Там, на неведомых дорожках…

Стартовал новый туристический проект «Неизвестная Башкирия», призванный познакомить нас с такими национальными традициями, природными и историческими достопримечательностями республики, о которых мы могли и не догадываться.

Для того чтобы он состоялся, свои усилия объединили общественный проект «Поехали!», руководителем которого является Евгения Сюткина, и Автономная некоммерческая организация развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета», получившая гранты президента России и главы РБ на развитие велотуризма в регионе. Кстати, директором последнего является Антон Сазонов, совершивший в рамках акции «Велотропа «Европа — Азия» два велопутешествия — по Юго-Восточной Азии и Европе.

Испытано на себе

Мы решили принять участие в поездке проекта «Неизвестная Башкирия» и отправились с группой в Улу-Теляк. Организаторы предлагали посетить большое хозяйство Хасана Идиятуллина, фермера и конезаводчика. На его обширном подворье живет много всякой живности, в том числе фазаны, павлины и даже медведи. Последних спас еще маленькими, теперь они уже взрослые звери. Медведица к нашему приезду залегла в зимнюю спячку, а косолапый не спал ни в какую. Когда к Хасану Сагитзяновичу приезжают гости, приходится мишку загонять в клетку, уж больно он коммуникабельный. Даже через прутья пытается протиснуть лапу, «поздороваться». Однако есть в его хозяйстве животные, которых боятся даже медведи. Это коровы абердин-ангусской породы.

— Они неприхотливые, живут на улице. Ни медведь, ни волк не могут их взять, потому что они имеют очень высокую самоорганизацию, сразу занимают коллективную оборону, и чувство страха у них отсутствует. Одна корова лишь голос подаст, сразу все поднимаются. Прежде чем выпустить медведя, сначала закрываю коров для его безопасности. Один раз этот момент упустил. Ладно, у меня палка под рукой длинная была, мишку от них еле отбил - едва не затоптали, - рассказывает Хасан Сагитзянович.

Увидев этих породистых бычков, почувствовала себя на корриде, до того у них воинственный взгляд, и хоть мы находились за оградой, мурашки пробежали по коже.

А еще в хозяйстве Идиятуллина содержатся лошади Башкирской породы. Таких мохнатых мы еще не встречали. Происходит от местных пород степного и лесного типов, формировалась в условиях резкоконтинентального климата при круглогодичном пастбищном содержании. То есть они пасутся круглый год.

– Был случай, когда мы потеряли все стадо во время метели. Искали неделю на снегоходах. Оказалось, их замело в сугробы, долго потом откапывали, ни одна лошадь не погибла. Последняя пришла домой через два месяца, исхудала так, что ребра можно было пересчитать, но дошла, - продолжает свой рассказ гостеприимный хозяин.

Еще много интересных случаев поведал он нам. А еще подарил на память «букет» из павлиньих перьев.

И до Аши добрались

Так прошла первая часть нашего экопохода. Дальше мы отправились в Ашу. Когда-то эта территория принадлежала Уфимской губернии. В городе металлургов нас встретил Сергей Дурницын, организатор туристического клуба «Белый филин». По его словам, эта птица является его тотемным животным. Из его рассказов мы также узнали, что в Аше тринадцать мостов, соединяющих берега Сима, и если посчитать на душу населения, то будет больше, чем в Санкт-Петербурге.

Прогулялись по центру городка, нашептали желания на Ухо (интересный арт-объект на аллее Мира).

Дальше наш путь проходил по Широкому Долу, мы ушли в лес где-то на 2 – 3 километра вглубь. Красиво тут и тихо очень, а снег белый-белый. Назад выбирались, когда уже стемнело. Нам повезло: по пути встретились отзывчивые ребята на снегоходах, вывезли нас.

Присоединяйтесь

До апреля будут организованы выезды по районам Башкирии — Чишминскому, Кушнаренковскому, Буздякскому, Чекмагушевскому, Стерлитамакскому, Нуримановскому, Бижбулякскому, Ермекеевскому, Миякинскому, Стерлибашевскому, Илишевскому, Янаульскому и Ашинскому району Челябинской области.

Каждый по-своему интересен и уникален, в них живут знающие краеведы, увлеченные люди, которые могут рассказать об истории своего края и показать объекты, может быть, пока не очень «раскрученные», но от этого не менее значимые и интересные.

Выезды организуются на микроавтобусе в выходные дни — в субботу или воскресенье. Поездки в основном однодневные — утром выезд, вечером возвращение. К поездкам могут присоединиться все желающие.

Инга ЧАЙКИНА.

Фото автора .