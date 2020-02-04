Чествуем влюбленных в профессию

Вчера в Городском Дворце культуры прошел финал конкурсов «Учитель года столицы Башкортостана-2020» и «Учитель года башкирского языка и литературы-2020». В этом году в нем приняли участие 74 педагога, представлявших Уфу в разных номинациях.

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана-2020» стал учитель русского языка и литературы из школы №56 Дамир Шамсутдинов. Он – представитель новой школы педагогов, которые помимо преподавательской практики занимаются наукой. Учится в аспирантуре БашГУ по специальности «Лингвокультурология».

Поначалу 25-летнего педагога дети не воспринимали всерьез, но ему удалось сохранить определенную дистанцию и избежать панибратства с учениками.

- Я все-таки ближе им по возрасту, чем многие другие учителя, и они со мной ведут себя более доверительно, - считает Дамир Ильдусович. - А мне интересно передавать им самые новые знания. К тому же думаю, что в школе есть неплохие возможности для карьерного роста.

Победителем «Учителя года столицы» стал Федан Гафаров, который преподает биологию и химию в школе №95. После окончания педуниверситета парень по собственному желанию отравился на край земли – на Камчатку, где девять лет проработал в школе №2 поселка Усть-Камчатский.

- Всегда хотел увидеть долину гейзеров и знаменитые вулканы, - говорит он, - мечта сбылась, природа этого региона действительно уникальна. Но я скучал по родине, поэтому вернулся домой, а со своими камчатскими выпускниками, которые теперь учатся в разных городах, общаемся до сих пор.

Уважение к учителю начинается с интереса к предмету, считает Федан Фаясович. А судя по тому, что на уроках 31-летнего педагога отличная дисциплина, биология – один из любимых предметов его учеников. На мастер-классе, посвященном проектной деятельности, педагогу удалось наглядно и нестандартно раскрыть ее смысл. Даже остальные конкурсанты, выступающие в роли учеников, признались, что почерпнули для себя много полезного. А на внеклассном мероприятии о художниках-анималистах ему удалось соединить биологию и искусство.

Лучшей в конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы-2020» жюри признало Илсию Сирьяжданову из школы №17.

Ее детство и юность прошли в Баймакском районе.

– В школе были отличные педагоги – первая учительница Разима Юнусовна Саитова, потом Гильмия Шагитовна Юсупова, которая вела башкирский язык. Два профессионала с большой буквы. Они до сих пор остаются для меня примером, – рассказывает она.

Илсия Расулевна считает, что научить разговаривать на башкирском можно любого ребенка, было бы желание.

– Все зависит от того, как в семье относятся к родному языку. Мы ведем большую работу с родителями, убеждаем их в пользе его изучения, - рассказывает педагог.

На уроках Сирьяждановой дети ставят спектакли, поют, танцуют. По мнению педагога, знание нескольких языков – требование времени. К этому стремится современная система образования: открываются полилингвальные школы и классы с углубленным изучением башкирского.

Гузель Тяптина из Аксаковской гимназии №11 стала победителем в номинации «Учитель года русского языка и литературы».

- Педагог должен обладать глубокими знаниями, - считает она. - И еще - чтобы формировать личность, надо самому быть личностью, интересной детям. В начале своей педагогической карьеры я преподносила знания в готовом виде – поэтому уроки проходили одинаково. Потом поняла, чтобы увлечь детей, надо подходить к занятиям дифференцировано: в каждом классе – по-разному.

У лучшего молодого педагога Уфы этого года Марии Ширшовой из гимназии № 86 с углубленным изучением иностранных языков все еще впереди. Но она уже имеет опыт работы с детьми в подростковом клубе.

- Родители настолько боятся за своих детей, что излишне их опекают, - говорит она. - Стараюсь своих шестиклашек приучать к самостоятельности. Например, прошу мальчиков подкрутить болты на партах, а девочек учу справляться с бытовыми проблемами. Второй бич в воспитании ребят – недостаточное внимание со стороны мам и пап, которые оправдывают это занятостью на работе и перекладывают свои обязанности на школу.

Собственные номинации и призы учредили общественные организации и предприниматели. Так, всем победителям конкурса «Учитель года столицы Башкортостана-2020» и победителям в номинациях генеральный директор компании «Базис» Азат Ахтямов подарил телевизоры.

От имени главы администрации Уфы Ульфата Мустафина и от себя лично участников конкурса поздравила Алина Сулейманова.

- Сегодня день профессионального признания. В этом зале собрались те, кто умеет своей энергией и творчеством зажигать сердца юных учеников. Конкурсанты сумели продемонстрировать мастерство и лучшие человеческие качества. Мы очень счастливы, что наши педагоги из года ъв год передают опыт молодым и что наши дети в надежных руках, - отметила она.

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.