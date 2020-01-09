Эти здания всё помнят

В 1967 году Уфа приветливо встретила выпускника инженерно-строительного пензенского института Анатолия Котикова. В столицу Башкирии он прибыл по распределению и сразу попал в трест №3, которым управлял легендарный Леонид Балобан. Спустя пятьдесят с лишним лет наш город стал для него родным, а возведенные им здания, словно старые знакомые при встрече, воскрешают в памяти воспоминания о прошлом, когда он был молод, полон сил и вдохновлен идеей созидания. Под его руководством построено тридцать объектов в Уфе, среди которых жилые дома, производственные корпуса, образовательные, медицинские, административные учреждения. Знайте, что корпус РКБ имени Куватова, в котором размещены пансионат и столовая, построил он. А еще клуб для слепых на улице Кустарной, техникум легкой промышленности, здание, которое занимает администрация Уфимского района, речной вокзал в Затоне, грандиозное сооружение ДК «Нефтяников», ныне переименованное в ГКЗ «Башкортостан». «А самое сложное и любимое – Дом актеров. Потому что самое первое», - говорит Анатолий Григорьевич.

Самый первый

В мае зданию исполнится пятьдесят лет. Сюда наш собеседник приезжает, как домой. Возведение Дома актеров заняло три года. А началась его история так…

Едва молодой специалист переступил порог Третьего треста, как ему поручили этот объект. Приехав на площадку, он увидел готовый котлован, окруженный постройками, что создавало дополнительные сложности для строительства.

Анатолий Григорьевич вспоминает, что кранам сильно мешали вековые тополя. Рядом как раз находилась организация, которая контролировала работу башенных кранов. Проходя мимо и увидев нарушение, периодически останавливали стройку. Котиков просил спилить хотя бы пару тополей, но ему неизменно отвечали: не положено. Какова же была его досада, когда уже после окончания строительства все эти старые деревья были все-таки снесены.

В то время он занимал должность мастера Стройуправления №6. Среди рабочих под его началом была бригада заключенных, несколько человек оказались земляками из Пензы. В выходные под свою ответственность он даже отпускал их в родной город. Конечно, и хлопоты были с этими ребятами. Однажды угнали автокран и отправились на рыбалку. После сдачи объекта некоторые вновь вернулись в места не столь отдаленные, а были и такие, кто встал на путь исправления, остались в Уфе, обзавелись семьями.

Еще был случай, который лишь по счастливому стечению обстоятельств не закончился трагедией. В один из дней Котиков дал указание перенести сварочный аппарат с третьего этажа повыше. Когда переносили, провода свесились и образовали петлю. В этот же день каменщик сорвался с 18-метровой высоты и уже практически у земли повис на этих самых проводах, благополучно пролетев между железными штырями арматуры. В больнице хирург, осмотрев его, сурово сказал: «Вставай!». Оказалось, что каменщик отделался лишь переломом руки, а сознание потерял от страха.

- На стройке можно оправдаться за любые повинности, но только не за гибель человека, - говорит Анатолий Григорьевич.

Заказчиком строительства Дома актеров выступало Управление капитального строительства. В проекте было прописано, что грунтовые воды агрессивны. Это требовало высокой степени защиты фундамента, что осложняло строительство. От заказчика работу контролировала женщина, которая даже глину щупала, проверяя не проникает ли под фундамент вода. Уже когда он был готов, анализ показал, что грунтовые воды не агрессивны.

В здании приточно-вытяжная вентиляция. Когда Дом актеров строился, в ней любили устраивать лежанки рабочие-заключенные. Проверяя объект, Котиков залезал в каждую вентиляционную трубу и достал оттуда немало матрасов и подушек.

Сцена возводилась по индивидуальному проекту, зрительный ряд, расстановка кресел – все требовало внимания. Когда объект был готов, Балобан сказал: включи везде свет и жди, я начальство привезу. С ним приехал первый секретарь обкома Мидхат Шакиров, который, обойдя здание, пожал Котикову руку.

За успешно выполненную задачу его наградили грамотой и назначили прорабом. Кстати, символический деревянный ключ, который во время торжественного открытия здания строители передали принимающей стороне, до сих пор хранится в кабинете директора.

