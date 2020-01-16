От тростевых до масок

– А это моя любимица – царевна Несмеяна. Помню, как она

восклицала: «Не хочу белого мороженого, хочу черного!». У

нее спрашивают: «Из чего же мы его сделаем?». – «Из дегтю!».

В Детской художественной школе №2 открыта выставка «В стране говорящих кукол», где представлена коллекция из архивного фонда Башкирского государственного театра кукол. Об удивительных экспонатах и о том, как возникла идея создания проекта, рассказала автор и один из организаторов, заместитель директора по воспитательной работе Альбина Радюн.

– Я работала в Театре кукол художником-бутафором и неравнодушно отношусь к ним. Поэтому когда возник вопрос, какую экспозицию подготовить к Году театра, в первую очередь вспомнила о куклах. Тем более они близки детям, – пояснила она.

Собирая коллекцию, Альбина Ишбулдовна выбирала персонажи с ярким образом и характером.

– Мне повезло. Сначала, когда по телефону главный художник театра Андрей Волков сказал, что около 50 кукол забрал Национальный музей республики, я опасалась, что моих любимых героев не будет. Но, когда приехала, все были на месте. И царевна Несмеяна режиссера-постановщика Алевтины Торик, лауреата национальной премии «Золотая маска», высшей национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин», которая сейчас живет и работает в Питере. И китайские куклы из спектакля «Озеро заколдованного коня», и персонажи «Кошкиного дома».

Перчаточные, планшетные, тростевые и даже маски… Всего в галерее около 35 экспонатов. Все они «пенсионеры». Красивая, но очень капризная царевна Несмеяна. В силу «возраста» она сильно выгорела. Но стоило ее немного подкрасить: подчеркнуть губки, наложить новый слой румян, оживить глаза – она вновь как новая, пленяет посетителей своим бездонным взглядом.

Обычно жизнь куклы заканчивается с последним показом спектакля. Но бывают исключения, допустим, если бутафорский цех не успел завершить новую, то для репетиций актеры применяют старую, более подходящую.

К примеру, самые «пожилые» экспонаты выставки – герои из спектакля «Я – цыпленок, ты – цыпленок», показ которого начался в 1969-м и шел на сцене более 30 лет. За продолжительное время материалы, из которых они сшиты, износились, пришлось подготовить замену. Свой отпечаток на образы накладывает и время. Меняются формы глаз, губ. Может из продажи исчезнуть ткань, использованная в первоначальном варианте. Но задача художника-бутафора – придерживаться тех эскизов. Потому что художник-постановщик спектакля остается неизменным.

– У каждого мастера свой стиль. Когда я пришла в цех, где хранятся куклы, обомлела. Там столько мышей, волков, лис. Но, несмотря на то, что все разные, они должны быть узнаваемые, – рассказывает Альбина Радюн.

В стеклянных витринах – интерьерные куклы. Из синтепона и текстиля, одни – на каркасе с жесткой конструкцией, у других – голова и руки из папье-маше. Все они дипломанты конкурса детского художественного творчества имени Александра Тюлькина, который раз в два года проводит школа, выполнены детьми. По качеству под стать изделиям сувенирных бутиков.

С техникой изготовления учащиеся художественной школы знакомятся во второй год обучения.

– Самое ценное – идея. Сложнее всего придумать. Ведь у многих современных детей не развито воображение, поскольку они не читают, а только смотрят. С конструированием чаще всего помогают педагоги.

Кукольники – мастера-универсалы, владеющие разными искусствами: постижерными навыками, швейным делом. Кроме того, необходимо чувствовать форму.

Изготовление – процесс длительный. Тем более, если много персонажей. В спектакле «Кошкин дом» их около 40: курицы, бобры-пожарные, свинья с 12 поросятами и сама кошка.

Гармонично дополняют экспозицию текстильные панно, выполненные учащимися школы. Батик с колибри под китайскую тематику, расшитый разноцветными нитями ковер – под индийскую. А гобелен с волшебным замком посреди леса будто специально соткан для купца из сказки «Аленький цветочек», а его младшей дочери – птица в технике мокрого валяния.

Все выставленные куклы – будущий музейный фонд Театра кукол, одного из самых старых в стране. В Москве он открылся в 1931 году, а через год – в Уфе.

Сначала это была просто комната, выделенная в подвальном помещении Дворца искусств (ныне Театр оперы и балета). Первый спектакль – «Репку» – первые три месяца играли только на русском языке, а летом 1932-го директор и режиссер Мария Елгаштина привлекла к работе артистку Башкирского драматического театра Гамбару Мансурову, которая организовала и возглавила национальную группу. Так появился первый в стране театр такого типа.

С 1999 по 2002 год бутафором-декоратором работала Альбина Радюн. Созданный по ее эскизам спектакль «Три поросенка» шел на сцене на протяжении восемнадцати лет. Затем ее пригласили педагогом по декоративно-прикладному искусству в художественную школу.

– Меня и Лиру Викторовну Аронову взяли, чтобы мы изготавливали с учащимися куклы. Дети с удовольствием посещали наши занятия. Мы продолжили традиции, начатые известными художниками Глебом Евгеньевичем Голубевым и Азаматом Рамиевичем Гариповым, которые в 90-годы ставили здесь кукольные спектакли.

В 2002 году на 40-летний юбилей школы силами педагогов и учащихся показали «Сказку о глупом мышонке». Художники нарисовали декорации и эскизы, фонограммы песен записывали дети. С изготовлением конструкций помог главный художник, заслуженный работник культуры РБ Андрей Волков. На очередной юбилей школы персонажей переодели и переписали сценарий под учительскую тематику. Так, в «Сказке о сером художнике» курица вела живопись, утка – графику, лошадь – декоративно-прикладное искусство, а свинка была скульптором.

Посмотреть на удивительные экспонаты, сделать памятные фото и попробовать себя в роли артистов-кукловодов уфимцы и гости столицы смогут в выставочном зале ДХШ №2 до 31 января.

Мария НИКОЛАЕВА.

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