Аптекам запретили спекулировать

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением коронавируса.

А именно закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски.

«Лицензии надо отбирать у них на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал президент во время совещания с членами правительства.

Так он ответил на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в некоторых аптеках сейчас сильно растут цены на маски и лекарства. В некоторых — до ста рублей, сказала Голикова. Она назвала это беспрецедентным ростом.

По сообщению РБК.