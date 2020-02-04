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Аптекам запретили спекулировать

Автор: cmanager от Вчера, 09:29

Аптекам запретили спекулироватьПрезидент России Владимир Путин поручил решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением коронавируса.

А именно закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски.

«Лицензии надо отбирать у них на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал президент во время совещания с членами правительства.

Так он ответил на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в некоторых аптеках сейчас сильно растут цены на маски и лекарства. В некоторых — до ста рублей, сказала Голикова. Она назвала это беспрецедентным ростом.
По сообщению РБК.

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Категория: Четверг

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