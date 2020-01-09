Два героя в одной семье

О Герое Советского Союза Александре Михайлове я узнала в 1971 году, незадолго до Дня Победы и до его дня рождения – 20 апреля. Спросила, сколько минуло ему годков, и Марфа Евграфовна, мама его, вздохнула: «А ему всегда восемнадцать».

Может быть, он один из самых молодых кавалеров золотой звезды Героя. Он ушел на фронт добровольцем с III курса педагогического училища. А высокого звания за мужество и отвагу пулеметчик Михайлов был удостоен 17 ноября 1943 года. Огнем поддерживал наступление своей роты, стойко отражая контратаки противника. 22 сентября одним из первых форсировал Днепр и содействовал переходу наших подразделений. Всего полгода прошло, как ему исполнилось восемнадцать. А в 44-м, 2 января, в ожесточенном бою под Житомиром он геройски погиб, уничтожив огнем из пулемёта до 20 гитлеровцев.

Преклоняясь перед стойкостью и смелостью этого юноши, почти мальчика, напросилась на встречу с Марфой Евграфовной Михайловой, воспитавшей восьмерых детей и потерявшей на войне любимого Сашеньку, которого в деревне Кручинино Уфимского района знали и уважали как рано повзрослевшего смышленого и ответственного паренька. Вот отрывок из материнских воспоминаний: «Годам к 15-16 его уж взрослым считали, потому что все у него в руках спорилось. Бывало, и рубашку сошьет, и траву выкосит, и крышу починит. Из школы прибежит, хлебушка на ходу схватит и бегом. «Ты куда, Шурик?» «В колхозе, - говорит, - уздечки порвались, а кому сделать-то, если все мужики на фронте». И всегда он с шутками-прибаутками. Запомнилось, еще когда до войны они с отцом у избы деревья сажали – американский клен. Варя, дочка, спрашивает, что, мол, за порода такая. Саша и придумал – дескать, вишня американская, ягоды в три раза крупнее наших. Тепло стало. Вишневые деревья белым цветом покрыты, а клен не цветет. Варя удивляется: а что, ваш американец без цветов ягоды дает? Мы все с хохоту покатываемся…

А уж честный Сашенька был и товарищей никогда не подводил. С Ваней Тарбаевым дружил, за одной партой сидели, как-то зеркальцем баловались, учителю в глаз норовили «зайчиком» попасть. Тот рассердился: «Кто безобразничает? Тарбаев?» Ваня было поднялся, а Саша его придержал: «Это я виноват, Иван Кузьмич».

Мамин рассказ поддержала Валентина Фадеевна, старшая сестра Александра, учительница начальных классов уфимской школы №93, - через нее как раз я и узнала про Героя Советского Союза Михайлова. И не только про него, но об этом чуть позже. А пока о том, как Валя мамину старую юбку себе перекраивала – война войной, а девчонкам все равно получше выглядеть хотелось. Юбка просторная, но посередине дырища. «Кручу и так и этак. Шурик подошел, по-другому повернул, и получилось. Говорю ему, что закройщиком должен стать. Улыбается. С обувью в войну тоже было плохо, так он всей семье лапти сплел, с тончайшим рисунком, хоть Золушке на бал. Ему многое было дано. И учитель бы из него вырос замечательный – умный и добрый, учился в педучилище на отлично. А стал солдатом, жизнью своей спасал Отчизну, семью, да и весь мир от страшного вселенского зла».

А теперь назову фамилию Валентины Фадеевны – Сергеева. Герой Советского Союза Дмитрий Степанович Сергеев – ее муж. В Уфе он был известен не только боевыми заслугами. Часто встречаясь с молодежью, рассказывал и о друзьях-фронтовиках, и о заводе аппаратуры связи, куда после демобилизации пришел учеником шлифовщика, а затем дорос и до других должностей. Отец пятерых детей, дедушка обожаемых внуков, он неоднократно «подвергался» расспросам корреспондентов о секретах воспитания. Я тоже брала у него интервью для журнала «Семья и школа», после чего на долгие годы, вплоть до его ухода в 2003 году, обрела внимательного, чуткого и разумного старшего товарища, а с его детьми сохранила добрые отношения.

Когда расспрашивала его о войне, о том, за что получил звание Героя Советского Союза, Дмитрий Степанович отвечал односложно: «Все мои однополчане воевали доблестно, я не один такой». Он родился в 1922 году, на фронт ушел со второго курса зоотехникума. Гвардии сержант, командир орудия, первым ворвался 20 февраля 1945 года в крепость Цитадель города Познань и обеспечивал закрепление достигнутого рубежа для штурмующих подразделений. Был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Но не только этот бой запечатлен во фронтовой биографии Сергеева: он участник битв за Сталинград, освобождение Харькова, взятие Берлина, форсировал Днепр, Южный Буг, Днестр, Вислу. При демобилизации в феврале 1946 года от командования 157-го гвардейского пушечного артиллерийского Познанского краснознаменного ордена Кутузова полка Сергеев получил по тем временам ценный подарок - мотоцикл марки НСУ.

В 2003 году внучка Дмитрия Степановича Настя Шишко, девятиклассница школы №35, писала в сочинении «Каким был мой дед»: «Каким был? На этот вопрос ответил мой старший брат Володя, которому сейчас уже 36 лет и которому дедушка заменил отца. После похорон Володя собрал нас, десять внуков, и рассказал о жизни деда, которого знал дольше всех. Про нелегкий путь от Сталинграда до Берлина на грани жизни и смерти, после чего ценил каждый отпущенный мирный день. Про то, что многому научился сам и передавал свои знания детям. Володю увлек фотографией, сына Сашу и дочек Нину и Алену приобщил к садоводству. Дочь Зою учил рукоделию, она и стала профессионалом – педагогом дополнительного образования, вела кружок «Башкирские мастерицы». А мой дядя Юра, хирург, умеет, как его отец, наладить любую домашнюю технику. Дед одно время работал директором школы в Подымалово, с бабушкой Валентиной Фадеевной им было о чем поговорить: воспитание детей, не только своих, занимало их в первую очередь. Чтобы дать жене отдохнуть от уроков в школе, он часто забирал ребятишек со двора и всегда вместе со своими детьми отправлялся по грибы, по ягоды или в кино.

А еще я узнала один его фронтовой эпизод, когда дедушка увидел, как два наших танка раздавили гитлеровцев, шедших в атаку, и это кровавое месиво, независимо от того, что погибли враги, навсегда врезалось в его память. Выступая в школах, он всегда говорил о войне как об ужасах беспощадности, не совместимых с гуманизмом и вообще с предназначением людей».

Одна из дочерей Сергеевых Алефтина Дмитриевна, преподаватель автотранспортного колледжа, часто беседует со своими учениками о Великой Отечественной войне, о подвигах отцов и дедов и показывает ролик, где на стене в парке Победы записаны герои – уроженцы Башкортостана. Среди них фамилия ее отца Дмитрия Степановича Сергеева и дяди Александра Фадеевича Михайлова. Как говорится в одном стихотворении, «Их молодость отлита в монументах, а подвиг врезан на века».

Алла Докучаева.