Юг столицы: равнение на центр

Продолжая традицию поездок в отдаленные районы Уфы, вчера глава администрации города Ульфат Мустафин побывал в Деме, где встретился с местными жителями, выслушал их обращения и ответил на актуальные вопросы.

- У нас есть замечательный парк культуры и отдыха «Демский». Он практически ровесник района. Планируется ли его реконструкция? - поинтересовалась директор школы №113 Олеся Желтова.

- В прошлом году мы большое внимание уделили развитию и благоустройству общественных пространств. Про реконструкцию парков «Первомайский», «Дубки», скверов «Журавли», «Волна» все слышали. Сейчас работы ведутся в микрорайоне Южный, где создается парк «Каменная река». В планы на 2020-й включено проектирование парка «Демский». Если оно пройдет успешно, в следующем году можно приступить к реконструкции, - пояснил мэр. - Хочу обратить ваше внимание также на то, что обсуждается создание второго парка - в микрорайоне Баланово. Я выезжал туда, место, предназначенное для него, очень хорошее, нам хотелось бы обустроить там спортивный парк. В планах - реализация трех таких масштабных проектов в Уфе – в парках Гафури, Нефтехимиков в северной части столицы и в южной части - как раз в Деме.

- Нашей школе в этом году исполнится 15 лет. Хотелось бы к юбилею хоть как-то преобразить ее. Входная группа в очень плачевном состоянии. Отсутствие парковочных мест создает трудности, когда родители привозят детей на занятия, и очень усложняет организацию крупных соревнований, - обратился с вопросом директор спортивной школы «Батыр» Соломон Кобиашвили.

На него ответил заместитель главы администрации города Рустем Газизов:

- Во время объезда спортивных объектов города первым заместителем премьер-министра правительства РБ Андреем Назаровым выявили плохое состояние воздухоопорных сооружений трех спортивных школ: №9 в Кировском районе, №31 в Инорсе и «Батыр» в Деме. Принято решение об их реконструкции, уже подготовлен типовой проект.

- В связи с активной застройкой микрорайона Серебряный ручей, улица Дагестанская не справляется с транспортным потоком. На небольшом участке дороги можно стоять часами. Возможна ли ее реконструкция? – спросил руководитель районного Совета общественного контроля в сфере ЖКХ Владимир Тертерян.

- Сейчас ведется проектирование реконструкции дороги, срок его завершения – апрель 2020 года, затем планируется включить объект в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», после чего начать обновление. Проезжую часть по улице Дагестанской планируется сделать четырехполосной, предусмотрены светофоры, освещение, ливневая канализация, велодорожки, тротуары и парковочные места, - ответил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Радмир Муслимов.

Вопрос о раздельном сборе мусора задал представитель ОТП «Проминжиниринг». Он рассказал, что предприятие сильно экономит, сдавая макулатуру, пластик и стекло. Но есть сложности доставки в пункты сбора вторсырья. Например, ближайший в Черниковке.

- Если бы было больше пунктов раздельного сбора мусора, этой идеей заинтересовались бы и другие предприятия, ведь не каждая организация может позволить себе отвозить отходы в другой конец города, - резонно заметил он.

- Мы активно пропагандируем раздельный сбор мусора. Несомненно, городу нужен крупный мусороперерабатывающий завод и несколько сортировочных пунктов в разных частях столицы. Мы работаем над этим, изучаем опыт других миллионников, - сообщил Ульфат Мустафин. - Хотя контрактов еще нет, но уже появились инвесторы, заинтересованные в этих проектах. В последующем мы обязательно придем к тому, что вторичная переработка мусора будет приносить прибыль. Ради информации скажу, «Спецавтохозяйство» уже сталкивалось с фактами кражи рассортированного им мусора, значит, это дело действительно может приносить прибыль.

В завершение встречи глава администрации города Ульфат Мустафин вручил благодарственные письма спонсорам, принявшим участие в благотворительной акции «Подари детям Новый год». В канун праздника они предоставили подарки для детей-инвалидов. Благодарности получили генеральный директор ООО «Агростройинвест» Елена Самойленко, генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Марат Латыпов, заместитель генерального директора ООО «Консультативная компания и Ко»

Юрий Смирнов.

Алина Гарипова.

Фото Андрея Вдовина.