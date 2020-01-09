Серый дом с историей

Неприметное двухэтажное здание на углу улиц Крупской и Достоевского выглядит напоминанием о давно прошедших временах. Среди окружающих его высоток Дом-музей Ленина – маленький кусочек Уфы 19 века.

Здание и правда историческое, причем во всех смыслах. Одно дело – куцые воспоминания из школьной программы, о кратком пребывании вождя революции в нашем городе. И совсем другое – полностью погрузиться в атмосферу того времени, посмотреть на тот самый стол, за которым читались свежие номера «Искры».

Словом, на пару часов отправиться в прошлое. Встречает нас директор музея Гульназ Хусаинова.

- Уфа считалась захолустным провинциальным городом. Прежде всего, поэтому она служила местом ссылки за политические преступления и восстания против правящего режима. Причем, начиная с 1602 года, когда здесь оказался сосланный Борисом Годуновым боярин Романов, дядя будущего царя Михаила. Потом пришла очередь декабристов, петрашевцев, участников Польского восстания 1830-1831 годов, - рассказывает она.

Неудивительно, что в самом начале XX века здесь уже сформировался круг революционно настроенных деятелей. Самыми яркими фигурами среди уфимских подпольщиков стали Александр Цюрупа и сосланная сюда Надежда Крупская.

- Будущий вождь революции на тот момент находился в Сибири, где тоже отбывал наказание. Первый его визит в наш город был нелегальным, на обратном пути оттуда. Это был февраль 1900 года. Помог жене и ее матери обустроиться на новом месте и затем уже официально приехал в июне, - продолжает экскурсовод.

Первый этаж музея полностью отдан под экспозицию, в том числе картинную. Одно из полотен посвящено прибытию Ильича к нам на пароходе «Ост». И рядом – уже «рабочая встреча» марксистской ячейки: Цюрупа, Свидерский, Крохаль. Но большее внимание привлекает написанное рукой Ленина прошение на выезд в Уфу, адресованное в органы полиции. Письмо в лояльном тоне, парой строк революционер даже ссылается на свою болезнь и бедственное материальное положение. А в подписи указывает, что он – потомственный дворянин.

- Улица Достоевского в то время называлась Тюремной. А современная улица Крупской – Жандармской. И супруги всегда находили место для иронии по поводу своего положения. В архивах сохранилась «Раскладочная ведомость налога с недвижимого имущества 1897 года». Там сообщается, что дом на углу данных улиц - деревянный с антресолями, покрытый тесом, принадлежал вдове статского советника Чоглоковой. На втором этаже, где был изначально рабочий кабинет, летом 1900 года поселились Надежда Константиновна и ее мама, - рассказали музейные работники.

Стесненность условий проживания бросается в глаза и спустя почти 120 лет. Низкие потолки, высокая крутая лестница. Маленькая кухонька, съемный переносной умывальник.

Но был и своеобразный уют: например, обои с яркими розами. О них в своих поздних воспоминаниях говорила сама Надежда Константиновна. Кстати говоря, ее срок пребывания в Уфе подошел к концу лишь 11 марта 1901 года.

Поиск «того самого дома» в Уфе начался уже после смерти вождя в 1924 году. Найти его оказалось не просто в силу разных причин. К тому времени в доме проживало несколько семей, а его внешний вид значительно изменился. Были сделаны фото целого ряда зданий с мезонинами, которые послали Надежде Константиновне для опознания. Так или иначе, спустя несколько лет дом был найден, а в нем открыт музей.

- Восстановительные работы шли с 1938 по 1941 годы. Благодаря им мы получили нынешнюю планировку и отделку. Кроме того, был воссоздан облик эпохи начала века.

Большая часть из 4 миллионов посетителей музея - гости из 88 зарубежных стран, побывали в нем в 1950-1980-е годы.

Сорок лет назад прилегающий к нему квартал был даже отдан под создание аутентичного уголка Уфы начала XX века, которую и видел Ильич. Но в 2002 году почти вся площадь мемориального квартала была отдана под застройку. Уцелел лишь музей, который в том же году капитально отремонтировали.

Сегодня его работники не жалуются на отсутствие внимания. Экспозицию посещают и уфимцы, и туристы. Посещение «дома Ильича» включают в культурные программы школы и колледжи. Башкирские художники дарят свои картины. А еще пространство в духе начала позапрошлого века нередко посещают творческие люди. Так, совсем недавно легендарные комнаты послужили павильоном для съемок короткометражного фильма.

Иван БЕГМА.