О чем молчит вокзал

Железнодорожная «пристань» – место встреч, расставаний, пересечения маршрутов и судеб. Отсюда начинается и заканчивается город, и здесь никогда не бывает пустынно.

Время на табло – 14:52.

– Где мой баул?

– Сейчас все дадим! – перекликаются мужчины, высаживаясь из микроавтобуса на остановочном пункте, и направляются к главному входу, минуя табличку с информацией.

«В связи с ремонтными работами проход в здание закрыт. Вход в здание и на пассажирские платформы осуществляется через основное здание вокзала».

Реконструкция вокзала «Уфа» началась еще в 2004 году. Здесь уже многое сделано, но полностью закончить ремонт железнодорожных ворот столицы запланировано к 2021 году. А пока работы продолжаются. Нужно обновить пассажирские платформы №1 и №2, пешеходный тоннель над путями, обустроить платформу №4 и удлинить тоннель к поездам. Завершающим этапом работ станет возведение шестиэтажной гостиницы на 100 мест.

В здании вас встречает служба безопасности:

– Вещи сюда! Сами пройдите в ворота, – строгим голосом сотрудник в форме, показывая, куда положить сумки, и лента затаскивает багаж.

Далее через коридор проходим к эскалатору, чтобы подняться к кассам дальнего следования. Возле лестницы эмоционально общаются две женщины. Судя по обсуждаемым темам – две подруги, которые давно не виделись и встретились случайно.

– Съездила на тренинг, куда съехались коллеги из 10 городов! Получила огромное удовольствие! Не жалею, что оставила все домашние проблемы и решилась на поездку, – рассказывает одна другой.

– До отправления поезда «Новокузнецк – Кисловодск» осталось пять минут, – объявляет диспетчер, одновременно информация по прибытию и отправлению появляется на табло.

На втором этаже возле третьей кассы еще несколько женщин.

– А что, нет мест в плацкартном вагоне? А какая у нас разница с Новороссийском? – кричит женщина пенсионного возраста в окно кассы, пристав на цыпочки и боясь не расслышать ответ.

А мимо с чемоданами и спортивными сумками проносится шумная толпа мужчин. Как раз те, что приехали на том микроавтобусе, и занимают место в зале ожидания. О том, что они едут на вахту, выдают куртки с лейблами нефтяной компании.

– Что–то подводит меня в последнее время моя «немка». Полдня под ней валялся. Вчера опять пришлось в движок заглядывать, стартер менять. Думал, спину перед дорогой отстегнет, но ничего, пронесло, – едва успел сказать один, тут же вмешался второй.

– Сын мне говорит, бери только иномарку, не экономь, а смысл? Будет так же как твоя ломаться!

В этот момент у третьего звонит телефон.

– Слушаю, – отвечает он и рефлекторно повышает голос, чтобы перекрыть диспетчера, призывающего пассажиров, подходя к кассе, заранее готовить документы.

– Да, на рыбалку сходил в воскресенье. Пять ершей поймал... Коллеги уже интересовались, где я пропадаю. У нас два дня подряд были 20-градусные морозы, сейчас уже потеплело, повалил снег, – раздается с соседнего сиденья еще один голос. Рядом сидит бабушка, приехавшая из Инзера, и, пока ждет свою электричку, пытаясь убить время, тоже говорит по телефону.

– Направили к травматологу в Уфу, а снимок заранее не догадалась сделать.

Недалеко от нее коротает время молодой человек, тоже жалуясь, но случайному собеседнику.

– До моего поезда еще четыре часа. С удовольствием посетил бы в интересные места, но не знаю, куда можно сходить. Было бы здорово, если бы прямо на вокзале были карты для туристов.

А у стеллажа для буккроссинга, заметив электрическую розетку, расположился мужчина, с мини-кипятильником разогревая чай. Кстати, ассортимент литературы не пестрит разнообразием. Из книг «Телевизоры пятого поколения «Рубин», «Горизонт», «Электрон», «Бытовая радиоаппаратура», «Анжелика и король» и два сборника стихов.

Характерную для зала ожидания «тишину» нарушило появление женщины с маленькой плачущей девочкой, пытающейся уговорить маму вернуться домой и взять в путешествие котенка. Но вниманием ожидающих вновь овладел диспетчер вокзала, который объявил о скором прибытии следующего состава, и многие покинули помещение, в котором, впрочем, все равно скучать придется недолго.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты Ишниязовой.