И другие стройки

Параллельно Дому актеров Котиков строил хирургический корпус института глазных болезней. По документам здание проходило как общежитие, так как на социальный объект финансирование не выделялось. Это был индивидуальный проект, объект тоже возводился в условиях плотной застройки. Для строительства корпуса на территории снесли старинные деревянные избы.

В то время был сильный дефицит на строительные материалы – кирпич, железобетонные изделия. Силикатный завод в Уфе был свой, но мощностей не хватало - кирпич расхватывали сразу. Не подсуетишься, будешь ждать, занимаясь другими работами или переключаясь на другой объект. А сдать здание нужно было в срок, ни о каких переносах или задержке не могло быть и речи. Поэтому часто приходилось достраивать в авральном режиме.

Например, когда возводили ДК «Нефтяников», пришли не те колонны, что были нужны по проекту. Железобетонный завод торопили и, чтобы отчитаться, что заказ выполнен, он отправлял то, что было, пусть и не самое подходящее. А пока шло разбирательство, доделывал заказы, выигрывая для себя время. Часть колонн все-таки приспособили, другие же пришлось ждать.

- На строительство ДК «Нефтяников» я пришел, когда СУ-7 уже сдало фундамент. Тогда было четкое разграничение: одно строительное управление занималось подготовкой участка и фундаментами, а другие - возведением здания. Так вот СУ-7 должны были сдавать фундамент по очереди, а мы - делать монтаж колонн и кирпичную кладку.

Уже после ухода Котикова произошло большое ЧП – обвалились несколько балок. А они были очень длинные, мощные, с большим выносом. Из-за перегрузки, а может быть, сильного ветра они обрушились. К счастью, был выходной день, когда на объекте никого не было.

Самый большой корпус агрегатного завода, пустующего ныне на перекрестке улиц Революционной и Аксакова, тоже строил Котиков. Здание возводилось поверх газовой трубы высокого давления. Это был серьезный заказ, оборонный объект, строительство которого курировал обком партии. Сказали - начинать возведение, значит, нужно было начинать – никакие возражения не принимались. А на то, что труба снизу проходит, ответили: пока вы строите, будем решать вопрос. Так и вышло. Потом ее вынесли за пределы здания.

Среди объектов Котикова – школа №96 на улице 50-летия Октября. На ее первом этаже - спортивный зал, на втором - актовый. Строителям нужно было монтировать перекрытия, а стрела крана не достает, пришлось пригнать второй. Скорость подъема у них была разная, но укладывать балку необходимо одновременно. Работали на свой страх и риск.

Участвовал Котиков и в реконструкции стадиона «Труд». Готовились к проведению чемпионата мира по мотогонкам. Надо было привести в порядок обветшавшие трибуны и метанолохранилище. И очень было жаль ветеранам-строителям, когда стадион сносили.

Династия продолжается

В Третьем тресте Анатолий Григорьевич проработал одиннадцать лет. Ушел в должности старшего прораба СУ-6. Потом работал на других предприятиях, занимая ведущие должности. Конечно, нельзя уместить всю рабочую биографию этого замечательного строителя на одной странице в газете: бессонные ночи, работу по выходным, авралы, всю степень ответственности, которую он нес в Третьем тресте как представитель генерального подрядчика, как удавалось ему решить неразрешимые на первый взгляд задачи. Не раз получал травмы. Однажды его едва не придавил шеститонный груз.

Но Анатолий Григорьевич уже не помнит этих трудностей, только гордость за свое дело. Котиков с благоговением рассказывает о работе под началом Леонида Балобана. Весте с бывшими коллегами ратует за то, чтобы улице Театральной присвоили его имя, ведь практически каждое здание на ней возведено Третьим трестом.

Все эти годы Анатолия Григорьевича поддерживает супруга Валентина, тоже инженер-проектировщик. Душа в душу они живут уже 54 года. Воспитали двоих детей, сын пошел по стопам родителей, получив образование в том же институте, что и они. Так династия строителей Котиковых продолжается.

Альбина Зубарева.

Фото Риты Ишниязовой.