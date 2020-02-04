Наша добрая традиция

Из-за накрывшего Уфу снегопада на помощь коммунальным службам пришли коллективы городских учреждений и предприятий, чиновники. В «снежном субботнике» участвовал и мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин.

Для того чтобы проконтролировать процесс и внести личный вклад, мэру пришлось отменить запланированные мероприятия, в том числе и еженедельное оперативное совещание и перенести встречу с активистами Калининского района. Помогая расчищать тротуары и обочины, он отметил, что очистку города от снега и наледи нужно проводить на постоянной основе.

– Вместе мы можем навести порядок. Необходимо возвращать добрую традицию – проводить санитарные пятницы и субботники как в летнее, так и в зимнее время. Контроль за чистотой определенной улицы должен быть закреплен за конкретным специалистом администрации города, – подчеркнул Ульфат Мансурович.

В субботниках по всему городу участвовали специалисты администраций всех районов, 250 человек представили мэрию. Разбившись на небольшие отряды, они десантировались во дворах, межквартальных проездах, тротуарах проспекта Октября, улиц Российской, 50 лет СССР, Блюхера, Ленина, Коммунистической, Рихарда Зорге, Авроры, бульвара Ибрагимова.

– Силами только коммунальщиков нам с последствием снегопада не справиться. Поэтому к работе привлекли сотрудников предприятий и организаций. После завершения этого участка перейдем на следующий, – отметил исполняющий обязанности начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Антон Тристан.

Советский район

Мэр присоединился к команде Советского района, работавшей на улице Пархоменко. Здесь он встретился с главой администрации района Рустемом Рахматуллиным, которого попросил уточнить, сколько человек вышли на субботник. Затем сказал, что вопросов по финансированию у МУПов нет, поэтому весь имеющийся арсенал техники должен быть в строю.

– Вывели все подразделения администрации района, за исключением тех, кто ведет прием граждан. Наши специалисты работают на Революционной, по Ивана Якутова, – сообщил Рустем Наилевич.

– Вот такими открытыми должны быть бордюры, – показал Ульфат Мансурович на участок, который почистил, и признался, что ему знакома работа дворника:

– В студенческие годы, чтобы заработать, чистил дороги на Чернышевского, а на улице Достоевского, где был 20-й магазин, принимал молоко. В 5 утра туда приезжала машина, надо было быстро загрузить и разгрузить стеклотару.

Калининский район

Здесь в первую очередь уделили внимание комфортному и безопасному передвижению жильцов – привели в порядок остановки общественного транспорта и тротуары, затем перешли к остальным участкам. Персонал управляющих компаний, Службы по благоустройству очищал дороги и путепроводы.

Октябрьский район

Зарядившись инвентарем и позитивом, на проблемные участки отправились и представители Октябрьского района.

– Во фронт работы попали подходы к социальным объектам, придомовые территории, а также внутриквартальные проезды, расположенные неподалеку от образовательных учреждений, - пояснил заместитель главы администрации района Руслан Насретдинов.

– Уборка идет полным ходом по улицам Парковой, Шафиева, Р. Зорге, Ю. Гагарина, Н. Ковшовой, Набережной реки Уфа, Ак. Королева и неподалеку от Дворца спорта.

Присоединились к генеральной уборке неравнодушные нагаевцы, для которых наводить порядок на своих прилегающих территориях давно стало привычным делом, а также сипайловцы.

– Всегда рад помочь. Это один из моих любимых дворов – Гагарина, 14/1. Пока температура нулевая, но на днях обещают заморозки, и если не убрать наледь, то она может остаться на всю зиму, – признался депутат городского Совета Айдар Зубаиров.

– Снега выпало много, поэтому многие горожане относятся с пониманием и тоже вносят свой вклад. Совместными силами надеемся в ближайшее время убрать снег со всех дворов, – сказал директор ЖЭУ-68 Рим Кудакаев.

Ленинский район

Здесь свой вклад в уборку снега внесли порядка 1224 человек. Одни из самых многочисленных – бригады преподавателей образовательных учреждений и учащиеся, их насчитывалось свыше 400 человек. Не остались в стороне и учреждения здравоохранения. Работники в белых халатах занялись благоустройством прилегающих территорий. За лопаты взялись труженики промышленных предприятий, строительных организаций, учреждений культуры и молодежной политики. Значимый вклад внесли более 300 работников торговли и общественного питания.

Так, буквально за считанное время привели в порядок территории Дома культуры «Ядкарь», Объединения молодежных клубов «Алые паруса», музыкальной школы №7, музыкальной школы имени Адигама Искужина и других.

Демский район

Легче передвигаться стало после «санитарного» мероприятия и в Деме, где за сутки на полигоны вывезли 28 127 кубических метров снега. Только самосвалы МБУ по благоустройству съездили 101 раз. Также на линии трудились 22 дорожных рабочих, 24 автогрейдера, тракторов и другой техники, З2 дворникам помогали 20 привлеченных работников. Было задействовано восемь единиц техники УЖХ Демского района, четыре бригады кровельщиков.

Кировский район

В Кировском районе активность проявили учреждения культуры и искусства, высшего и среднего профессионального образования, молодежных клубов объединения «Йэшлек». Учащиеся лесхоз-техникума провели механизированную и ручную очистку тротуаров, проезжих частей улиц Мингажева и Свердлова, оказали волонтерскую помощь детскому саду № 40. Студенты УГАТУ расчистили тротуары по четной стороне улиц Карла Маркса и Коммунистической. Представители института искусств – входную группу и кровлю внутренней территории здания, а также тротуары по улицам Ленина и Цюрупы.

– В общем порядке трудятся 500 человек, - прокомментировал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Орджоникидзевский район

В Орджоникидзевском районе уделили внимание территориям по улице Кольцевой, скверу УГНТУ на ул. Первомайской и аллее на ул. Комарова напротив стадиона «Нефтяник».

В завершение, заглянувший сюда глава администрации города Ульфат Мустафин призвал горожан активнее участвовать в субботниках и переставлять свои автомобили во дворах на период комплексной очистки, поскольку они затягивают процесс и мешают делать работу качественно.

Напоминаем, в Уфе в связи в с обильными снегопадами и сильным ветром третьего февраля была объявлена «Чрезвычайная ситуация», которую утром четвертого февраля сменил режим «Повышенная готовность». По прогнозам синоптиков, снегопад может повториться.

Мария НИКОЛАЕВА.