточно бережно относимся к тексту Гюнтекина.

Напомним, что мы, зрители, еще 1990 году познакомились с экзотической турецкой культурой, посмотрев сериал «Чалыкушу. Королек - птичка певчая». Помню, как наше внимание было буквально приковано к экрану телевизора, и мы все переживали за главную героиню (в ее роли была звезда турецкого кино Айдан Шенер) с ее чарующим восточным взглядом, часто полным слез или, наоборот, сияющим от радости. А кто-то вслед за этим прочел книгу, и говорят, что она интереснее. Изначально же произведение было написано в форме пьесы из 4-х частей и называлось «Девушка из Стамбула», но роман в те годы оказался востребован больше. Ну что ж, все течет, все меняется, и возвращается на круги своя. Была версия книги, сериала, даже балета, а теперь мы будем знакомиться с пьесой… Кстати, интерес к произведению подогревается еще и тем, что есть догадки, что главный персонаж во многом не вымышленный, а прообраз сестры писателя, а место, где происходит действо, - Французский лицей Богоматери в Сионе, в котором училась Фериде, - существует и работает по сей день и находится в квартале Харбийе престижного района Стамбула Шишли. Но вернемся к нашей постановке.

Спектакль будет музыкальным. Композитор Урал Идельбаев написал к нему 12 песен. (Одну из них довелось услышать в момент репетиции, главные герои пели очень проникновенно о неразделенной любви, которая бьет прямо в сердце.) И я заметила композитору:

– Невероятно красивая песня! Она наверняка станет хитом.

- Представить «птичку певчую» без музыки невозможно, - сказал Урал Мирасович. - Если вспомнить сериал (кстати, экранизация не первая, была еще в 70-х), то кажется, что не было музыканта, который бы не смог воспроизвести главную его музыкальную тему. Каждый желающий произвести впечатление в дружеской компании начинал наигрывать ее.

Новые мелодии к спектаклю у меня родились, конечно, не сразу. Но это была вдохновляющая работа… Знаете, композитор тоже действует по плану, он служит театру, и ждать вдохновения не приходится, но здесь творчество шло, словно по наитию). Когда спектакль получается удачным? Когда угол зрения на действо у композитора, режиссера и всей постановочной группы совпадает. У нас так и идет. И постановка обещает быть атмосферной, а музыка – ее серьезная составляющая.

Композитор заметил, что самые известные наши национальные спектакли, такие как «Башмачки», «Голубая шаль» - музыкальные. Обещает что и «Королек - птичка певчая» будет в этом же ряду. Молодежный богат на поющих артистов, и это, безусловно, его преимущество и одно из важных достоинств.

Композитор рассказал, что когда готовился к постановке, ему помогла в этом и поездка в Стамбул (с гастролями спектакля «Нэркэс», тоже в постановке Ильдара Гилязева). В турецкой столице искали настоящих этнических музыкантов, и нашли в одном из ресторанов. Здесь звучали колоритные турецкие ут и канун.

- Наша задача была послушать инструменты, так сказать проникнуться, но в какой-то момент, в перерыве, когда музыканты отдыхали, один из нашей кампании встал и заиграл на курае известную мелодию - Yesterday. Это всем понравилось! Так мы подружились, завязалось общение.

Новые друзья показали нам инструменты. Кстати, тут и канун могут звучать так красиво и самодостаточно, что можно делать только на их основе концерты. А для нас это дало понимание, как должна звучать музыка в нашей новой постановке.

Песни передают траекторию развития образа, по-своему раскрывает темы детства, неразделенной любви, это и радость, и боль, и надежда.

Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что в данном случае очень верно. Заглянув за кулисы и увидев краешком глаза репетицию. замечу, актеры уже «живут» в этих образах. В главных ролях задеъйствованы Лилия Искужина, заслуженный артист РБ Ильнур Лукманов, в дубле Салават Юлдашбаев. Премьера спектакля ожидается 6 и 7 марта.

Лилия ЗИМИНА.